Miami - Tenistka Petra Kvitová porazila Francouzku Caroline Garciaovou 6:3, 6:3 a po dvacátém vítězném zápase v sezoně prošla na turnaji v Miami do čtvrtfinále. Třetí nasazená Češka dokázala nadějně rozehraný duel dotáhnout navzdory přerušení kvůli dešti v závěru druhé sady.

Kvitová si postupem do čtvrtfinále vyrovnala při svém desátém startu v Miami zdejší maximum. Mezi osmičkou nejlepších tu hrála jen v roce 2014. O semifinále se utká s Australankou Ashleigh Bartyovou, kterou porazila ve všech čtyřech vzájemných zápasech. Dvakrát se utkaly letos, Kvitová uspěla ve finále v Sydney i ve čtvrtfinále Australian Open.

Proti Garciaové odehrála Kvitová nejlepší zápas v letošním turnaji. Hned v první hře vzala soupeřce servis, o svůj ani jednou nepřišla a k výhře si pomáhala pestrou škálou úderů. K říznému forhendu i bekhendu přidala povedené prohozy, přesný lob a dobrým pohybem donutila Francouzku i chybovat.

Za stavu 6:3 a 5:2 byl zápas na více než hodinu a půl přerušen kvůli dešťové přeháňce. Po návratu Garciaová snížila při svém podání čistou hrou na 3:5 a i v dalším gamu tlačila, finalistka letošního Australian Open Kvitová ale komplikace nepřipustila a zápas po 85 minutách hry při prvním mečbolu ukončila.

"Jsem ráda, že jsem zápas dokázala ukončit tak brzy, protože nikdy nevíte, co se po tak dlouhé pauze může stát. Je těžké zůstat koncentrovaná," řekla světová dvojka na kurtu a prozradila, že pauzu využila k odpočinku. "Dala jsem si šlofíka," přiznala.

Dvojnásobná wimbledonská vítězka má šanci probojovat se v Miami do čela světového žebříčku před Japonku Naomi Ósakaovou. Jistotu bude mít v případě zisku titulu, nebo když postoupí do finále a Rumunka Simona Halepová turnaj nevyhraje. "Jsem pořád tady a bojuju. Uvidíme, co přinese budoucnost," řekla Kvitová v Miami a zároveň dodala: "Já jsem už dosáhla velkých věcí dřív i teď při návratu. Jsem opravdu se vším spokojená."

Tenisový turnaj mužů a žen v Miami (tvrdý povrch):

Muži (dotace 9,314.875 dolarů):

Dvouhra - 3. kolo:

Thompson (Austr.) - Dimitrov (24-Bulh.) 7:5, 7:5.

Ženy (dotace 9,035.428 dolarů):

Dvouhra - 4. kolo:

Kvitová (3-ČR) - Garciaová (19-Fr.) 6:3, 6:3, Bartyová (12-Austr.) - Bertensová (7-Niz.) 4:6, 6:3, 6:2.