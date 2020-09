Kvitová v 1. kole nezmatkovala a uspěla i s chlupatými míči

Paříž - Tenistka Petra Kvitová se netrápila myšlenkami, co všechno je potřeba dělat na antuce jinak, a prvním kolem Roland Garros prošla za 77 minut. Prvně si vyzkoušela novou zatahovací střechu centrkurtu a nezmatkovala. Francouzku Océane Dodinovou porazila 6:3 a 7:5.

Před cestou na letošní pařížský grandslam, který se kvůli koronaviru hraje nezvykle až na podzim, nehrála Kvitová žádný antukový turnaj, aby šetřila předloktí. Po vyřazení v osmifinále US Open na klouzavém povrchu jen trénovala a zápas na něm hrála až teď.

"První dny tréninku na antuce byly těžké, jako každý rok. V hlavě jsem to musela překonat a překonala," řekla novinářům sedmá nasazená hráčka po výhře nad Dodinovou. "Nepřemýšlela jsem nad tím, jak se hýbat a co hrát. Antuka je přece jen jiná, skáče to jinak a věcí, na které je třeba se soustředit, je hodně. Jsem pyšná, jak jsem to zvládla hrou i hlavou," pochvalovala si Kvitová.

V ochozech dvorce Philippa Chatriera se sešlo několik desítek fanoušků, kteří podporovali domácí hráčku. "Říkala jsem si, lidi budou na její straně, a až pak si uvědomila, že jich tu není zase tolik," řekla Kvitová a na druhou stranu byla ráda, že vůbec nějací diváci zápasu přihlíželi. "Lepší než nic," přitakala.

Vedle nepříjemné soupeřky, která zvláště ve druhém setu hrála nad svoje poměry, se musela vypořádat i s podmínkami. Také druhý den turnaje panovalo v Paříži chladno. "Zima je nepříjemná. Na nohy, na ruce, do toho se potíte, což je zvláštní. Ale je to tak, asi nemůžeme čekat v říjnu lepší počasí. Je potřeba se na to adaptovat," konstatovala Kvitová.

Počasí má vliv i na kvalitu míčů. Méně letí a od vlhké antuky se postupně 'zvětšují'. "Ochlupatí se, což není příjemné. Byla jsem ráda, že přišly ve druhém setu nové míče, tím se zvedla moje šance zase hrát moji hru líp. Myslím, že jsem to odehrála dobře, zůstala jsem tam a nezazmatkovala v důležitých chvílích," řekla Kvitová.

Měla štěstí, že dostala šanci hrát na hlavním dvorci. Ten má totiž od letoška zatahovací střechu, takže k utkání nastoupila i v dešti. "To bylo bezva. Byla jsem na něm poprvé a jsem ráda, že jsem urvala výhru," uvedla třicetiletá tenistka.

Tradičně okouzluje okolí svým úsměvem, který neztrácí ani v současné době plné omezení kvůli šíření nemoci covid-19. "Je to moje mentalita. Musíme se s tím popasovat, život teď není moc zábavný, ale je to pro všechny stejné," uvedla.

Tenisová "bublina" v Paříži není podle hráček tak perfektní jako ta v New Yorku. Kvitová ale dodržuje všechna opatření a z koronaviru přehnané obavy nemá. "Asi bych neřekla, že se vyloženě bojím a dělám starosti. Rozhodně to nechci dostat, ale pokud se nakazím, dobře, nějak to zvládnu. Tak to je. Celý svět to tak má," řekla tenistka.

Zaklepala, že je celkově zdravotně v pořádku. Drží i její levé předloktí, kvůli kterému vynechala loňské Roland Garros a na antuce s ním od té doby mívá problém. "Zatím jsem nic necítila ani s těžšími míči, ruka je připravená. V těžkých zápasech se to může projevit, ale nechci to přivolávat, zatím je to dobré," uvedla.