Kvitová se rozloučila s Wimbledonem už v 1. kole, Veselý postoupil

Londýn - enistka Petra Kvitová vypadla ve Wimbledonu hned v prvním kole. Dvojnásobná šampionka z londýnské trávy dnes podlehla 3:6 a 4:6 Sloane Stephensové z USA. Do druhého kola naopak prošel Jiří Veselý. Jediný český muž v hlavní soutěži porazil Němce Yannicka Hanfmanna 6:1, 7:5, 7:6. Úvodní zápas nezvládl finalista antukového Roland Garros Stefanos Tsitsipas z Řecka. Třetí nasazený hráč prohrál s Američanem Francesem Tiafoem 4:6, 4:6 a 3:6.

Vítězka z All England Clubu z let 2011 a 2014 Kvitová neuspěla v prvním kole počtvrté. Úvodní zápas na oblíbené trávě v minulosti nezvládla také v letech 2008, 2009 a před třemi lety.

Svěřenkyni Jiřího Vaňka se letos na grandslamech nedaří. Na Australian Open dohrála ve 2. kole. Z antukového Roland Garros odstoupila před utkáním druhého kola kvůli natrženému vazu v kotníku, který otestovala minulý týden v Německu, kde postoupila do semifinále.

"Jsem zklamaná, smutná a bolí to, ale jsou důležitější věci v životě," řekla jednatřicetiletá Kvitová při on-line tiskové konferenci. "Těžko jsem hledala něco, o co bych se mohla opřít. Nehrála jsem nejlépe a ona hrála velmi solidně," pochválila Stephensovou, vítězku US Open z roku 2017.

Do druhého kola naopak prošel Jiří Veselý. Jediný český muž v hlavní soutěži porazil Němce Yannicka Hanfmanna 6:1, 7:5, 7:6 a na londýnské trávě přešel první kolo i posedmé v kariéře. "Jsem rád, že jsem na to navázal, i když se mi v poslední době nedaří a sebevědomí není tolik," řekl Veselý. Jeho příštím soupeřem bude Maďar Marton Fucsovics.

Utkání rozehrála Marie Bouzková, která v duelu s Ruskou Věrou Zvonarevovou ztratila první set 5:7. Ve druhém je stav 2:2, zápas byl kvůli tmě přerušen a bude se dohrávat v úterý.

První postupující se letos stala Běloruska Aryna Sabalenková. Turnajová dvojka pod zataženou střechou dvorce číslo jedna porazila Rumunku Monicu Niculescuovou 6:1 a 6:4.

První hrací den londýnského grandslamu komplikovalo počasí. Vedle jedničky se hrálo jen na centrkurtu, na venkovních dvorcích All England Clubu se kvůli dešti začalo se zpožděním čtyř a půl hodiny a organizátoři část programu zrušili, což se týkalo i dvou Češek. Až v úterý se dostanou do akce turnajová osmička Karolína Plíšková se semifinalistkou nedávného Roland Garros Slovinkou Tamarou Zidanšekovou a Tereza Martincová s osmadvacítkou Alison Riskeovou z USA.

Centrkurt otevřel výhrou obhájce titulu a vítěz French Open Novak Djokovič. Srb sice ztratil s domácím Jackem Draperem první set 4:6, ale další získal poměrně hladce 6:1, 6:2 a 6:2. Neuspěl naopak jeho finálový soupeř z antukového Roland Garros Stefanos Tsitsipas. Řecký tenista a třetí nasazený hráč londýnského grandslamu prohrál s Američanem Francesem Tiafoem 4:6, 4:6 a 3:6.

První zápas na trávě po čtyřech letech zvládl dvojnásobný wimbledonský vítěz Andy Murray. Čtyřiatřicetiletý Skot porazil 6:4, 6:3, 5:7, 6:3 Gruzínce Nikoloze Basilašviliho. Šampion z let 2013 a 2016 a držitel divoké karty Murray ve třetím setu za stavu 5:0 neproměnil proti 24. nasazenému hráči dva mečboly a jeho bitva o postup se protáhla na tři a čtvrt hodiny.

Loni se Wimbledon kvůli koronaviru nekonal. I letošní ročník je poznamenán hygienickými opatřeními, tenisté bydlí v "bublině" v hotelu místo tradičních pronájmů domů v okolí areálu. Diváků budou pořadatelé pouštět polovinu kapacity a jen obě finále mají mít plná hlediště.

Turnaj Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 35 milionů liber): Muži: Dvouhra - 1. kolo: Veselý (ČR) - Hanfmann (Něm.) 6:1, 7:5, 7:6 (7:5), Djokovič (1-Srb.) - Draper (Brit.) 4:6, 6:1, 6:2, 6:2, Tiafoe (USA) - Tsitsipas (3-Řec.) 6:4, 6:4, 6:3, Rubljov (5-Rus.) - Delbonis (Arg.) 4:6, 6:4, 6:1, 6:2, Bautista (8-Šp.) - Millman (Austr.) 6:2, 3:6, 6:3, 7:6 (7:4), Fucsovics (Maď.) - Sinner (19-It.) 5:7, 6:3, 7:5, 6:3, A. Murray (Brit.) - Basilašvili (24-Gruz.) 6:4, 6:3, 5:7, 6:3, Chačanov (25-Rus.) - McDonald (USA) 3:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3), Koepfer (Něm.) - Opelka (27-USA) 6:4, 7:6 (7:3), 6:2, Kudla (USA) - Davidovich (30-Šp.) 5:7, 4:6, 7:6 (7:4), 6:3, 6:3, Seppi (It.) - J. Sousa (Portug.) 4:6, 6:4, 7:5, 6:2, Kecmanovič (Srb.) - Bagnis (Arg.) 6:4, 3:6, 6:3, 7:6 (7:1), Anderson (JAR) - Barrios (Chile) 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 7:6 (7:4), Pospisil (Kan.) - Carballés (Šp.) 6:3, 6:3, 6:3, Broady (Brit.) - Cecchinato (It.) 6:3, 6:4, 6:0, Martínez (Šp.) - Travaglia (It.) 6:3, 2:6, 6:4, 6:4. Ženy: Dvouhra - 1. kolo: Stephensová (USA) - Kvitová (10-ČR) 6:3, 6:4, Sabalenková (2-Běl.) - Niculescuová (Rum.) 6:1, 6:4, Keninová (4-USA) - Wang Sin-jü (Čína) 6:4, 6:2, Šwiateková (7-Pol.) - Sie Šu-wej (Tchaj-wan) 6:4, 6:4, Muguruzaová (11-Šp.) - Ferrová (Fr.) 6:0, 6:1, Rybakinová (18-Kaz.) - Mladenovicová (Fr.) 6:4, 6:0, Keysová (23-USA) - Swanová (Brit.) 6:3, 6:4, Golubicová (Švýc.) - V. Kuděrmětovová (29-Rus.) 3:6, 6:1, 11:9, Alexandrovová (32-Rus.) - Siegemundová (Něm.) 6:1, 6:3, Davisová (USA) - Burrageová (Brit.) 6:2, 6:1, Pattinamaová Kerkhoveová (Niz.) - Kuzněcovová (Rus.) 6:3, 6:3, Osoriová (Kol.) - Kalinská (Rus.) 1:6, 6:0, 6:4, Boulterová (Brit.) - Laová (USA) 6:7 (6:8), 6:3, 6:4, Collinsová (USA) - Hercogová (Slovin.) 4:6, 6:3, 6:2, Beguová (Rum.) - Volynetsová (USA) 6:4, 7:5, Ahnová (USA) - Watsonová (Brit.) 2:6, 7:6 (7:3), 8:6.