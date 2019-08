Kvitová se na US Open loučí ve 2. kole, Muchová postoupila

New York - Tenistka Petra Kvitová vypadla z grandslamového US Open ve druhém kole, což je v New Yorku její nejhorší výsledek po osmi letech. Šestá nasazená hráčka dnes podlehla Němce Andree Petkovicové dvakrát 4:6. Karolína Muchová naopak postoupila stejně jako vloni při své premiéře do 3. kola. Sie Šu-wej z Tchaj-wanu zdolala 6:1, 4:6, 7:6 a čeká ji Serena Williamsová.

Kvitová na závěrečném grandslamu sezony dopadla hůře naposledy v roce 2011, kdy skončila hned v 1. kole. "Nejsem úplně nadšená, že opouštím turnaj takhle brzo. Byla jsem hodně v křeči a neuvolnila se. Na druhou stranu jsem jakžtakž zdravá, takže to beru trošku s nadhledem," řekla dvojnásobná vítězka Wimbledonu.

Kvitová má od května problém s předloktím levé ruky a po Wimbledonu odehrála před cestou na betony do Flushing Meadows jen jeden zápas. "Během zápasu jsem na to nemyslela, na ruku to svádět nebudu," řekla Kvitová.

V prvním setu obě hráčky dobře podávaly. První brejkbol utkání měla Kvitová, ale v sedmé hře neuspěla. Za stavu 4:5 Němka zariskovala, opírala se do returnů i úderů, dostala Češku pod tlak a při prvním setbolu jí pomohla páska.

Kvitová před druhým setem sundala čelenku a hned prorazila Petkovicové servis. Zvýraznit náskok mohla v páté hře, ale neuspěla a soupeřka srovnala. Kvitová se za stavu 4:4 snažila vykřesat naději. V devítiminutovém gamu ale Petkovicové podruhé podání nevzala a vzápětí při svém servisu zápas ztratila.

"Zápas se dal každopádně vyhrát. Jí moje hra sedí, to bylo vidět. Chyběly mi kousíčky ve výměnách i gamech, abych to otočila na druhou stranu. Nehrála jsem zas tak špatně, ale úplně se to nesešlo," litovala Kvitová.

Wimbledonská čtvrtfinalistka Muchová nastoupila proti Sie Šu-wej razantně, v úvodním setu jí sebrala všechna podání a za necelou půlhodinu vedla 6:1. Vyrovnanou druhou sadu ale v závěru ztratila a rozhodovalo se tak až v koncovce třetího setu.

Třiadvacetiletá Muchová vedla ve 12. gamu při podání soupeřky 40:0, tři mečboly ale nevyužila a musela o postup bojovat v tie-breaku. V něm se rychle ujala vedení 6:1 a tentokrát už si výhru nenechala utéct. Pátý mečbol proměnila a vyhrála i druhý vzájemný zápas s tchajwanskou tenistkou.

Ve třetím kole doplnila Karolínu Plíškovou, jejíž příští soupeřkou bude Ons Džabúrová z Tuniska. Muchová se může těšit na duel s domácí hvězdou Serenou Williamsovou, která na US Open bojuje o 24. grandslamový titul. Na svůj zápas ještě čeká Kristýna Plíšková.

Výsledky grandslamového turnaje US Open

(tvrdý povrch, dotace 57,24 milionu dolarů):

Muži:

Dvouhra - 2. kolo:

Goffin (15-Belg.) - Barrere (Fr.) 6:2, 6:2, 6:2, De Minaur (Austr.) - Garín (31-Chile) 6:3, 7:5, 6:3.

Ženy:

Dvouhra - 2. kolo:

Muchová (ČR) - Sie Šu-wej (29-Tchaj-wan) 6:1, 4:6, 7:6 (7:2), Petkovicová (Něm.) - Kvitová (6-ČR) 6:4, 6:4, Sevastovová (12-Lot.) - Swiateková (Pol.) 3:6, 6:1, 6:3, Wang Čchiang (18-Čína) - Van Uytvancková (Belg.) 7:5, 6:4, Keninová (20-USA) - Siegemundová (Něm.) 7:6 (7:4), 6:0, Martičová (22-Chorv.) - Bogdanová (Rum.) 6:2, 6:4, Jastremská (32-Ukr.) - Petersonová (Švéd.) 6:4, 6:1, Džabúrová (Tun.) - Sasnovičová (Běl.) 3:6, 6:4, 6:2.