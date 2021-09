Kvitová prohrála ve 3. kole US Open se Sakkariovou

Česká tenistka Petra Kvitová ve 3. kole US Open.

Česká tenistka Petra Kvitová ve 3. kole US Open. ČTK/AP/John Minchillo

New York - Tenistka Petra Kvitová se rozloučila s grandslamovým US Open ve třetím kole. Turnajová desítka dnes v New Yorku nestačila na sedmnáctou nasazenou Marii Sakkariovou a s řeckou hráčkou prohrála na kurtu Arthura Ashe 4:6 a 3:6.

Napodobit Barboru Krejčíkovou postupem do osmifinále ještě zkusí Karolína Plíšková. Čtvrtá nasazená bude hrát s Ajlou Tomljanovicovou z Austrálie.

Kvitová začala čistou hrou s esem na závěr a zdálo se, že by mohla navázat na předchozí dva zápasy, v kterých neztratila servis. Za stavu 1:2 si po prohozu připravila dva brejkboly, ale ani jednou se při nich netrefila do returnu a víc šancí už od Sakkariové nedostala.

Hned v zápětí česká tenistka po chybách o servis přišla, což výborně hrající Řekyni k zisku první sady stačilo. Kvitová se dál prala s returnem kvalitně podávající soupeřky a ve druhém setu přišla o vlastní servis dvakrát. Zápas ukončila chybou z forhendu a dvojchybou.

"Ona hrála lépe než já, o tom není pochyb. Zasloužila si vyhrát, skoro nic nezkazila. Snažila jsem se, ale nedala mi moc šancí. Měla jsem dvě, ale bylo těžké je využít. Nepodávala jsem nejlépe, trošku jsem bojovala se sluncem a stínem, viděla míč hůře. Bojovala jsem, snažila se a doufala, že se ještě v koncovce něco povede, ale nepovedlo se," řekla Kvitová.

Ani v New Yorku se Kvitové nepovedlo vylepšit letošní grandslamovou bilanci. Ani na jednom z turnajů velké čtyřky se nedostala do osmifinále stejně jako před třemi lety.

Grandslamový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 57,5 milionu dolarů):

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Sakkariová (17-Řec.) - Kvitová (10-ČR) 6:4, 6:3, Andreescuová (6-Kan.) - Minnenová (Belg.) 6:1, 6:2, Bencicová (11-Švýc.) - Pegualová (23-USA) 6:2, 6:4.