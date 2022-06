Kvitová porazila v Eastbourne Dartovou a je poprvé v sezoně v semifinále

Eastbourne (Británie) - Tenistka Petra Kvitová porazila na turnaji v Eastbourne domácí Britku Harriet Dartovou 6:3, 6:4 a probojovala se poprvé v sezoně do semifinále. Dvojnásobná wimbledonská vítězka zdolala na travnatém povrchu 103. hráčku světa za hodinu a 26 minut. O své první finále od loňského března se rodačka z Bílovce střetne buď s Ukrajinkou Lesjou Curenkovou, nebo Brazilkou Beatriz Haddadovou Maiaovou, s kterou prohrála nedávno v Birminghamu v 1. kole.

Dvaatřicetiletá Kvitová, která na turnaji plní roli nasazené čtrnáctky, zdolala o sedm let mladší Dartovou v prvním vzájemném zápase. V Eastbourne si může zopakovat finálovou účast z roku 2011. Naposledy se Kvitová dostala do semifinále turnaje WTA vloni v září v Ostravě.

"Bylo těžké tu hrát proti domácí hráčce. Myslím, že jsem ale zahrála velmi dobře a pomohl mi servis. Při svém podání jsem neodehrála ani jeden špatný game," řekla Kvitová v pozápasovém rozhovoru na kurtu.

Jednatřicátá hráčka světa neztratila v utkání ani jednou servis. V první sadě nenabídla Dartové jediný brejkbol, sama za stavu 3:2 získala její podání a dotáhla úvodní sadu k vítězství.

Ve druhém setu byl duel stejně jako v osmifinále na chvíli přerušen kvůli nevolnosti jednoho z diváků. Kvitová dál pokračovala v jistém výkonu. Až za stavu 5:4 nevyužila dva mečboly a nabídla Dartové první brejkbol v utkání, který však následně odvrátila a při třetím mečbolu už nezaváhala. Kvitová zaznamenala v zápase osm es.

Po Katie Boulterové vyřadila druhou britskou hráčku za sebou. "Jinak mám ale Anglii, britský humor a celkově tuhle zemi moc ráda. Těším se, až se sem v Eastbourne vrátím v dalším zápase na kurt," řekla Kvitová.

Rosol si po pěti letech zahraje Wimbledon, kvalifikací prošel bez ztráty setu

Šestatřicetiletý tenista Lukáš Rosol si po pěti letech zahraje v hlavní soutěži Wimbledonu, kde v roce 2012 šokoval vítězstvím nad Rafaelem Nadalem. Dvojnásobný daviscupový šampion dnes v závěrečném kole kvalifikace porazil 7:6, 7:6, 6:4 Argentince Renza Oliva a tříkolovou soutěží prošel bez ztráty setu. Poslední krok naopak nezvládl Zdeněk Kolář.

Brněnský rodák Rosol vstupoval do kvalifikace po sérii čtyř porážek, ale na trávě v londýnském Roehamptonu ožil. Díky sedmi vyhraným setům za sebou si 278. tenista světového žebříčku zahraje Wimbledon poprvé od roku 2017, kdy také zaznamenal svou poslední výhru v hlavní soutěži grandslamu. Poté se Rosol představil už jen na Roland Garros 2019, kde vypadl v 1. kole.

Kolář nenaplnil roli žebříčkového favorita a coby čtvrtý nasazený ztroskotal v posledním kvalifikačním kole. Pětadvacetiletý tenista, jenž na květnovém Roland Garros při grandslamové premiéře postoupil do druhého kola, podlehl 7:6, 6:7, 1:6, 6:7 Andreovi Vavassorimu z Itálie.

Turnaj se bude losovat v pátek.

Navrátilová vyčítá MOV nečinnost při rozhodování o transgenderových sportovcích

Tenisová legenda Martina Navrátilová vyčetla Mezinárodnímu olympijskému výboru, že se málo angažuje v začleňování transgenderových osob do sportu. Podle držitelky 59 grandslamových titulů MOV přehodil odpovědnost na sportovní federace, které často nemají potřebné prostředky na to, aby se s touto problematikou popasovaly.

"Jak mohou jednotlivé federace ve svých zemích stanovovat vlastní odlišná pravidla? Musí provést výzkum a zavést to do praxe. To stojí peníze, přijít jak na to. To se nedá," řekla Navrátilová listu The Australian.

Nedělní rozhodnutí Mezinárodní plavecké federace, která se jako první rozhodla zavést samostatnou kategorii pro transgenderové sportovce, známá průkopnice za práva homosexuálů považuje za dobrý impulz.

"Byla to taková zvrácená situace... Vypořádat se s tím museli transgenderoví sportovci," uvedla pětašedesátiletá rodačka z Československa, která po emigraci reprezentovala USA. "Biologie znamená ve sportu ten největší rozdíl. FINA je první velká organizace, která vsadila vše na férovost a možná se pokusí zapojit co nejvíce lidí. Ale férovost má být na prvním místě," uvedla Navrátilová, kterou během kariéry vedla Renée Richardsová, která změnila mužské na ženské pohlaví.

FINA zapojila přední vědce do pracovní skupiny, která měla za úkol sestavit pravidla pro účast transgenderových osob v elitních závodech. Aby mohly startovat v ženské kategorii, musí podstoupit změnu pohlaví do 12 let. Podle některých kritických hlasů však stále chybí dostatek studií o dopadu změny pohlaví na fyzickou výkonnost.

Navrátilová v minulosti starty lidí po změně pohlaví v ženských soutěžích kritizovala. Před třemi roky kvůli tomu přišla o post ambasadorky organizace Athlete Ally, která podporuje osoby LGBTQI+ ve sportu.

Nadal s Djokovičem v exhibici před Wimbledonem bez problémů vyhráli

Rafael Nadal si na exhibici v londýnském Hurlingham Clubu zahrál první utkání na trávě po třech letech. V přípravě na Wimbledon, kde bude útočit na letošní třetí grandslamový titul, porazil španělský tenista 6:2, 6:3 Švýcara Stana Wawrinku. Návrat na trávu vyšel také obhájci wimbledonského vítězství Novaku Djokovičovi ze Srbska, který zdolal 6:2, 6:1 Kanaďana Félixe Augera-Aliassimea.

Nadal nehrál soutěžní zápas na trávě od semifinálové porážky se Švýcarem Rogerem Federerem ve Wimbledonu 2019. Rok nato se londýnský grandslam kvůli koronaviru nekonal a loňský ročník dvojnásobný šampion kvůli zranění vynechal.

"Už to byla doba, co jsem nehrál na trávě. Jsem už starší, takže nemůžu hrát tolik zápasů. Ale je perfektní, že tady můžu absolvovat pár duelů a získám před Wimbledonem alespoň nějakou zápasovou praxi," pochvaloval si exhibiční akci v Hurlinghamu Nadal.

Šestatřicetiletý Španěl ovládl oba dosavadní letošní grandslamy Australian Open a Roland Garros. Po triumfu v Paříži byl jeho start v Londýně kvůli bolavému chodidlu ohrožen, nicméně po úspěšné radiofrekvenční léčbě Nadal v All England Clubu letos chybět nebude.

V Hurlinghamu, kde ve veteránské sekci hraje i Radek Štěpánek, absolvují Nadal s Djokovičem další zápasy v pátek. Wimbledon začne v pondělí, oba dlouholetí rivalové na něm budou vzhledem k neúčasti Rusa Daniila Medveděva a zraněného Němce Alexandera Zvereva nejvýše nasazenými hráči.

Výsledky kvalifikace tenisového Wimbledonu

(tráva):

Muži - 3. kolo:

Rosol (ČR) - Olivo (Arg.) 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 6:4, Vavassori (It.) - Kolář (4-ČR) 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:1, 7:6 (7:5).

Tenisový turnaj mužů a žen v Eastbourne v Británii

(tráva):

Muži (dotace 760.750 eur):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Cressy (USA) - Norrie (1-Brit.) 7:5, 7:5, Peniston (Brit.) - Martínez (Šp.) 7:6 (10:8), 3:6, 6:3.

Ženy (dotace 757.900 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Giorgiová (12-It.) - Tomovová (Bulh.) 6:2, 6:1.

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Sü I-fan, Jang Čao-süan (Čína) - Krejčíková, Šibaharaová (1-ČR/Jap.) 7:5, 6:4.