Kvitová odehraje v hangáru odložené finále se Svitolinovou

Berlín - Petra Kvitová dnes sehraje s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou finále exhibičního turnaje v Berlíně, které se nemohlo ve středu uskutečnit kvůli dešti. Hrát se nebude na trávě na stadionu Steffi Grafové jako dosavadní zápasy, ale na tvrdém povrchu v areálu bývalého letiště Tempelhof, kde se ode dneška koná další berlínská exhibice.

Třicetiletá Kvitová vyhrála na konci května v Praze turnaj O pohár prezidenta ČTS a nyní má na dosah první mezinárodní triumf od doby, kdy se kvůli pandemii v březnu zastavila profesionální sezona. V německé metropoli dvanáctá hráčka světa porazila bez ztráty setu domácí Andreu Petkovicovou i Nizozemku Kiki Bertensovou. S aktuální světovou pětkou Svitolinovou má na WTA Tour výrazně pozitivní bilanci 7:2.

Po dokončení původně travnatého turnaje by se měla Kvitová v sobotu zapojit i do akce na Tempelhofu, kde je nasazena přímo do semifinále.