Kvitová nestačila v semifinále French Open na Keninovou

Paříž - Tenistka Petra Kvitová si finále antukového Roland Garros nezahraje. Dvojnásobná vítězka Wimbledonu prohrála v dnešním semifinále pařížského grandslamu s Američankou Sofií Keninovou po setech 4:6 a 5:7. Letošní vítězka Australian Open Keninová se v sobotním finále utká od 15:00 s Igou Šwiatekovou. Polka si v prvním semifinále poradila s argentinskou kvalifikantkou Nadiou Podoroskou za 70 minut jasně 6:2 a 6:1.

Kvitové v silném větru chyběla jiskra z předešlých zápasů a nevyužívala šance. Z dvanácti brejkbolů proměnila jen dva. V prvním setu kvůli tomu přišla o šanci srovnat z 1:4 na 4:4 a sedm šancí nedotáhla ve druhé sadě, tu poslední za stavu 5:6. Místo posunutí zápasu do tie-breaku udělala při mečbolu svoji jednatřicátou chybu a duel skončil.

Jednadvacetiletá Keninová se výborně pohybovala a četla hru Kvitové. Hrála odvážně a měla i štěstí. Trefovala lajny a párkrát Američance pomohla k bodu páska. Naopak míče od Kvitové často dopadaly těsně za lajny.

Třicetiletá Kvitová vyrovnala účastí v semifinále French Open své pařížské maximum z roku 2012. Jedinou českou vítězkou turnaje je od roku 1981 dál Hana Mandlíkovová. Martina Navrátilová při triumfech v letech 1982 a 1984 reprezentovala USA.

Grandslamový titul ve dvouhře získal český tenis naposledy před šesti lety, kdy Kvitová vyhrála podruhé Wimbledon.

Keninová má šanci na druhý grandslamový titul v sezoně. To naposledy dokázala Němka Angelique Kerberová, šampionka Australian a US Open z roku 2016.

V cestě jí stojí devatenáctiletá Šwiateková, jež ve čtvrtfinále vyřadila největší favoritku pařížského turnaje Rumunku Simonu Halepovou. Je druhou polskou tenistkou ve finále Roland Garros, navázala na Jadwigu Jedrzejowskou, která si zahrála o titul v roce 1939.

V semifinále proti 131. hráčce žebříčku Podoroské měla Šwiateková od začátku převahu. Přestřílela soupeřku 23:6 na vítězné údery a oba sety rozhodla důrazným nástupem - v prvním vedla rychle 3:0 a ve druhém 4:0.

"Hrála jsem zápas, jako kdyby to bylo první kolo, abych se nestresovala tím, že to je semifinále," řekla na kurtu Šwiateková, která v šesti zápasech neztratila ani set a prohrála pouze 23 gamů. "Věděla jsem, že pokud budu někde v grandslamovém finále, tak to bude na French Open," uvedla předloňská vítězka juniorky ve Wimbledonu.

Po premiérovému postupu do grandslamového finále má Šwiateková jistý posun z 54. místa do první třicítky žebříčku WTA. V případě zisku titulu bude sedmnáctá. Stala se sedmou nenasazenou finalistkou Roland Garros a navázala na loňský úspěch Markéty Vondroušové, kterou vyřadila letos v prvním kole.

O titul může Šwiateková v Paříži hrát i ve čtyřhře. S Američankou českého původu Nicole Melicharovou jsou v semifinále, v kterém nastoupí v pátek proti chilsko-americkému páru Alexa Guarachiová, Desirae Krawczyková.

Výsledky grandslamového turnaj French Open:

(antuka, dotace 38 milionů eur):

Muži:

Čtyřhra - semifinále:

Soares, Pavič (7-Braz./Chorv.) - Farah, Cabal (1-Kol.) 7:6 (7:4), 7:5, Krawietz, Mies (8-Něm.) - Koolhof, Mektič (9-Niz./Chorv.) 6:3, 7:5.

Ženy:

Dvouhra - semifinále:

Keninová (4-USA) - Kvitová (7-ČR) 6:4, 7:5, Šwiateková (Pol.) - Podoroská (Arg.) 6:2, 6:1.

Junioři:

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Krumich, Svrčina (ČR) - Lorens, Ozolinš (7-Pol./Lot.) 7:6 (7:3), skreč.

Juniorky:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Ealaová (2-Fil.) - Nosková (ČR) 4:6, 6:3, 6:2.