Jablonec nad Nisou - Dvojnásobná vítězka wimbledonské dvouhry Petra Kvitová si v Jablonci nad Nisou vyrazila zlatou medaili s vlastní podobiznou. Podle autora mince, akademického sochaře Jiřího Dostála, je Kvitová antický typ. Česká mincovna pamětní minci osmadvacetileté tenistky vydala jako poslední v rámci série České tenisové legendy. S výslednou podobou byla Kvitová spokojená.

"Samozřejmě je těžké to převtělit (z fotografie) na minci, takže já určitě spokojená jsem," řekla dnes novinářům v mincovně. "Jsem hlavně ráda, že mohu být součástí této kolekce," dodala.

Dostál patří spolu se synem mezi obdivovatele Kvitové. "Vždy se nám strašně líbila. Její obličej je tak vyvážený, skutečně jako antická hlava," uvedl akademický sochař. Když začal její tvář přenášet do sádrového modelu, zjistil, že to není nic jednoduchého. "Má čisté, vyhlazené rysy a fakt to je náročné," řekl. Práce nad modelem mu zabrala asi měsíc. "V posledních letech to byla pro mě nejtěžší hlava, ale děsně mě to bavilo, jak to bylo komplikované," dodal.

Video: Tenistka Kvitová si vyrazila vlastní minci

05.11.2018, 15:30, autor: Petrášek Radek, zdroj: ČTK

Přirovnání k antické ženě Kvitovou překvapilo. "Nevím úplně, jestli to tak je, nebo není. Možná ta fotografie mu to připomínala. Já myslím, že nic takového (řecké předky) v rodokmenu nemám," řekla Kvitová. Na reverzní straně mince je Kvitová, jak triumfálně drží wimbledonskou trofej. Mísu Venus Rosewater získala v letech 2011 a 2014. Mincovna vydává 200 kusů zlatých čtvrtuncových mincí s Kvitovou, prodává je po 11.950 korunách. Stříbrná mince o váze 29 gramů stojí 1500 korun, mincovna jich dá do oběhu 500.

Myšlenka série pamětních mincí, které by vzdávaly hold českým tenistům, vznikla v roce 2017, kdy uplynulo 140 let od prvního ročníku Wimbledonu. Českou mincovnu s tímto nápadem oslovil wimbledonský vítěz z roku 1973 Jan Kodeš. Mincovna už v rámci této série vydala pamětní mince s portréty Kodeše, Martiny Navrátilové, Jany Novotné i Jaroslava Drobného.

Jako legenda, jak je uváděno ve vydané mincovní sérii, se Kvitová necítí. "Ještě pořád hraji, takže ta legenda mi tam úplně nepasuje," uvedla letošní vítězka pěti turnajů a aktuálně sedmá hráčka tenisového žebříčku.

Autorem předchozích čtyř mincí byl medailér a sochař Martin Dašek. Na každé minci je zobrazen portrét s významnými úspěchy v životě tenisových legend. Druhá strana nese atributy zahraničního emitenta mincovny s nominální hodnotu mince. Kompozici pak uzavírá nápis WIMBLEDON CHAMPIONS.

Kodeš vydání mincí s českými wimbledonskými vítězi považuje za ukončení první etapy. "Ještě bych byl rád, aby vyšla také druhá etapa. Aby tam byli ještě další čtyři lidé, kteří jsou v mezinárodní síni slávy i přesto, že nevyhráli Wimbledon," uvedl Kodeš. Doufá, že se druhá etapa podaří zrealizovat v roce 2020. Na mincích by měli být Karel Koželuh, Ivan Lendl, Hana Mandlíková a Helena Suková.

