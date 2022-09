Kvitová je ve 3. kole US Open, její soupeřka odstoupila kvůli nemoci

US Open. Zápas Petra Kvitová - Erika Andreeva. Na snímku Petra Kvitová v New Yorku 30. srpna 2022.

New York - Tenistka Petra Kvitová prošla bez boje do 3. kola US Open, ukrajinská soupeřka Anhelina Kalininová totiž odstoupila kvůli nemoci. Světová jednadvacítka a nejvýše nasazená Češka vyzve v duelu o osmifinále buď krajanku Lindu Fruhvirtovou, nebo Španělku Garbiňe Muguruzaovou.

Dvaatřicetiletá rodačka z Bílovce, která na úvod vyřadila Rusku Eriku Andrejevovou, je ve 3. kole US Open podruhé za sebou. Jejím maximem z betonových dvorců na grandslamu ve Flushing Meadows jsou čtvrtfinále z let 2015 a 2017.

Vedle Fruhvirtové se dnes představí i Kateřina Siniaková proti Alizé Cornetové z Francie a v českém souboji loňská čtvrtfinalistka Karolína Plíšková a Marie Bouzková. Ve čtyřhře vyzvou Siniaková s Barborou Krejčíkovou rumunský pár Monica Niculescuová, Gabriela Ruseová a Linda Nosková s Lucií Hradeckou se na kurtu Arthura Ashe utkají s hvězdnými americkými sestrami Venus a Serenou Willamsovými.

Tenisový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 60 milionů dolarů): Muži: Dvouhra - 2. kolo: Rune (28-Nor.) - Isner (USA) bez boje. Ženy: Dvouhra - 2. kolo: Kvitová (21-ČR) - Kalininová (Ukr.) bez boje.