Kvitová je v semifinále ve Wu-chanu, Plíšková v Taškentu

Taškent/Wu-chan (Čína) - Tenistka Petra Kvitová porazila ve Wu-chanu přemožitelku Karolíny Plíškové Dajanu Jastremskou z Ukrajiny 6:2, 6:4 a po pěti měsících si na WTA Tour zahraje semifinále. V něm je letos podruhé také Kristýna Plíšková, která zdolala v Taškentu Slovenku Kužmovou 6:3, 6:4.

Šampionka z Wu-chanu z let 2014 a 2016 bude o finále bojovat s Američankou Alison Riskeovou.

Devatenáctiletá Jastremská ve středu porazila nečekaně hladce světovou dvojku Plíškovou, proti sedmé hráčce žebříčku Kvitové ale neměla prakticky šanci. Dvojnásobná wimbledonská vítězka, kterou v posledních měsících trápilo levé předloktí, podala sebevědomý výkon a ani ve třetím duelu na turnaji neztratila set.

Do semifinále postoupila Kvitová popáté v sezoně a poprvé od dubnového turnaje ve Stuttgartu, kde získala 27. turnajový titul v kariéře. V Číně sbírá důležité body pro postup na Turnaj mistryň, v pořadí sezony jí zatím patří sedmé místo.

Jastremská byla pro Kvitovou neznámou soupeřkou, ale od trenéra informace měla. "Samozřejmě mi řekl postřehy a měl pravdu, ráda hraje agresivně a snaží se do toho chodit. Já se ale snažila být první ta, co to spustí, aby neměla čas na svoji hru. Byl to docela náročný zápas, který jsem odehrála solidně," řekla Kvitová na tiskové konferenci.

Po zdravotních problémech s rukou zažívá znovu na kurtu vítězné pocity. "Jsem ráda, že jsem po delší době odehrála za sebou slušné zápasy. Jsem v semifinále od Stuttgartu, pak jsem toho moc nevyhrála, byla jsem hodně zraněná. Konečně se to povedlo," dodala.

Páteční soupeřkou Kvitové bude nečekaně Riskeová, neboť z pozice 35. hráčky žebříčku vyřadila světovou trojku Elinu Svitolinovou. Ukrajince nechala jen čtyři gamy a po výhře 6:1, 6:3 nad ní zvítězila poprvé na čtvrtý pokus.

Kvitová se utká s Riskeovou potřetí v kariéře, ale oba předchozí zápasy sehrály už před šesti lety. Bilanci mají 1:1, v obou případech se hrálo také na tvrdém povrchu.

Plíšková nastřílela Kužmové 15 es a je v Taškentu v semifinále

Kristýna Plíšková se o třetí finále v kariéře utká v Uzbekistánu s Belgičankou Alison Van Uytvanckovou. Sedmadvacetiletá Plíšková si letos zahrála semifinále v dubnu na antuce v Luganu. Na finále čeká dvojče světové dvojky Karolíny Plíškové od předloňského pražského turnaje. O rok dříve získala právě v Taškentu svůj dosud jediný titul na WTA Tour.

První vzájemné utkání s jednadvacetiletou Kužmovou měla česká levačka až na samotný závěr plně pod kontrolou. V klíčových chvílích si pomohla vynikajícím podáním, přičemž po prvním servisu vyhrála 26 z 32 bodů. Plíšková si pouze mírně zkomplikovala konec utkání, kdy za stavu 5:2 nevyužila dva mečboly a poprvé podání ztratila. Kužmová snížila z 1:5 na 4:5, v desáté hře už ale česká tenistka nezaváhala a po hodině a čtvrt zápas ukončila.

Murray po třísetové bitvě podlehl De Minaurovi

Bývalý první hráč světového tenisového žebříčku Andy Murray odehrál dnes nejlepší zápas od lednové druhé operace kyčle, ale na vítězství to nestačilo. Trojnásobný grandslamový šampion bojovat téměř tři hodiny na turnaji v Číně s Alexem de Minaurem, než s mladým Australanem prohrál 6:4, 2:6 a 4:6.

Murray se vrátil k tenisu v červnu nejprve ve čtyřhře, dvouhru si poprvé od Australian Open zahrál v srpnu v Cincinnati. Na třetí pokus se dočkal singlové výhry na okruhu ATP v úterý v Ču-chaji, když také ve třech setech porazil Američana Tennyse Sandgrena.

S dvacetiletým De Minaurem, o 12 mladším soupeřem, hrál dvě a tři čtvrtě hodiny a prohrál poté, co za stavu 4:4 v rozhodující sadě neudržel servis. Australan, jemuž patří 31. místo v žebříčku, může v Číně získat již třetí titul v sezoně. Ve čtvrtfinále si zahraje s Chorvatem Bornou Čoričem.

Výsledky tenisových turnajů:

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj žen ve Wu-chanu v Číně

(tvrdý povrch, dotace 2,828.000 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Kvitová (5-ČR) - Jastremská (Ukr.) 6:2, 6:4, Bartyová (1-Austr.) - Martičová (Chorv.) 7:6 (8:6), 3:6, 6:3, Riskeová (USA) - Svitolinová (3-Ukr.) 6:1, 6:3, Sabalenková (9-Běl.) - Rybakinová (Kaz.) 6:3, 1:6, 6:1.

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Ninomijaová, Jang Čao-süan (Jap./Čína) - Melicharová, Peschkeová (7-USA/ČR) 6:4, 6:7 (4:7), 10:6.

Turnaj mužů v Čcheng-tu v Číně

(tvrdý povrch, dotace 1,213.295 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Gerasimov (Běl.) - Isner (1-USA) 6:7 (11:13), 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), Sousa (Portug.) - Auger-Aliassime (2-Kan.) 6:4, 6:7 (5:7), 6:4, Carreňo (Šp.) - Paire (3-Fr.) 6:3, 3:6, 6:3, Dimitrov (4-Bulh.) - Evans (Brit.) 7:5, 7:5, Harris (JAR) - Lajovič (5-Chorv.) 6:3, 6:3, Shapovalov (8-Kan.) - Klahn (USA) 3:6, 6:3, 7:6 (7:3), Garín (Chile) - Verdasco (Šp.) 6:3, 3:6, 6:3, Bublik (Kaz.) - Thompson (Austr.) 6:4, 7:5.

Turnaj mužů v Ču-chaji v Číně

(tvrdý povrch, dotace 1 milion dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Mannarino (Fr.) - Tsitsipas (1-Řec.) 3:6, 7:5 skreč, Bautista (2-Šp.) - Andújar (Šp.) 7:5, 7:5, Čorič (4-Chorv.) - Wu Ti (Čína) 6:3, 6:3, De Minaur (7-Austr.) - A. Murray (Brit.) 4:6, 6:2, 6:4, Džumhur (Bosna) - Kwon Sun-u (Korea) 7:6 (7:3), 6:2, Seppi (It.) - Čang č'-čen (Čína) 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (10:8).

Turnaj žen v Taškentu

(tvrdý povrch, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Kristýna Plíšková (5-ČR) - Kužmová (1-SR) 6:3, 6:4, Van Uytvancková (3-Belg.) - Parmentierová (Fr.) 6:2, 6:4, Cirsteaová (8-Rum.) - Koviničová (Č. Hora) 7:5, 5:7, 6:1, Zavacká (Ukr.) - Kalinská (Rus.) 6:0, 6:2.