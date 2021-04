Kvitová chce na antuce navázat na dobrý pocit z Roland Garros

Stuttgart (Německo) - Tenistka Petra Kvitová má před sebou nezvyklou obhajobu titulu ve Stuttgartu. Tradiční vůz Porsche za triumf z halového antukového turnaje sice získala už předloni, ale minulý ročník se kvůli pandemii koronaviru nemohl uskutečnit.

"Zvláštní to určitě je, ale ani mi nepřijde, že už to jsou dva roky. Čas rychle letí," řekla Kvitová při on-line tiskové konferenci. "Obhajoba je vždy těžká a pole je tady neuvěřitelně silné, každá z nás může vyhrát. Teď nevypadá reálně trofej zase získat, beru to den po dni."

Světová desítka dodržela tradici a do Stuttgartu jela z Česka autem. "Moc ráda řídím a cesta rychle utekla. Nemusím přemýšlet, co si vezmete, protože do auta se toho vejde hodně, zastavíte si na kávičku. Je to uvolňující," řekla Kvitová. V pasážích německých dálnic s neomezenou rychlostí sviští podle svých slov rychlostí okolo 160 km/h. "Nejsem kaskadérka," podotkla.

Ve Stuttgartu se bude zase hrát bez přítomnosti fanoušků. Jednatřicetiletá Kvitová doufá, že se diváci už brzy do hledišť vrátí. "Patřím k těm, kterým to vadí. Osobně mi to bez nich přijde jako trénink a je těžké se do toho nutit a povzbuzovat," zopakovala a doplnila: "Přijde mi to někdy až trapné, když si zařvu moje 'Pojď!', slyším to na celé okolí a leknu se sama sebe."

Po turnaji v Miami si Kvitová poprvé vyzkoušela zelenou antuku v Charlestonu, kde vypadla v osmifinále. Před odletem domů se tam nechala naočkovat proti koronaviru. "Jako asi osmdesát procent hráček. Měla jsem pak příznaky, zimnici, začala se potit a měla těžké nohy a celkově únavu. Spolu s přesunem domů a posunem času to udělalo své, byla jsem malátnější, ale po hodinách to přešlo a slyšela jsem, že to tak má být," řekla tenistka.

Díky očkování doufá v jednodušší cestování i podmínky na turnajích, kde jsou hráčky v tzv. bublině. "Nebudu muset být v izolaci a čekat celý den zavřená na pokoji po testech. Třeba nás nechají jít i nějaký den ven z hotelu, že nebudu pořád zavřená," řekla.

Kvitové vždy chvilku trvá, než se s antukou sžije. Pomoci by jí mohla vzpomínka na loňské podzimní Roland Garros, na kterém došla do semifinále. "Mám to ještě v paměti. Zkusím na to navázat," řekla. "Jako každý rok s antukou na začátku trošku bojuju. Potřebuju čas, zápasy, abych si na to zvykla, přijdou i topspiny a sem tam i skluzy, i když nebudou klouzat nějak moc. Musím přepnout v hlavě, že můžu hrát na antuce dobře, ale chce to čas," podotkla s úsměvem.

Grandslam na pařížské antuce se ani letos nebude hrát v plánovaném termínu a začne kvůli koronavirovým opatřením ve Francii o týden později (30. května). Zkrátí se tak o týden příprava na trávě před Wimbledonem. "Pro ty, co milují trávu, to bude bolestivé, ale dva týdny jsou pořád dost času se na trávu připravit," řekla dvojnásobná vítězka z All England Clubu.