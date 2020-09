Kvitová bere jako zázrak, že se US Open hraje

New York - Tenistka Petra Kvitová si dlouho myslela, že se US Open kvůli koronaviru letos neuskuteční. Bere skoro s údivem, že se grandslam v New Yorku skutečně hraje, byť bez fanoušků, a má radost z postupu do osmifinále.

"Mám velkou radost, že jsem pořád v turnaji. Je skvělé, že tady před vámi můžu sedět," řekla novinářům ve videokonferenci. "Jsem ráda, že jsem se rozhodla přiletět a hrát. I bez fanoušků to je pořád grandslam a jednou bych si to vyčítala."

Šestá nasazená porazila ve třetím kole domácí Jessicu Pegulaovou ve dvou setech. "Jsem ráda, že jsem ve druhém týdnu. Asi bych to nečekala. Ani jsem netušila, že US Open opravdu bude. Je svým způsobem zázrak, že se koná. Jsem proto nadšená a budu se snažit si to tady v bublině dál užívat a bude to dobrý," řekla.

V utkání s Pegulaovou nasázela 26 vítězných míčů. "Věděla jsem, že to musím vzít do svých rukou a jít do toho," řekla Kvitová. Zvládla i výměnu čítající 23 úderů a častěji než jindy vyrážela k síti. Z osmnácti náběhů patnáctkrát bodovala. "Protože hrála skvěle odzadu, tak jsem se snažila víc chodit pro voleje," uvedla.

Soupeřce párkrát pomohla k fiftýnu páska. "Prasátka byla spíš proti mně, ale to je tenis," řekla Kvitová. "Ale když si brala jestřábí oko, tam jsem byla šťastnější já, protože většina míčů byla na lajně, takže to vyšlo nastejno."

Několikrát si podle svého zvyku po úspěšném míčku hlasitě zakřičela. V prázdném dvorci Arthura Ashe se její hlas rozléhal hlasitěji než jindy. "Je to hodně zvláštní. Já takhle řvu normálně, ale v tichu všechno víc vynikne. Napadlo mě, jestli jsem to nějak nepřehnala," usmála se dvojnásobná vítězka Wimbledonu. "Ale nic s tím nenadělám. Je lepší, když ze sebe dostanu emoce, které cítím," dodala třicetiletá tenistka.

O čtvrtfinále bude hrát s Shelby Rogersovou. S Američankou se střetla jednou a před čtyřmi lety s ní prohrála ve 2. kole Roland Garros 0:6, 7:6 a 0:6. "Hraje agresivně, dává rány a dobře podává. Musím být připravena na všechno. Bude to těžký zápas, ale ve čtvrtém týdnu nenajdu nikoho lehkého. Musím se s tím poprat."

Rogersová se v roce 2018 podrobila operaci kolena a na kurty se vrátila loni v dubnu. "Během pauzy asi hodně makala. Je fajn, že se vrátila na takovou úroveň," ocenila Kvitová aktuálně 93. hráčku světa, která se nejvýš dostala na 48. místo.

Stejně jako proti Pegulaové očekává, že se Rogersová vyhecuje více než na jiném turnaji. Američanky doma překypují sebevědomím. "Vždycky tady hrajou skvěle, ale kdybychom měly grandslam v Česku, tak taky hrajeme výborně," řekla Kvitová a byla vlastně ráda, že je hlediště na souboj s Američankami prázdné.