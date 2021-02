Kvitová a Veselý v Melbourne vypadli, Vondroušová je ve 3. kole

Melbourne - Tenistka Petra Kvitová skončila na grandslamovém Australian Open už ve druhém kole. Turnajová devítka podlehla Rumunce Soraně Cirsteaové 4:6, 6:1 a 1:6 za dvě hodiny a tři minuty. Cirsteaová tak bude soupeřkou devatenácté nasazené Markéty Vondroušové, která postoupila v Melbourne poprvé do třetího kola po výhře 6:1 a 7:5 nad Kanaďankou Rebeccou Marinovou.

Na premiérovou účast ve třetím kole nedosáhl Jiří Veselý, který šestnáctému hráči světového žebříčku a turnajové patnáctce Pablu Carreňovi ze Španělska podlehl 3:6, 6:7, 6:2 a 4:6. Posledním českým zástupcem v mužské dvouhře je v Melbourne kvalifikant Tomáš Macháč, kterého ve druhém kole čeká ve čtvrtek devátý nasazený Ital Matteo Berrettini.

Dvojnásobná vítězka Wimbledonu Kvitová při dvanácté účasti na Australian Open nepřešla druhé kolo posedmé. "Jsem vnitřně smutná. Nechtěla jsem opustit grandslam takhle brzo, ale bohužel se to stane," řekla Radiožurnálu.

V prvním setu vedla 2:0, ale od stavu 3:1 ztratila s dobře returnující soupeřkou čtyři hry. "Bohužel jsem nevyužila šance, což byl klíč k zápasu," řekla. Svěřenkyně trenéra Jiřího Vaňka přišla šestkrát o podání a udělala 44 nevynucených chyb.

"Nezbývá mi nic jiného, než koukat dopředu. Vím, že už toho nemám zas tolik před sebou, možná to o to mrzí víc, ale doufám, že budu mít větší chuť a šťávu se zmáčknout," uvedla třicetiletá Kvitová, předloňská finalistka v Melbourne.

Vondroušová hrála s ovázanou levou nohou a kvalifikantku Marinovou v prvním setu jasně přehrála. Ve druhé sadě musela bojovat mnohem více. Za stavu 4:5 ale udělala soupeřka dvojchybu při setbolu a česká hráčka vývoj otočila.

"První set jsem zvládla velmi dobře. Ve druhém jsem udělala nějaké chyby a soupeřka se chytila, zlepšila servis. Prohrávala jsem, ona měla setbol. Naštěstí dala dvojchybu. Pak jsem to nějak dohrála. Jsem ráda, že jsem nemusela jít do třetího," citoval Vondroušovou web Tenisový svět.

Obhájce titulu Djokovič je na Australian Open ve třetím kole

První tenista světa a obhájce titulu Novak Djokovič ve druhém kole Australian Open porazil 6:3, 6:7, 7:6 a 6:3 Američana Francese Tiafoea. Do třetího kola postoupila také nasazená desítka Serena Williamsová, která si poradila 6:3, 6:0 s o patnáct let mladší Ninou Stojanovičovou ze Srbska.

Djokovič k vítězství nad 64. hráčem světa potřeboval přes tři a půl hodiny. O postupu rozhodl ve čtvrtém setu za stavu 3:3, kdy sebral Tiafoeovi podání a pak znovu za stavu 5:3. Příštím soupeřem vítěze posledních dvou ročníků Australian Open bude další Američan Taylor Fritz.

"Velmi náročný zápas. Frances bojoval a také se hrálo v nepříjemných podmínkách, protože dokud na kurt svítilo slunce, tak bylo hrozné vedro," řekl Djokovič. "Ale samozřejmě kdybych si měl vybrat, tak je lepší podobné zápasy odehrát v prvním týdnu turnaje," dodal.

Devětatřicetiletá Williamsová, která v minulosti Australian Open sedmkrát vyhrála, zatím v Melbourne neztratila ani set. Bývalá světová jednička udělala další krok k zisku 24. grandslamového titulu a vyrovnání rekordu Margaret Courtové. Její příští soupeřkou bude Ruska Anastasia Potapovová.

Skončila naopak Serenina starší sestra Venus, která prohrála 1:6 a 0:6 se Sarou Erraniovou z Itálie. Fanoušci ji ale z kurtu vyprovodili bouřlivým potleskem, protože čtyřicetiletá sedminásobná grandslamová vítězka utkání dohrála navzdory zraněním. Od začátku hrála s bolavým kolenem a v prvním setu si vyvrkla kotník, který ji ve zbytku zápasu viditelně omezoval.

"Myslela jsem, že to vzdá, protože neběhala a i špatně chodila. Měla jsem víc starost o ni než o mojí hru," uvedla Erraniová. "Říkala jsem si, že to musí každou chvíli ukončit. Ale ona místo toho pokračovala až do konce," přidala finalistka French Open z roku 2012.

Bez problémů do třetího kola prošla předloňská vítězka z Melbourne Naomi Ósakaová. Trojnásobná grandslamová šampionka porazila 6:2 a 6:3 Caroline Garciaovou z Francie. Další soupeřkou třetí nasazené japonské tenistky bude Ons Džabúrová z Tuniska.

Výrazně víc se na postup nadřela světová dvojka Simona Halepová z Rumunska, která si nakonec s Australankou Aljou Tomljanovicovou poradila 4:6, 6:4 a 7:5. V rozhodující sadě dvojnásobná grandslamová vítězka a finalistka Australian Open z roku 2018 prohrávala už 2:5, k mečbolu ale soupeřku nepustila.

S turnajem se ve druhém kole rozloučil trojnásobný grandslamový vítěz Stan Wawrinka, který skončil po pětisetové bitvě 5:7, 1:6, 6:4, 6:2 a 6:7 s Mártonem Fucsovicsem z Maďarska. Sedmnáctý nasazený tenista prohrával už 0:2 na sety, dokázal srovnat a v rozhodujícím tie-breaku vedl 6:1, pak ale od stavu 9:6 promarnil tři mečboly a vypadl.

"Mám pocit, že jsem umřel," řekl Fucsovics. "Byl to můj druhý pětisetový zápas za sebou a ještě v tom horku... Věděl jsem, že za stavu 2:0 není rozhodnuto, protože vypadal silně fyzicky i psychicky. Ale ustál jsem to a postoupil jsem," prohlásil 55. hráč světového žebříčku.

"Od stavu 6:1 v tie-breaku jsem začal mít strach. Chtěl jsem víc kontrolovat hru, přestal jsem riskovat a začal jsem dělat chyby. To mu pomohlo zpátky do zápasu," řekl Wawrinka, který jeden ze tří grandslamových titulů získal v roce 2014 právě na Australian Open.

Grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne

(tvrdý povrch, dotace 80 milionů australských dolarů):

Muži:

Dvouhra - 2. kolo:

Carreňo (15-Šp.) - Veselý (ČR) 6:3, 7:6 (7:3), 2:6, 6:4, Djokovič (1-Srb.) - Tiafoe (USA) 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (7:2), 6:3, Thiem (3-Rak.) - Köpfer (Něm.) 6:4, 6:0, 6:2, Schwartzman (8-Arg.) - Muller (Fr.) 6:2, 6:0, 6:3, Shapovalov (11-Kan.) - Tomic (Austr.) 6:1, 6:3, 6:2, Raonic (14-Kan.) - Moutet (Fr.) 6:7 (1:7), 6:1, 6:1, 6:4, Fucsovics (Maď.) - Wawrinka (17-Švýc.) 7:5, 6:1, 4:6, 2:6, 7:6 (11:9), Auger-Aliassime (20-Kan.) - Duckworth (Austr.) 6:4, 6:1, 6:2, Lajovič (23-Srb.) - Bublik (Kaz.) 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 6:3, Fritz (27-USA) - Opelka (USA) 4:6, 7:6 (8:6), 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:2, Mannarino (32-Fr.) - Kecmanovič (Srb.) 6:1, 6:2, 6:4, Martínez (Šp.) - Ruusuvuori (Fin.) 1:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:5), Karacev (Rus.) - Gerasimov (Běl.) 6:0, 6:1, 6:0.

Ženy:

Dvouhra - 2. kolo:

Vondroušová (19-ČR) - Marinová (Kan.) 6:1, 7:5, Cirsteaová (Rum.) - Kvitová (9-ČR) 6:4, 1:6, 6:1, Halepová (2-Rum.) - Tomljanovicová (Austr.) 4:6, 6:4, 7:5, Ósakaová (3-Jap.) - Garciaová (Fr.) 6:2, 6:3, Sabalenková (7-Běl.) - Kasatkinová (Rus.) 7:6 (7:5), 6:3, Sie Šu-wej (Tchaj-wan) - Andreescuová (8-Kan.) 6:3, 6:2, S. Williamsová (10-USA) - Stojanovičová (Srb.) 6:3, 6:0, Muguruzaová (14-Šp.) - Samsonovová (Rus.) 6:3, 6:1, Šwiateková (15-Pol.) - Giorgiová (It.) 6:2, 6:4, Ferroová (Fr.) - Rybakinová (17-Kaz.) 6:4, 6:4, Džabúrová (27-Tun.) - Schmiedlová (SR) 6:3, 6:2, Kuděrmětovová (32-Rus.) - Gračevová (Rus.) 5:7, 6:2, 6:2, Potapovová (Rus.) - Babosová (Maď.) 6:2, 6:4, Liová (USA) - Cornetová (Fr.) 6:2, 7:6 (8:6), Dijasová (Kaz.) - Peraová (USA) 6:4, 3:6, 6:3, Erraniová (It.) - V. Williamsová (USA) 6:1, 6:0.

Čtyřhra - 1. kolo:

Krejčíková, Siniaková (3-ČR) - Bogdanová, Petersonová (Rum./Švéd.) 6:3, 6:1, Hradecká, Kristýna Plíšková (ČR) - Sizikovová, Alexandrovová (Rus.) 6:3, 6:3, Lapková, Vondroušová (Běl./ČR) - Brengleová, Davisová (USA) 6:4, 6:0, Bondarenková, Kičenoková (Ukr.) - Bouzková, Sorribesová (ČR/Šp.) 5:7, 6:4, 6:0.