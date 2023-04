Květná zahrada v Kroměříži otevřela vyhlídkovou terasu opravené kolonády

Kroměříž - Květná zahrada v Kroměříži, která je památkou UNESCO, otevřela o tomto víkendu pro veřejnost po opravách vyhlídkovou terasu takzvané kolonády. Stavební práce trvaly dva roky. Zahrnovaly především obnovu krovu, měděné střešní krytiny, kamenné balustrády a dřevěné vyhlídkové lávky, která je nyní bezpečnější. Náklady přesáhly 30 milionů korun, opravu kolonády financoval stát, řekl dnes ČTK kastelán Zdeněk Novák.

Fotogalerie

Kolonáda či přesněji arkádová galerie se souborem desítek soch a bust je jednou z dominant zahrady, na délku má 244 metrů. Řemeslníci její střechu podle kastelána naposledy opravovali v 80. letech minulého století, kdy na ní vznikla i pochozí terasa. Její další rekonstrukce začala v roce 2021. "Zhotovitel musel postupně rozebírat krytinu, potom postupně rozebírat krov," uvedl Novák.

Nutné bylo také demontovat balustrádu, snést ji na zem a přepravit do kamenické dílny k restaurování. "Některé části musely jít do kompletní výměny, samozřejmě ale v minimálním množství. A následně se celá konstrukce vracela zpátky, samozřejmě za použití těžké techniky, kterou jsme museli dostat i do Květné zahrady," řekl kastelán.

Dnes dopoledne na kolonádě často zněla slovenština. Ze Staré Turé v Trenčínském kraji do Kroměříže dorazily dva autobusy s návštěvníky. Výlet do Květné zahrady spojili s návštěvou zahrádkářské výstavy na kroměřížském výstavišti. "Jezdíme sem každý rok na jaře. Nejdříve chodíme sem a potom na výstavu. Rádi chodíme zkontrolovat, co je po roce nové," řekla ČTK návštěvnice Viera.

Lidé si nyní mohou prohlédnout také rozkvetlé cibuloviny v takzvané Holandské zahradě, která navazuje na původní uspořádání Květné zahrady známé z rytin z druhé poloviny 17. století. Obnovena do své původní krásy byla mezi lety 2012 až 2014. Kromě mnoha druhů různě barevných narcisů a tulipánů na jaře v jejích pravidelně rozvržených záhonech kvetou též řebčíky nebo modřence. V plném květu jsou také macešky, tulipány nebo okrasné sedmikrásky na Čestném dvoře při vstupu do Květné zahrady i v některých bočních záhonech.

Příští týden zahájí pracovníci Květné zahrady letnění citrusů pěstovaných ve velkých dřevěných škopcích. Zimu přečkaly ve sklenících. Lidé je budou moci obdivovat v Pomerančové zahradě, která s Holandskou zahradou sousedí. Zahradníci v květnu také přesunou teplomilné rostliny, které zimovaly v Palmovém skleníku, na jejich letní stanoviště na Čestném dvoře. "Postupně se chystáme i na ořezy buxusů a přípravu záhonů na výsadby letniček," doplnil Novák.

Květná zahrada patří k nejvýznamnějším zahradním dílům v Česku, je výjimečná i v evropském měřítku. Myšlenka na její založení vzešla v 17. století od biskupa Karla II. z Lichtenštejna-Kastelkornu, projekt svěřil architektovi Giovannimu Pietrovi Tencallovi. V roce 1998 byla spolu s Arcibiskupským zámkem a Podzámeckou zahradou v Kroměříži zapsána na seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. Loni do Květné zahrady zavítalo přes 87.000 návštěvníků.