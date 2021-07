Kvalifikační sprint na GP Británie vyhrál Verstappen

Silverstone (Británie) - Nizozemský jezdec Max Verstappen vyhrál nově zavedenou sprintovou kvalifikaci na Velkou cenu Británie a vedle toho, že odstartuje do nedělního hlavního závodu z první příčky, zvýšil také vedení v čele mistrovství světa formule 1 na 33 bodů. Na druhé příčce skončil Lewis Hamilton, třetí dojel jeho týmový kolega z Mercedesu Valtteri Bottas.

Pilot Red Bullu Verstappen tak získal osmou pole position v kariéře a čtvrtou za sebou. V nově zavedeném experimentu sprintové kvalifikace, která se na trati v Silverstonu jela na 17 kol, rozhodl o triumfu už v úvodu, kdy se po zhasnutí startovních světel protlačil před vítěze páteční kvalifikace Hamiltona. Úřadující šampion se sice ještě snažil v dalších zatáčkách svému rivalovi a lídrovi mistrovství světa úder vrátit, nicméně třiadvacetiletý Nizozemec všechny jeho útoky ustál.

"Na téhle trati je těžké předjíždět, ale povedl se mi start. V prvním kole jsem s Lewisem svedl pěkné souboje a pak už jsem se snažil jet vlastní tempo. Oba jsme se snažili jet naplno a na konci už jsem měl na pneumatice nějaké puchýřky. Jsme ale rádi, že se nám podařilo uspět. V neděli nás čeká další vzrušující souboj a myslím, že budeme mít silné auto," řekl po dojezdu před televizními kamerami Verstappen.

Ten si díky zisku prémiových tří bodů za vítězství ještě více upevnil vedení před Hamiltonem v průběžném pořadí MS. Náskok 33 bodů bude moci navíc zvýšit v nedělním závodu, v němž zaútočí již na čtvrtý triumf po sobě. Naopak Hamilton se pokusí na domácí trati prolomit čekání na vítězství od začátku května.

"Dal jsem do toho všechno a chci poděkovat všem fanouškům, co tu byli. Omlouvám se, že jsem nevyhrál, ale zítra se o to znovu pokusím. Měl jsem před sprintem jasný cíl a určitě není dobré, když ztratíte vedoucí příčku. Věřím, že to ale ještě obrátíme v pozitivní konec," řekl Hamilton.

"Max mi po prvním kole odjel a už jsem s tím nemohl nic dělat. Jejich starty jsou letos hrozně silné. Tenhle formát závodního víkendu se mi nicméně líbí. Mít kvalifikaci v pátek je mnohem zábavnější. Nevím, jestli to byl zatím ten nejvíce vzrušující podnik, ale měli bychom to opakovat častěji," dodal Hamilton.

Do první pětky se vtlačili také Charles Leclerc z Ferrari a Lando Norris z McLarenu. Další britský závodník George Russell zahájí s williamsem závod jako devátý.

Nepovedenou sprintovou kvalifikaci, jejíž formát se bude opakovat ještě před GP Itálie a Brazílie, prožil naopak Verstappenův týmový kolega Sergio Pérez. Mexický jezdec a třetí muž MS dostal během boje o přední příčky smyk, vyjel mimo trať a propadl se až na chvost pole. V závěru pak musel vůz odstavit a do závodu tak odstartuje jako poslední.

Velká cena Británie začne před 140 tisíci fanoušků v neděli v 16:00 SELČ.

Sprintová kvalifikace na Velkou cenu Británie F1 v Silverstonu:

1. Verstappen (Niz./Red Bull) 25:38,426, 2. Hamilton (Brit./Mercedes) -1,430, 3. Bottas (Fin./Mercedes) -7,502, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -11,278, 5. Norris (Brit./McLaren) -24,111, 6. Ricciardo (Austr./McLaren) -30,959, 7. Alonso (Šp./Alpine) -43,527, 8. Vettel (Něm./Aston Martin) -44,439, 9. Russell (Brit./Williams) -46,652, 10. Ocon (Fr./Alpine) -47,395.

Průběžné pořadí MS: 1. Verstappen 185 b., 2. Hamilton 152, 3. Pérez 104, 4. Norris 101, 5. Bottas 93, 6. Leclerc 62.

Pohár konstruktérů: 1. Red Bull 289, 2. Mercedes 245, 3. McLaren 141, 4. Ferrari 122, 5. AlphaTauri 48, 6. Aston Martin 44, 7. Alpine 32, 8. Alfa Romeo 2.