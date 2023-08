Kvalifikaci Velké ceny F1 v Nizozemsku vyhrál domácí Verstappen

Zandvoort (Nizozemsko) - Dvakrát přerušenou kvalifikaci na Velkou cenu Nizozemska vozů formule 1 vyhrál domácí Max Verstappen z Red Bullu. Úřadující mistr světa a suverénní lídr letošní sezony porazil na trati v Zandvoortu o 537 tisícin sekundy Landa Norrise z McLarenu. Třetí skončil George Russell z Mercedesu, nečekané čtvrté místo vybojoval Thajec Alexander Albon z WIlliamsu.

Pětadvacetiletý Verstappen získal 28. pole position v kariéře a osmou v této sezoně. V Nizozemsku odstartuje z prvního místa potřetí za sebou. V nedělním závodě zaútočí na deváté vítězství v řadě, kterým by vyrovnal rekord Sebastiana Vettela z roku 2013. Dosud vyhrál v sezoně 10 z 12 závodů a vede před týmovým kolegou Sergiem Pérezem o 125 bodů. Pérez dnes skončil sedmý.

"Byla to velmi zrádná kvalifikace. Začali jsme na pneumatikách do přechodných podmínek, ale povrch trati na tom novém asfaltu hodně klouzal. Všechno to bylo o tom zajíždět dobrá kola a vyhnout se potížím. To se nám celkem podařilo," řekl před televizními kamerami Verstappen. "V závěru jsme museli trochu riskovat, ale poslední kolo jsem si fakt užil. Je tu vždycky tlak na výkon, ale když se to pak podaří, je to skvělé," doplnil.

Spokojený byl i druhý Norris. "Jsem rád. Když vezmu tyhle podmínky, druhé místo je skvělé. Tým udělal dobrou práci. Kvalifikace je vždycky stresující, ale já si tyhle podmínky užívám," uvedl Norris.

Závěrečná část kvalifikace byla dvakrát přerušena po nehodách Logana Sargeanta z Williamsu a Charlese Leclerca z Ferrari. Americký jezdec Sargeant, který se dostal do rozhodující fáze poprvé v kariéře, narazil do bariéry a odstartuje z desátého místa. Po restartu skončil mimo trať také Leclerc. Oba jezdci vyvázli bez zranění.

Už ve druhé části kvalifikace skončil sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton. Britský pilot Mercedesu byl třináctý, o dvě příčky před ním skončil Lance Stroll z Aston Martinu. "Není to trať, na které se snadno předjíždí, ale zítra je nový den a dám do toho vše," dodal Hamilton pro BBC.

Z posledního dvacátého místa odstartuje Novozélanďan Liam Lawson, který v kokpitu Alpha Tauri nahradil zraněného Daniela Ricciarda. Čtyřiatřicetiletý Ricciado si při nehodě v pátečním druhém tréninku zlomil záprstí levé ruky, čeká jej operace a zatím není jasné, kdy se do šampionátu vrátí.

Velká cena Nizozemska odstartuje v neděli v 15:00.

Kvalifikace na Velkou cenu Nizozemska, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Zandvoortu: 1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:10,567, 2. Norris (Brit,/McLaren) -0,537, 3. Russell (Brit./Mercedes) -0,727, 4. Albon (Thaj./Williams) -0,852, 5. Alonso (Šp./Aston Martin) -0,939, 6. Sainz (Šp./Ferrari) -1,187.