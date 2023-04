Kvalifikaci Poháru B. J. Kingové zahájí Vondroušová

Belek (Turecko) - Kvalifikaci tenisového Poháru Billie Jean Kingové zahájí Markéta Vondroušová proti ukrajinské jedničce Martě Kosťukové. Po nich v pátek nastoupí na kurt česká jednička Barbora Krejčíková, která se utká s Katarinou Zavackou. Rozhodl o tom dnešní los v tureckém Beleku, kde se utkání kvůli válce na Ukrajině hraje.

V sobotu nastoupí na antukový kurt nejdříve Kosťuková s Krejčíkovou a po nich Vondroušová proti Zavacké. Do čtyřhry kapitán Petr Pála zatím nahlásil dvojici Karolína Muchová, Linda Nosková. Na ukrajinské straně jsou pro tento duel nominované Ljudmyla Kičenoková a Dajana Jastremská.

Kapitán Pála jako českou dvojku vybral Vondroušovou, ačkoliv jsou Muchová i talentovaná Nosková v žebříčku lépe postavené. Rozhodoval se mezi Vondroušovou a Muchovou. "Obě umějí hrát dobře na antuce. Markéta má skvělou bilanci v Billie Jean Cupu. Vždycky při něm hraje velmi dobře. Hrát proti jejich jedničce bude těžké," uvedl po losu. Někdejší finalistka Roland Garros Vondroušová má v týmové soutěži bilanci 10:1 a ve dvouhře prohrála z devíti zápasů jen v roce 2017 s Američankou Coco Vandewegheovou.

S Kosťukovou, která na začátku března vyhrála turnaj v Austinu, se Vondroušová dosud neutkala. "Jsem velmi šťastná, že jsem dostala šanci hrát," pochvalovala si. Očekává vyrovnaná utkání. Kosťukovou pozorovala při dnešním tréninku. "Ale člověk z toho moc nepozná. Takže spíš uvidíme v zápase, jak se to bude vyvíjet. Ona nedávno vyhrála turnaj a hrála docela dobře. Uvidíme, jak jí bude sedět antuka," řekla Radiožurnálu.

Ukrajinská jednička, jíž patří ve světovém žebříčku 38. příčka, z ní má respekt. "Markéta je výborná hráčka. Umí být jedna z nejlepších na světě, když není zraněná," uvedla Kosťuková.

Podruhé bude plnit roli české týmové jedničky dvanáctá hráčka světa a vítězka letošního turnaje v Dubaji Barbora Krejčíková. Když byla v této pozici v roce 2021 na finálovém turnaji v Praze, prohrála s Němkou Angelique Kerberovou i se Švýcarkou Belindou Bencicovou. "Pořád je pro mě role jedničky nová věc. Myslím, že jsem získala spoustu zkušeností od té doby, co jsem byla jednička naposledy," řekla sedmadvacetiletá tenistka, která o loňské finále Poháru Billie Jean Kingové v Glasgow přišla kvůli zranění.

Se Zavackou se utkala jen v roce 2019 ve finále antukového turnaje ITF ve Wiesbadenu, kde vyhrála. "Byl to těžký, náročný zápas. Vím, že byly dlouhé výměny a hodně jsme se tahaly. Nakonec jsem to tam ubojovala," vzpomínala pro Radiožurnál. Nepřekvapilo ji, že Zavacká dostala přednost před žebříčkově výše postavenou Dajanou Jastremskou. "Asi jsem to tušila, protože jsem tady viděla Zavackou víc trénovat než Jastremskou. Očekávám, že to bude těžké, ale věřím, že to dopadne dobře," dodala.

S ukrajinskou jedničkou Kosťukovou má Krejčíková na okruhu WTA a v kvalifikaci Australian Open 2018 negativní bilanci 1:2, ale naposledy ji loni v září v Tallinnu porazila.

Oba hrací dny začne program v 10:00 SELČ.