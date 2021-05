Kvalifikaci na Velkou cenu Monaka vyhrál Leclerc, v závěru ale havaroval

Monte Carlo - Monacký jezdec Charles Leclerc vyhrál kvalifikaci na domácí Velkou cenu Monte Carla formule 1. Po nehodě v závěru, kdy narazil se svým ferrari do zdi a celou bitvu předčasně ukončil, mu však hrozí penalizace a ztráta pole position. V takovém případě by se na první místo posunul Max Verstappen, který skončil v úzkých uličkách druhý. Úřadující šampion Lewis Hamilton z Mercedesu zajel až sedmý čas.

Třiadvacetiletý Monačan Leclerc zatím ani jednou v životě domácí Velkou cenu v Monte Carlu nedokončil. Nyní ale prokazoval dobrou formu a po vítězství ve čtvrtečním druhém tréninku byl dnes třetí i v tom závěrečném. Rovněž v kvalifikaci se pak dlouho držel na čelních příčkách a v úvodní části závěrečné sekce se dostal s časem 1:10,346 do vedení.

Když se však ostatní soupeři ještě rozjížděli v poslední minutě do rozhodujících pokusů, Leclerc narazil se svým ferrari do svodidel. Po následných červených vlajkách pak získal osmou pole position v kariéře. Tu mu však může vzít případný trest od komisařů.

V takovém případě by šel na vedoucí příčku Verstappen z Red Bullu, který byl druhý a za Leclercem tou dobou ztrácel 0,230 sekundy. Třetí místo obsadil Valtteri Bottas z Mercedesu. Nepovedenou kvalifikaci naopak prožil úřadující šampion Hamilton, který se ztrátou více než sedmi desetin skončil sedmý.

Skvělý výkon naproti tomu předvedl Antonio Giovinazzi z Alfy Romeo, který se poprvé v sezoně propracoval do závěrečné části kvalifikace a odstartuje desátý. Do úzké společnosti se naopak nedostal Daniel Ricciardo z McLarenu (12.). "Nechápu to. Nemám na to teď odpověď. Díky,“ hlesl do vysílačky Australan, který v Monte Carlu před třemi lety ještě jako pilot Red Bullu vyhrál.

V první části kvalifikace skončili nečekaně Juki Cunoda z AlphaTauri a dvojnásobný mistr světa Fernando Alonso z Alpine. Mladého Japonce dělilo od postupu pouhých 18 tisícin a odstartuje podruhé za sebou z 16. příčky. Zkušený Španěl, který se vrátil do formule po dvouleté pauze, zahájí závod hned za ním. Boje o startovní pozice se nezúčastnil Mick Schumacher, který v závěru třetího tréninku havaroval, poškodil šasi a měl by odstartovat z posledního místa.

Velká cena Monaka se vrátila do mistrovství světa po roční pauze způsobené pandemií koronaviru, navštívit ji může až 7500 lidí. Závod odstartuje v neděli v 15:00.

Výsledky kvalifikace na Velkou cenu Monaka formule 1

1. Leclerc (Mon./Ferrari) 1:10,346, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,230, 3. Bottas (Fin./Mercedes) -0,255, 4. Sainz (Šp./Ferrari) -0,265, 5. Norris (Brit./McLaren) -0,274, 6. Gasly (Fr./AlphaTauri) -0,554, 7. Hamilton (Brit./Mercedes) -0,749, 8. Vettel (Něm./Aston Martin) -1,073, 9. Pérez (Mex./Red Bull) -1,227, 10. Giovinazzi (It./Alfa Romeo) -1,433.