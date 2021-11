Kvalifikaci na GP Mexika F1 ovládli piloti Mercedesu, vyhrál Bottas

Mexiko - Kvalifikaci na Velkou cenu Mexika vozů formule 1 vyhrál Valtteri Bottas z Mercedesu před týmovým kolegou a úřadujícím světovým šampionem Lewisem Hamiltonem. Aktuální lídr mistrovství světa Max Verstappen z Red Bullu, který hájí dvanáctibodové vedení v čele, doplatil na chybu před sebou jedoucího Júkiho Cunody i týmového parťáka Sergia Péreze a skončil třetí. Domácí Pérez odstartuje ze čtvrté pozice.

Finský jezdec Bottas, který po sezoně odejde do Alfy Romeo a na jeho místo přijde George Russell z Williamsu, získal 19. pole position v kariéře a druhou z posledních tří závodů. Nejrychlejší čas 1:15,875 zajel hned v úvodu závěrečné sekce a už v ten moment ho hlasitě oslavil v kokpitu. Druhý Hamilton za ním zaostal o 145 tisícin.

"Byla to povedená kola, zvlášť to první. Ve druhém už jsem nezvládl zajet ideálně poslední sektor, ale abych řekl pravdu, to první bylo asi jedno z mých nejlepších vůbec. Mám z toho vážně dobrý pocit," řekl před televizními kamerami Bottas.

Oba piloti Mercedesu navíc vyvrátili předzávodní předpoklady, že by trať bratří Rodríguezů, umístěná v 2285 metrech, měla díky vyšší nadmořské výšce a řidšímu vzduchu sedět spíše konkurenčnímu Red Bullu.

"Valtteri odvedl skvělou práci. Poslední závody jezdí skvěle a je to dobré i pro tým. Netuším však, co se ale změnilo. Red Bull byl před námi skoro o šest desetin, ale jakmile začala kvalifikace, měli jsme lepší rychlost. Jsem z toho šokovaný asi jako všichni, ale bereme to," uvedl Hamilton.

Vítěz poslední Velké ceny USA Verstappen na Bottase nestačil jak v prvním, tak ani druhém měřeném kole. V něm navíc doplatil na chybu Cunody, který vyjel mimo trať a ovlivnil tím i za sebou jedoucího Péreze. Oba tak projíždějícího Nizozemce zpomalili. Verstappen nakonec na Bottase ztratil 350 tisícin sekundy.

"V posledním kole jsem měl dobrou rychlost, ale pak dva kluci vyjeli mimo trať a já si pomyslel, že z toho bude žlutá zpomalovací vlajka. Celé to kolo tak šlo do háje," řekl Verstappen, který si stěžoval i na špatné vyvážení vozu. "Třetí příčka není nijak úžasná, ale pořád si myslím, že je to lepší než startovat druhý. Kvalifikace se nám nepovedla, ale v závodě tyhle měkké pneumatiky používat nebudeme, takže je stále o co bojovat," dodal nizozemský jezdec.

Kvalifikace byla na více než dvacet minut přerušená po nehodě Lance Strolla z Aston Martinu, který dostal v úvodní části smyk a po nárazu do bariéry výrazně poškodil vůz. Kanadský jezdec však už v pátek měnil komponenty v motoru a měl jistotu, že zahájí závod z konce startovního roštu.

Totožnou penalizaci dostali také v kvalifikaci devátý Cunoda z AlphaTauri, desátý Lando Norris z McLarenu nebo patnáctý Esteban Ocon z Alpine. Trest v podobě ztráty pěti míst obdržel za výměnu převodovky také George Russell.

Velká cena USA odstartuje v neděli ve 20:00 SEČ.

Výsledky kvalifikace na Velkou cenu Mexika formule 1

1. Bottas (Fin./Mercedes) 1:15,875, 2. Hamilton (Brit./Mercedes) -0,145, 3. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,350, 4. Pérez (Mex./Red Bull) -0,467, 5. Gasly (Fr./AlphaTauri) -0,581, 6. Sainz (Šp./Ferrari) -0,886, 7. Ricciardo (Austr./McLaren) -0,888, 8. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,962, 9. Cunoda (Jap./AlphaTauri) -1,283, 10. Norris (Brit./McLaren) -20,955.

Pozn.: Norris a Cunoda odstartují kvůli penalizaci z konce startovního roštu.