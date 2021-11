Kvalifikaci na GP Kataru formule 1 ovládl Hamilton před Verstappenem

Losail (Katar) - Brit Lewis Hamilton ovládl kvalifikaci na premiérovou Velkou cenu Kataru formule 1. Úřadující mistr světa z Mercedesu zajel na trati v Losailu o 455 tisícin sekundy rychlejší čas než jeho rival Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu a získal 102. pole position v kariéře. Třetí skončil Hamiltonův týmový kolega Fin Valtteri Bottas.

Šestatřicetiletý pilot Mercedesu potvrdil po předchozím vítězství v Grand Prix Brazílie výbornou formu a zajistil si čtvrté kvalifikační vítězství v sezoně. V nedělním závodě bude moci opět snížit manko na čelo průběžného pořadí šampionátu. Tři závody před koncem ročníku ztrácí na vedoucího Verstappena 14 bodů. Britský jezdec útočí v tomto roce na rekordní osmý titul mistra světa, díky kterému by se osamostatnil v čele historického žebříčku od Němce Michaela Schumachera.

"Mám radost z toho, co se nám tu zatím povedlo. Od čtvrtka jsem se zde necítil moc dobře a v trénincích jsem ztrácel. V pátek jsem pak byl s mechaniky a inženýry až do půlnoci a hledali jsme možnosti, jak se zlepšit. Museli jsme hodně zamakat, ale vyšlo to," uvedl před televizními kamerami Hamilton.

Rodák ze Stevenage dominoval již při úvodním pokusu v závěrečné části kvalifikace a posléze svůj rychlý čas ještě vylepšil. Jako jediný pilot se dostal pod jednu minutu a 21 vteřin. "Závěrečné kolo bylo opravdu povedené. V posledních dnech jsem měl sice nějaké žaludeční problémy, ale dnes jsem se cítil fantasticky. V noci jsem se dobře prospal a bylo to na mém výkonu znát," doplnil Hamilton.

Jeho hlavní rival v boji o titul Verstappen za ním zaostal takřka o půl vteřiny na kolo a odstartuje podruhé za sebou druhý. Další jezdec Red Bullu Sergio Pérez se dokonce ani do elitní desítky nedostal a zahájí až jedenáctý.

"Trochu nám chyběla rychlost. Bylo to pro nás zrádné a na příkladu Sergia je vidět, že tu ztrácíme víc, než je obvyklé. Musíme s tím ale bojovat. Zatím jsme tu neodjeli jediný závod, takže je před námi velká neznámá. Snažím se nad tím nepřemýšlet Budu se soustředit hlavně na start a uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál," řekl Verstappen.

Závěr kvalifikace nevyšel jinak dobře jedoucímu Pierru Gaslymu, jemuž se po nájezdu na obrubník rozletělo přední křídlo a poškodil si pneumatiku. Francouzský jezdec AlphaTauri přesto odstartuje ze čtvrté příčky. Pátý skončil Španěl Fernando Alonso z Alpine.

Vedle Péreze chyběl v první desítce také třináctý Charles Leclerc z Ferrari nebo čtrnáctý Daniel Ricciardo z McLarenu.

Velká cena Kataru nahradila v šampionátu F1 zrušenou GP Austrálie a koná se poprvé v historii. Závod se uskuteční v neděli od 15:00 SEČ.

Kvalifikace na Velkou cenu Kataru:

1. Hamilton (Brit./Mercedes) 1:20,827, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,455, 3. Bottas (Fin./Mercedes) -0,651, 4. Gasly (Fr./AlphaTauri) -0,813, 5. Alonso (Šp./Alpine) -0,843, 6. Norris (Brit./McLaren) -0,904, 7. Sainz (Šp./Ferrari) -1,013, 8. Cunoda (Jap./AlphaTauri) -1,054, 9. Ocon (Fr./Alpine) -1,201, 10. Vettel (Něm./Aston Martin) -1,958.