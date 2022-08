Kvalifikaci F1 v Belgii vyhrál Verstappen, z pole position však odstartuje Sainz

Spa-Francorchamps (Belgie) - Z prvního místa do nedělní Velké ceny Belgie formule 1 odstartuje Carlos Sainz. V kvalifikaci byl sice druhý za Maxem Verstappenem, mistr světa však o pole position přijde kvůli výměně motoru.

Verstappen na okruhu ve Spa-Francorchamps potvrdil nadvládu v sezoně a kvalifikaci vyhrál s náskokem šesti desetin sekundy před Sainzem. Pilot Red Bullu už však předem věděl, že po překročení povolených výměn motoru se startovním pořadím propadne.

Vedoucí jezdec šampionátu nakonec odstartuje z 15. místa. Hned za něj se postaví jeho největší rival v boji o titul Charles Leclerc z Ferrari, jenž dnes skončil čtvrtý, ale i on byl potrestán za výměnu motoru.

"Kvalifikace byla skvělá, jen jsem musel s ohledem na start z chvostu dávat pozor na pneumatiky," citoval server BBC Verstappena, který navzdory trestu věří v úspěch. "S takovým autem by byla ostuda nebýt na pódiu," prohlásil.

Sainz z prvního místa odstartuje podruhé v kariéře, premiérovou pole position si pilot Ferrari zajistil v červenci v Silverstonu. Vedle něj se do první řady postaví Sergio Pérez z Red Bullu.

"Z pole position mám radost, ale kazí mi ji ztráta na Maxe," řekl Sainz. "Musíme přijít na to, proč je Red Bull tady tak rychlý. Je to záhada a je otázka, co to udělá se závodem," dodal.

K výměně motoru před závodem v Belgii sáhlo hned několik jezdců včetně dnes pátého Estebana Ocona z Alpine. Do druhé řady se tak posunuli jeho týmový kolega Fernando Alonso a Lewis Hamilton z Mercedesu.

Nedělní závod v Belgii po tradiční měsíční letní přestávce odstartuje v 15:00. Verstappen vyhrál devět z dosavadních třinácti závodů a průběžné pořadí před Leclercem vede o 80 bodů.

Kvalifikace na Velkou cenu Belgie: 1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:43,665, 2. Sainz (Šp./Ferrari) -0,632, 3. Pérez (Mex./Red Bull) -0,797, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,888, 5. Ocon (Fr./Alpine) -1,515, 6. Alonso (Šp./Alpine) -1,703, 7. Hamilton -1,838, 8. Russell (oba Brit./Mercedes) -2,111, 9. Albon (Thaj./Williams) -2,172, 10. Norris (Brit./McLaren) -2,513. Pozn.: Verstappen, Leclerc, Ocon a Norris odstartují kvůli penalizaci z konce startovního roštu.