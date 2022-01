Kutnohorští vinaři přidávají do půdy biouhel, má zadržet vodu a živiny

Kutná Hora - Kutnohorští vinaři začali používat biouhel, jeho přidání do půdy má zlepšit zadržování vody a živin. Vyrábějí ho sami ve speciálních pecích a využívají při hnojení. S přidáváním zuhelnatělé biomasy do půdy začali v těchto dnech spolu se stříháním révy.

Fotogalerie

"Ukládá se to do půdy, slouží to jako hnojivo, zadržuje to vodu v půdě. Vzhledem k tomu, že se to hodně dlouho rozkládá, tak to vydává to i spoustu minerálů," řekl ČTK jednatel společnosti Vinné sklepy Kutná Hora Lukáš Rudolfský.

Biouhel vzniká zuhelnatěním organické hmoty bez přístupu vzduchu termickým procesem zvaným pyrolýza. "Máme speciální pece, kde to bez přístupu kyslíku pálíme a následně to aplikujeme do půdy. Zpracováváme tak v podstatě odpad, který vyřežeme z vinic nebo okolí vinic, různé nálety," dodal Rudolfský.

Vinné sklepy Kutná Hora loni sklidily 120 tun hroznů, podle Rudolfského šlo o průměrnou sklizeň nebo lehce podprůměrnou. S cukernatostí hroznů byli vinaři spokojeni. Společnost hospodaří na více než 40 hektarech a zaměstnává kolem 20 lidí.

Nejstarší záznam o vinařství v okolí Kutné Hory je v Kosmově kronice z roku 1101. Vinice tam zakládali především představitelé klášterů. V 17. století, po bitvě na Bílé hoře a po třicetileté válce, ale vinohrady zpustly a pomalu zanikly. Obnovovat se začaly v roce 1977. Na středně těžkých kamenito-písčitých půdách se nejlépe daří odrůdám Tramín červený, Müller Thurgau, Rulandské šedé, Chardonnay, Rulandské modré a Svatovavřinecké.