Kurzarbeit by měl být podle Havlíčka univerzální

Praha - Ministerské týmy budou v následujících týdnech připravovat parametry takzvaného kurzarbeitu. Nový zákon by měl být univerzální, aby vláda v případě mimořádné situace mohla rychlým nařízením na takový stav reagovat. Mohl by fungovat odvětvově nebo i regionálně. Sloužit by měl jen firmám, které se dostanou do krátkodobých problémů a budou po této pomoci schopny dále fungovat. Legislativní ukotvení kurzarbeitu je do konce října možné zvládnout. Novinářům to po dnešní schůzce s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) a ministryní práce Janou Maláčovou (ČSSD) řekl ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO).

Shoda podle Havlíčka panuje v nastavení termínu. Současný program Antivirus se bude postupně utlumovat a fungovat by měl do konce října. Následně by ho měl nahradit kurzarbeit, tedy zkrácení pracovní doby při nedostatku práce. Nyní se připravují parametry s ohledem na účasti zaměstnavatelů, státu a zaměstnanců. Jedná se také o maximální možné výši příspěvku a době, po kterou bude možné podporu čerpat.

Inspirací v přípravách bude podle Havlíčka Německo. Vláda by tak mohla reagovat na problémy v určitých odvětvích, nebo i regionálně. Zatím ale není jasné, zda půjde o model, kdy budou kompenzovány dva dny v týdnu nebo jeden den. Řešit se také bude, zda zaměstnavatel zaplatí jen zdravotní odvody, nebo i sociální.

Zákon by měl být podle Havlíčka maximálně motivační a podpořit aktivní firmy. Novým systémem se podle něj nemá vytvořit agónie, nebude pro firmy, které postupně končí. Peníze na program budou muset být vyčleněny podle Havlíčka ze státního rozpočtu.

Struktura programu se podle Havlíčka dopracuje do 14 dní, aby ji mohla projednat vláda. Pravděpodobně bude muset být svoláno mimořádné zasedání Sněmovny, aby kurzarbeit mohl začít fungovat od začátku listopadu. Současně se podle něj budou muset připravovat podmínky pro žadatele o kurzarbeit.

Vláda dnes schválila prodloužení programu Antivirus do konce října, a to v režimu A a B. Antivirus nyní zahrnuje tři druhy podpor. Příspěvkem A stát dorovnává 80 procent vyplacené náhrady mzdy v karanténě a výdělku v zavřených provozech do 39.000 korun superhrubé mzdy. Příspěvek B pokrývá 60 procent náhrady mzdy při omezení výroby a služeb kvůli výpadku surovin, pracovníků či poptávky do 29.000 korun superhrubé mzdy. Podpora C představuje odpuštění sociálních odvodů za červen až srpen firmám do 50 zaměstnanců, které nesníží mzdy a nepropustí víc než desetinu lidí.

Kurzarbeitem stát nekompenzuje mzdu lidem, kteří nepracují, ale dorovnává mzdu zaměstnancům, kterým byl kvůli menší poptávce snížen úvazek. Sloužit by měl nejen pro případ pandemie, ale třeba i kalamity nebo povodně. Zavedení kurzarbeitu podporují podnikatelské svazy. Měl by podle nich bezprostředně navázat na program Antivirus.