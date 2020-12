Kurz: V Rakousku se začne očkovat 27. prosince

Vídeň - V Rakousku se s očkováním proti covidu-19 začne 27. prosince. Na twitteru to dnes oznámil kancléř Sebastian Kurz. Dnes ráno předseda vlády ještě tvrdil, že by se vakcína firem Pfizer a BioNTEch mohla v Rakousku začít aplikovat už na Štědrý den. Za posledních 24 hodin Rakousko zaznamenalo dosud nejvyšší denní počet úmrtí s covidem-19. Zemřelo 218 pacientů.

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) v úterý oznámila, že o podmínečné registraci vakcíny proti covidu-19 firem Pfizer a BioNTech rozhodne již v pondělí 21. prosince. Původně měla rozhodovat až o osm dní později. Po následném schválení Evropskou komisí se může začít očkovací látka distribuovat do členských zemí a může se začít očkovat.

"S očkováním proti covidu-19 začneme 27. prosince. Čím dříve v EU s očkováním začneme, tím lépe. Každý den v boji s pandemií totiž v Evropě nyní znamená tisíce mrtvých a nespočet lidí, kteří se musí obávat o svá pracovní místa," uvedl Kurz dnes odpoledne na twitteru.

Krátce předtím informovala předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, že se v zemích EU začne očkovat 27. prosince a dvou dnech po něm následujících. Podle dnešního vyjádření českého ministra zdravotnictví Jana Blatného by se první dodávky vakcíny do ČR mohly dostat kolem 28. prosince.

Ještě dnes ráno kancléř Kurz tvrdil, že by se v Rakousku mohlo začít očkovat už na Štědrý den. Po rozhovoru se zástupcem společnosti Pfizer uvedl, že by první dávky vakcíny do Rakouska mohly "v optimálním případě" dorazit 24. prosince. "Jako spolková vláda jsme přijali všechna potřebná opatření, abychom v týž den, kdy dodávky dorazí, mohli začít s očkováním," řekl Kurz. "Nebudeme čekat ani den," dodal.

Za posledních 24 hodin Rakousko zaznamenalo rekordní počet úmrtí s covidem-19. Zemřelo 218 lidí. Vysoký počet je ale způsobený mimo jiné přechodem hlavního města Vídně na nový systém zaznamenávání. Do statistiky se tak dostala i starší úmrtí. Celkem od počátku epidemie v Rakousku s covidem-19 zemřelo 4982 lidí. Nákaza koronavirem se prokázala u více než 332.000 lidí, z toho u 2485 za posledních 24 hodin.