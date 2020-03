Kůrovec podle Tomana napadne přinejmenším stejně dřeva jako loni

Praha - Kalamitní situace v českých lesích způsobená kůrovcem se loni opět zhoršila. Její další postup lze přes veškeré úsilí očekávat i letos a kůrovec napadne přinejmenším stejný objem dřeva jako loni. Ve Sněmovně to dnes při jednání o kůrovcové kalamitě řekl ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD).

"Celkový objem dřeva, který byl kůrovcem v roce 2019 napaden, lze odhadnout přibližně ve výši 30 milionů metrů krychlových, což je o 40 procent víc než objem napadení v roce 2018," řekl ministr.

Území zasažené kůrovcem se opět rozšířilo. Situace se zhoršila v téměř všech krajích s výjimkou Prahy, Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje. Nejhorší situace loni byla v Kraji Vysočina. V lesích ve vlastnictví státu a v soukromých lesích, o které se starají státní Lesy ČR, vytěžili lesníci loni o 60 procent víc kůrovcového dřeva než o rok dřív.

Kvůli snížené odolnosti lesů způsobené suchem registruje ministerstvo zemědělství i nárůst výskytu škůdců , řekl dál ministr. Například na jihozápadní Moravě výrazně vzrostl výskyt bekyně velkohlavé.

Ministr rovněž informoval, že jeho úřad spustil ke konci loňského roku příjem žádostí o příspěvek na zmírnění kůrovcové kalamity. Přijímání žádostí skončilo 28. února. Úřad obdržel 6,5 tisíce žádostí v celkové výši 2,8 miliardy korun. Zatím vyplatil asi 1,1 miliardy korun ze schválených 2,5 miliardy korun.

"Je realitou, že kalamitní situace v lesích pokračuje. Přes veškeré úsilí, o kterém jsem tady mluvil, tak i v roce 2020 reálně lze očekávat další postup kůrovcové kalamity, a to co do plochy zasaženého území," řekl Toman. "Objem napadení lze předjímat minimálně ve stejné výši jako v loňském roce," poznamenal.

Česko se s kůrovcovou kalamitou potýká několik let. Podle odborníků je situace nejhorší v historii českého lesnictví.