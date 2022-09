Kupka: Vláda příští týden projedná trvalé snížení spotřební daně z nafty

Čestlice (u Prahy) - Vláda by měla příští týden projednat trvalé snížení spotřební daně z nafty. V současnosti toto opatření platí pro naftu i benzin do konce září. Důvodem je situace v okolních zemích, která znevýhodňuje tuzemské dopravce tím, že čerpají dražší naftu v Česku. Na kongresu Čerpačka to uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Podle údajů společnosti CCS, která sleduje ceny pohonných hmot, se cenový rozdíl mezi naftou a benzinem v posledních týdnech zvětšuje, nyní je nafta v ČR zhruba o pět korun dražší než benzin.

Snížení spotřební daně na benzin a naftu o 1,50 koruny na litr platí od 1. června. Vláda ho zavedla jako reakci na prudký nárůst cen pohonných hmot v souvislosti s rusko-ukrajinským konfliktem.

Podle ministra se zvýšené ceny v letošním roce neprojevily poklesem výtoče u čerpacích stanic. Stát podle něj v současnosti sleduje vývoj marží u pump kvůli jejich případnému zastropování, Kupka si ale podle svých slov toto opatření nepřeje. Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petrolejářů marže u čerpacích stanic od července klesly a k zastropování v současnosti není důvod.

Cena ropy se nyní pohybuje okolo 89 dolarů za barel, což je podle ministra téměř stejná úroveň jako před začátkem války na Ukrajině. Zároveň zmínil, že Česko je v současnosti závislé na ruské ropě jen ze zhruba 14 procent.

V rámci opatření na snížení cen energií vláda uvažuje o mimořádném zdanění některých odvětví, kterým kvůli zdražování stouply zisky. Mezi zvažované segmenty nepatří podle Kupky čerpací stanice, ale jen rafinerie a distributoři.

Stát podle Kupky plánuje v dalším období investovat do budování infrastruktury pro dobíjení elektromobilů okolo šesti miliard korun. Na rozdíl od jiných zemí neuvažuje o přímých dotacích na nákup elektromobilů. V současnosti je v Česku okolo 1900 dobíjecích bodů na více než tisícovce míst. Současný operační program umožňuje vybudování 2300 bodů.

Ceny pohonných hmot v Česku se v minulém týdnu vrátily k poklesu, i když jen mírnému. Benzin Natural 95 za týden zlevnil o 27 haléřů na průměrných 40,27 koruny za litr. Nafta se prodává v průměru za 45,21 koruny za litr, což je o dva haléře méně než minulou středu. Ceny jsou stále výrazně vyšší než před rokem. Za benzin tehdy řidiči platili o 6,48 koruny na litru méně, nafta byla levnější dokonce o 13,61 Kč.