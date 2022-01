Kupka navrhne vládě snížení slev v dopravě na 50 % z ceny jízdného

Praha - Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) dnes vládě navrhne snížení výše slev v dopravě ze současných 75 procent na 50 procent z ceny jízdného. Státu to má letos přinést úspory až 1,8 miliardy korun. Slevy by měly dál platit pro děti a studenty do 26 let a lidi starší 65 let. Ministr také navrhne rozšíření slev pro invalidní důchodce s invaliditou třetího stupně. Vláda ovšem bude vybírat i z dalších variant úpravy slev. Úprava slev by měla platit od dubna. Vyplývá to z dokumentu ministerstva dopravy, který má ČTK k dispozici. Před covidovou krizí stát za slevy dopravcům vyplatil 5,79 miliardy korun v roce 2019, během krize účet klesl zhruba o dvě miliardy korun.

V současnosti mohou slevy ve výši 75 procent z jízdného využívat studenti do 26 let a senioři starší 65 let. Vládní koalice už před loňskými volbami do Poslanecké sněmovny avizovala, že chce systém slev upravit. Současnou podobu koalice kritizovala jako nehospodárnou, zvýhodnění pro vybrané skupiny obyvatel však zůstane. Slevy ve výši 75 procent využívají ve veřejné dopravě i cestující s průkazem ZTP, u nich by se ovšem nic měnit nemělo.

Kupka dnes vládě představí tři varianty možných úprav slev v případě studentů a seniorů. Ministr přitom bude doporučovat variantu s plošným snížením slev na 50 procent z ceny jízdného pro děti, studenty i seniory. Podle výpočtů ministerstva by úspora měla oproti současnému systému letos činit při optimistickém scénáři počtu přepravených cestujících až 1,8 miliardy korun, při pesimistickém vývoji pak kolem 1,1 miliardy korun.

Další varianty počítají s rozdílnou výší slevy pro jednotlivé skupiny zvýhodněných cestujících. Při jedné verzi by 50procentní slevu z jízdného měli pouze děti a studenti do 26 let, senioři by pak měli nárok na slevu 25 procent. Při této variantě by stát ušetřil oproti současnému systému při optimistickém scénáři vývoji veřejné dopravy okolo 2,3 miliardy korun za rok. Další verze pak tento poměr slev otáčí ve prospěch seniorů, kde by roční úspora činila až 3,3 miliardy korun.

Kupka také plánuje vládě navrhnout rozšíření platnosti slev pro invalidní důchodce s invaliditou třetího stupně. To však podle dokumentu bude vyžadovat ještě náročnější přípravu.

Slevy platí od září 2018, kdy o nich rozhodla tehdejší vláda Andreje Babiše (ANO). Slevy platí na všech vnitrostátních dálkových a regionálních autobusových a železničních linkách, v integrovaných dopravních systémech a také na linkách městské hromadné dopravy, které zajíždějí za hranice města. V železniční dopravě platí pouze ve vozech druhé třídy.