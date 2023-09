Kupka: Do autoškoly na osobní auto budou moct lidé od 15 let a šesti měsíců

Praha - V Česku bude díky novele bodového systému možné od příštího roku zahájit kurz autoškoly k řízení osobního auta v 15 letech a šesti měsících. Od 17 let pak budou moci lidé řídit rok auto s dozorem mentora. Na tiskové konferenci to dnes řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Od novely si slibuje zlepšení bezpečnosti na silnici. Česko má 50 usmrcených na silnici na milion obyvatel ročně, Kupka by chtěl snížit číslo pod 40. Novela, která začne platit od příštího roku, mění systém trestných bodů pro řidiče a zvýší některé pokuty. Policistům se rozšíří možnost zadržet motoristům na místě řidičský průkaz za výrazné překročení povolené rychlosti.

Česká republika byla v roce 2022 podle Kupky na 21. místě v Evropě s 50 usmrcenými na silnici na milion obyvatel. "Měli bychom směřovat k těm, kteří jsou na tom výrazně lépe, například Německo, kde se hodnota pohybuje kolem 37 usmrcených na milion obyvatel. Tato úprava zákona by na tom měla mít významný podíl," řekl Kupka.

Nyní se bude snažit ministerstvo seznámit veřejnost se změnami, které novela přinese. Chystá například konferenci pro autoškoly, komunikaci na sociálních sítích či webové stránky pro mladé řidiče.

Na novelu zareaguje také dopravní policie, například úpravou systémů, které budou více provázané se systémy ministerstva dopravy. To souvisí s rozšířením oprávnění policistů. Ti budou moci řidičům například při překročení povolené rychlosti v obci o 40 kilometrů v hodině a více a mimo obec o 50 km/h a více zadržet na místě řidičský průkaz.

Provázanost informačních systémů umožní i zajištění registračních značek vozidla. "Policista při řešení přestupku, které následně oznamuje do správního řízení, může uložit kauci ve výši až 50.000 Kč. V případě, že řidič kauci na místě nesloží, tak je policista oprávněn zajistit registrační značky vozidla, čímž zamezí řidiči v další jízdě," řekl ředitel dopravní policie Jiří Zlý.

Podle dřívějšího vyjádření Kupky se tresty zpřísňují s ohledem na jejich závažnost a s ohledem na míru rizika, která je s nimi spojena. Zpřísňují se tak podle něj tresty u nejzávažnějších a nejnebezpečnějších přestupků. Řidiči budou za přestupky dostávat dva, čtyři nebo šest trestných bodů. U řízení pod vlivem alkoholu řidič dostane šest bodů místo nynějších sedmi, zaplatí ale pokutu ve správním řízení až 25.000 korun místo dnešních až 20.000 korun.

Pokud řidič odmítne zkoušku na alkohol, bude mu hrozit pokuta až 75.000 korun. Stejná pokuta mu bude hrozit, pokud bude řídit, i když není držitelem řidičského oprávnění, nebo bude řídit, i když bude mít zákaz. Za nasbíraných 12 trestných bodů řidič přijde o řidičský průkaz, stejně jako dosud. V případě trestání na místě se pásmo nejvyšší pokuty zvyšuje na 4500 až 5500 korun.

Bodový systém se podle Kupky ukázal nejen v Česku, ale i v dalších zemích jako účinný způsob zajištění většího respektu vůči pravidlům silničního provozu.

Novela zákona zavádí také opatření směřující k prevenci, uvedl Kupka. Jde podle něj hlavně o možnost řídit osobní auto pod dohledem mentora od 17 let. Tato novinka má přispět k větší bezpečnosti na silnicích. Smyslem je získávání řidičských dovedností pod dohledem zkušeného bezúhonného řidiče. Podle ministra se to osvědčilo například v Německu nebo na Slovensku.

Další novinkou je řidičský průkaz na zkoušku. Čerství řidiči, kteří mají oprávnění méně než dva roky, působí v silničním provozu 11 procent nehod, ale v celkové populaci řidičů tvoří jen asi tři procenta, řekl Kupka. Pokud v prvních dvou letech držení řidičského průkazu provede řidič vážný přestupek, bude muset absolvovat dva preventivní kurzy, které si zaplatí.

Novinkou je i to, že řidiči nebudou muset mít u sebe řidičský průkaz a osvědčení vozidla již od příštího roku. Původně tato povinnost měla zaniknout k 1. červenci 2025.