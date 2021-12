Kupka dnes navštíví ŘSD a představí další plán výstavby dálnic a silnic

Praha - Nový ministr dopravy Martin Kupka (ODS) dnes navštíví Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), kde se setká s generálním ředitelem organizace Radkem Mátlem. Na schůzce by se Kupka měl seznámit s plánem dálniční a silniční výstavby v příštím roce s výhledem do roku 2025. V příštím roce by se podle dřívějších informací ministerstva dopravy mělo otevřít 25,5 kilometru nových dálničních úseků.

V Česku je v současnosti rozestavěno přes 131 kilometrů nových dálnic, otevírat by se měly postupně v příštích letech. Za letošní rok stát zprovoznil 46,5 kilometru dálnic, přibližně dvakrát více než loni. Řidiči začali letos nově jezdit po části dálnice D11 mezi Hradcem Králové a Jaroměří, dále po D35 mezi Opatovicemi a Časy, na obchvatu Otrokovic po D55, kolem Lubence na dálnici D6 a kolem Panenského Týnce na D7. Dalších téměř 23 nových kilometrů přibylo na silnicích první třídy.

V příštím roce má stát v plánu otevřít tři úseky. Řidiči budou moci nově využívat úseky mezi Časy a Otrovem na dálnici D35, dále na obchvatu Frýdku-Místku na D48 a také po napojení této části k dálnici D56.

Kupka po svém nástupu do funkce uvedl, že chce v následujících čtyřech letech postavit až 200 kilometrů nových dálnic. Prioritou jsou dostavba Pražského okruhu, dálnice D1 a D35. Plánované investice do dopravní infrastruktury by měly podle ministra výrazně přesahovat 100 miliard korun za rok.