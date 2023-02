Kupka: Dálniční známky v Česku zdraží, přibude jednodenní kupon

Praha - Dálniční známky v Česku zdraží, řekl dnes v diskusním pořadu Partie na CNN Prima News ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Podle něj je to nezbytné pro další investice. Nové ceny známek zatím nepředstavil, už dříve ovšem připustil možnost každoročního zdražování o inflaci. Stát zároveň připravuje vznik jednodenních známek. Termín zdražení známek a zavedení nové jednodenní viněty zatím jasný není.

Zdražení dálničních známek je podle ministra vzhledem k rozšiřující se dálniční síti nezbytné. Bez toho by se podle něj výběry z nich začaly v brzké době snižovat. Stát přitom potřebuje výnosy z dálničních známek pro další investice do dopravní infrastruktury. O kolik známky zdraží, zatím zřejmé není, podle ministra to ovšem musí být únosné pro řidiče. Kupka v předchozích týdnech připustil možnost tzv. rakouského modelu, který ceny známek mění každoročně o inflaci.

Spolu s tím ministerstvo připravuje také novou jednodenní známku. Ta by doplnila stávající roční, měsíční a desetidenní kupony. Se vznikem jednodenní známky po celé EU počítá evropská směrnice. Kolik bude nová známka stát a kdy bude v prodeji, Kupka neuvedl. Podle dřívějších zpráv je reálný rok 2026.

Ceny dálničních známek jsou stejné už přes deset let. Roční stojí 1500 korun, třicetidenní 440 korun a desetidenní 310 korun.

V Česku se za poslední rok prodalo kolem 7,26 milionu elektronických dálničních známek v celkové hodnotě 5,77 miliardy korun. Počet prodaných známek se meziročně zvýšil o 26 procent z předchozích 5,75 milionu kusů, které měly hodnotu 5,19 miliardy korun.

Ministerstvo dopravy chystá úspory v řádu desítek milionů korun

Ministerstvo dopravy chystá úspory v řádech desítek milionů korun. Peníze chce ušetřit v provozu některých úřadů či digitalizací dopravních agend,řekl Kupka.

Kupka plánuje hledat úspory hlavně v provozu úřadů. Připomněl tak například chystané zrušení Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (ÚPDI), který funguje od jara 2017. Činnost úřadu, který řešil spory mezi dopravci na železnici nebo leteckými firmami na pražském letišti, má převzít Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Provoz instituce loni stál přes 22 milionů korun.

Další peníze chce ušetřit například digitalizací některých dopravních agend nebo zefektivněním pracovních postupů a pozic.

Omezovat naopak nechce investice do dopravní infrastruktury. Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI), z něhož jsou financovány dopravní stavby, letos hospodaří s více než 150 miliardami korun. To je meziročně o 23 miliard korun více a zároveň nejvíce od založení fondu v roce 2001.

Vláda bude v rámci aktivit ke snižování deficitu státního rozpočtu možná diskutovat o změnách slev na jízdném pro studenty a důchodce. V závěru loňského roku jí jejich snížení doporučila Národní ekonomická rada vlády (NERV). Kupka ovšem k tomu řekl, že chce slevy ponechat na stávající úrovni. Ta zajišťuje studentům do 26 let a seniorům starším 65 let slevy na jízdném ve výši 50 procent. Slevy současná vláda upravovala už loni na jaře. Tehdy jejich výši snížila ze 75 procent. Podle Kupky tím klesly výdaje na slevy o více než dvě miliardy korun.