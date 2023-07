Kupka: Česko zaplatí poplatek Michelinu za zařazení do gastroprůvodce

Praha - Vláda se rozhodla zaplatit poplatek společnosti Michelin za zařazení do prestižního gastronomického průvodce. Je to nástroj, jak Česko propagovat v zahraničí, řekl na tiskové konferenci po dnešním jednání kabinetu ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Mluvčí ministerstva pro místní rozvoj (MMR) Veronika Hešíková dnes ČTK sdělila, že celkové náklady činí 51,3 milionu korun s DPH na pět let. Na financování by se neměl podílet jen stát, ale také kraje a soukromý sektor.

Vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) dnes kabinetu představil analýzu toho, jak zahraniční turisté v Česku utrácejí peníze. "Útrata za gastronomické služby představuje v mnoha případech více než 30 procent z jejich celkové útraty," poznamenal Kupka. Zařazení do průvodce považuje za jeden z nástrojů, jak lze přispět k návratu turistů do Česka po koronavirové krizi. Finance do toho vložené se podle Kupky velmi rychle Česku vrátí.

Pro ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) je klíčové, že na základě smlouvy se společností Michelin bude její hodnocení zaměřeno na celé území České republiky, sdělila mluvčí resortu Hešíková. Michelin v první fázi provede analýzu celkové kvality gastronomické scény v ČR, inspektoři firmy poté navštíví podniky z užšího výběru a ohodnotí je. "Zdaleka nepůjde jen o restaurace v Praze - cílem projektu je právě přilákat bohatší zahraniční turisty do regionů. Tato část bude financována z prostředků MMR - jde o částku v přepočtu kolem 4,3 milionu korun s DPH," poznamenala Hešíková.

Ve druhé fázi, a to do roku 2028, se budou na základě analýzy oceňovat podniky a také se uskuteční marketingová kampaň zaměřená na zahraniční turisty. "Zde půjde o částku v přepočtu přes 47 milionů korun s DPH na pět let. Na financování této části by se měl podílet nejen stát, ale také kraje a soukromý sektor," dodalo ministerstvo.

"Gastronomie je podle výzkumů důležitým faktorem při výběru, kam cestovat. Na základě michelinského průvodce se dnes zdaleka nerozhodují jen ti nejbohatší. Data ukazují, že zahraniční turista dá zhruba čtvrtinu všech svých výdajů za gastronomii. Skupiny, které cestují hlavně za ní, zůstávají v destinacích v průměru déle a utrácejí více než ostatní. Podpora gastronomie je tedy klíčová, pokud má ČR zůstat jako turistická destinace konkurenceschopná ve srovnání s okolními zeměmi," doplnila Hešíková.

Některé restaurace v Česku sbíraly podpisy pod otevřený dopis pro premiéra Petra Fialu (ODS) a celou vládu s výzvou, aby stát poplatek zaplatil. Akci podpořily špičky českého gastrobyznysu včetně Zdeňka Pohlreicha, Jana Punčocháře nebo Jana Knedly, napsal oborový on-line magazín VisitChef.

Společnost Michelin loni změnila koncepci svého průvodce a restaurace hodnotí jen v zemích, jejichž národní agentury pro cestovní ruch přispějí. Michelinskou hvězdu dostala před 15 lety jako první gastronomický podnik v postkomunistických zemích pražská restaurace Allegro v hotelu Four Seasons, předloni jednu hvězdu obhájily pražské restaurace Field a La Degustation Bohême Bourgeois. V loňském roce Michelin doporučení pro Česko nevydal.