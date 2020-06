Kulturu má podpořit až miliarda z programu MPO a MK

Praha - Na ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) vzniká program, který finančně podpoří nezávislou kulturu v oblasti hudby a divadel. Má jít o jednorázovou podporu až miliardy korun pro subjekty zasažené opatřeními v souvislosti s pandemií koronaviru. ČTK o tom dnes informovali zástupci iniciativy České obce hudební Za živou hudbu.

"Aktuálně je možné říct, že probíhají jednání k programu ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva kultury na podporu kulturně-kreativního průmyslu," sdělila na dotaz ČTK mluvčí MPO Štěpánka Filipiová.

Robin Čumpelík, který má na MPO na starosti inovační strategie, ČTK řekl, že program by měl jít v nejbližších týdnech do vlády. Měl by podle něj pomoci rozhýbat kulturní průmysl, který se z doby, kdy panovala opatření proti šíření koronaviru, vzpamatovává jen pomalu. Program je určen pro podnikatelské subjekty v kultuře, namátkou uvedl hudební kluby, promotéry, pořadatele tradičních slavností i divadla, tedy subjekty, které nedosáhnou na vládní záchranný balíček pro kulturu.

Ten vláda schválila v dubnu ve výši 1,07 miliardy korun. Nezávislé umění z něj dostane 440 milionů korun, na podporu regionální kultury půjde 300 milionů korun. Příspěvkové organizace v resortu, kam patří třeba Národní divadlo, Národní muzeum či Národní památkový ústav, získají zatím 300 milionů korun. Dalších 30 milionů korun půjde na zřízení programu na podporu zpřístupňování kultury prostřednictvím digitálních médií. Majitelé některých soukromých divadel ale poté ministra kultury Lubomír Zaorálka kritizovali za to, že nepůjde nic do sektoru, který nepobírá dotace.

"Vybraní, a je jich celá řada, už peníze dostali. Jen nezávislá kultura stále bojuje o přežití, ale konečně začínáme cítit, že se s námi někdo seriózně baví. Na MPO vzniká dotační program na podporu kreativně kulturního průmyslu, v jehož rámci by se mohlo jednat až o miliardu korun," řekl dnes mluvčí České obce hudební Alexandr Smutný.

Iniciativa jedná i s ministerstvem zdravotnictví. "Na pracovní skupině Karanténa, kterou vede epidemiolog Rastislav Maďar, jsme slyšeli přísliby, ale potřebujeme, aby tyto plány byly nahlas řečeny na veřejnost. Přes léto už si dovedeme představit akce až pro 3000 až 5000 lidí, a od září úplné uvolnění, vždy s dovětkem příznivé situace," uvedla Jana Heřmánková, která za Českou obec hudební vede jednání o podmínkách, které bude nutné z hlediska bezpečnosti dodržet. "Potřebujeme jasná pravidla trhu. Chceme dělat akce bezpečně a podle jasných pravidel. Případně můžeme začít dělat demonstrace," doplnila.

Česká obec hudební říká, že prosazuje zájmy 130.000 lidí z populární i klasické hudby, s nimi spjatých služeb a zahrnujících umělce, autory, dramaturgy, promotéry, festivaly, kluby, hudební publicisty a odborné technické profese.