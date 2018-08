Glasgow - Biker Jaroslav Kulhavý prožil na mistrovství Evropy další smolný závod, který koresponduje s dosud nepovedenou sezonou olympijského vítěze z Londýna 2012. Načal ji sice třetím triumfem na maratonském Cape Epic, jenže od té doby se mu příliš nedaří. I kvůli technickým či zdravotním problémům. Připustil, že pokud by jeho trápení pokračovalo, mohl by skončit už před olympijským Tokiem, k němuž chtěl kariéru směřovat. Nyní ale vyhlíží především mistrovství světa.

Kulhavý dvě třetiny dnešního závodu ME v Glasgow jezdil v nejlepší desítce. Měl sice více než půlminutové manko, ale věřil ještě v posun dopředu. Přišel však defekt. "Bohužel jsem to tam trošku přepálil a blbě jsem tam najel. Tím pro mě závod v podstatě skončil, což byla škoda, protože si myslím, že ta desítka tam mohla být. Ale nedá se nic dělat," řekl novinářům.

Defekt je smolný moment, za nímž ovšem většinou bývá jezdecká chyba, jak sami bikeři přiznávají. "Samozřejmě, že šlo o jezdeckou chybu," přikývl Kulhavý. "Kdybych tu zatáčku projel normálně nebo měl větší tlak v gumách, tak se mi to nestalo. Občas se to stane, projel jsem tam prostě moc rychle, měl jsem těžiště vzadu, bohužel," mrzelo Kulhavého.

I když jel dlouho sám, nevzdával se myšlenek na vylepšení osmé pozice. "Čekal jsem, zda Švýcaři nezpomalí, ale po druhém kole to tak nevypadalo. Od té doby jsem si jel svoje a čekal spíš na ten závěr, protože jsem věděl, že možná někomu dojdou síly a někoho bych mohl skočit. Těžko říct, jak by to vypadalo," přemítal.

Zdálo se, že sil má dost. "Jelo se mi tak nějak standard. Nic extra super, ale po té pauze, co jsem si dal po Val di Sole, se pořád tak trochu rozjíždím, takže doufám, že to půjde jen nahoru," přál si Kulhavý.

Přestože si startem splnil plán o absolvování velkého závodu s výhledem na zářijové mistrovství světa v Lenzerheide, chyběl mu pro posílení sebevědomí lepší výsledek, než kterým bylo 42. místo.

"Cíl takového toho rozjetí to sice splnilo, ale samozřejmě jsem tady přemýšlel i nad nějakým výsledkem. A kdyby to byla první pětka nebo třeba i top 10, bylo by to relativně dobré. Jenže to není a zbývají jen dva závody Světového poháru a pak už je mistrovství světa, které je největším cílem. Doufám, že už se mi to bude tak nějak vyhýbat a podaří se mi na Lenzerheide dobře připravit," prohlásil Kulhavý.

Přestože třiatřicetiletý rodák z Ústí nad Orlicí stále dokáže demonstrovat sílu a umění v terénu, zdravotní potíže a smolné momenty či technické potíže se nasčítávají. "Abych řekl pravdu, tak je toho hodně. A nevím, zda to není znamení, že už bych měl skončit," řekl Kulhavý.

Nehodlá se ale unáhlit. "Uvidíme. Nechci o tom do Lenzerheide moc přemýšlet, chci do toho dát všechno a zkusit tu smůlu i zdraví převrátit zase na druhou stranu a dát se do pořádku. Do Tokia jsou to přece jen ještě dva roky. A kdybych se takhle furt hledal, tak to asi nemá smysl. Potřebuju naskočit zase do své pohody, abych byl zdravý a ta výkonnost byla konstantní, což je teď hlavní cíl," uzavřel Kulhavý.