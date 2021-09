Kulhánek v OSN hovořil o boji proti terorismu a změnách klimatu

New York - Český ministr zahraničí Jakub Kulhánek ve svém dnešním projevu na 76. zasedání Valného shromáždění OSN vyzval k větší mezinárodní spolupráci v boji proti terorismu, obnově po pandemii nemoci covid-19 či ve snahách čelit změnám klimatu. Vyjádřil znepokojení ze situace v Bělorusku a podpořil celistvost území Ukrajiny a Gruzie. Státy by podle měj měly pracovat na tom, aby se z technologií nestaly nové prostředky dohledu a perzekuce lidí. Valné shromáždění v New Yorku potrvá do pondělí.

Podle Kulhánka hrozba terorismu ve světě nepolevila. Mezinárodní společenství musí spojit síly, aby odvrátilo humanitární krizi v Afghánistánu a nadále bojovalo proti terorismu, organizovanému zločinu, nuceným odsunům obyvatel a ilegální migraci. "Tálibán musí zaručit bezpečný a plynulý přístup na celé území Afghánistánu všem humanitárním zaměstnancům a představitelům OSN, a to včetně žen," uvedl Kulhánek, který připomněl, že ČR bojuje proti islámským radikálům v Mali.

Pandemie covidu-19 podle Kulhánka ukázala, jak propojený je globální svět a jak je důležitá mezinárodní spolupráce. "Pandemie covidu-19 bohužel zrychlila negativní trendy v ochraně lidských práv," uvedl český ministr zahraničí. Ukázala podle něj také význam Světové zdravotnické organizace (WHO), která by si však při změnách svého fungování měla z nynější epidemie vzít ponaučení. "Důležité je, aby WHO byla efektivnější a transparentnější při skládání účtů členským státům," řekl Kulhánek.

"Česká republika je znepokojena neustálou masovou represí v Bělorusku, která mezi širokou veřejností vytvořila atmosféru strachu," prohlásil Kulhánek v New Yorku. Vyzval k okamžitému propuštění lidí protiprávně zadržených kvůli tomu, že využívali své svobody slova a shromažďování. Týká se to novinářů, obránců lidských práv a dalších aktivistů.

Vyjádřil podporu územní celistvosti Ukrajiny a Gruzie. "Odsuzujeme také záškodnické aktivity podporované státy, jež se staly v posledních letech v Evropě, jako nepřijatelné, nelegální a v rozporu s veškerými zásadami OSN," řekl Kulhánek, který dodal, že Česká republika zažila tyto aktivity "na vlastní kůži".

Kulhánek mluvil o situaci na Blízkém východě a nutnosti hledat její diplomatické řešení. Zároveň ale jmenovitě podpořil Izrael v právu na obranu jeho obyvatel před terorismem.

Kulhánek odsoudil vojenský puč v Barmě z letošní zimy, dal najevo podporu legitimně zvoleným politickým vůdcům a vyzval k respektování výsledků parlamentních voleb, které se konaly loni v listopadu.

Podle Kulhánka bude klíčový klimatický summit OSN, jenž se odehraje v listopadu v Glasgow. Připomněl, že je nezbytné, aby se do boje s následky klimatické změny zapojili i největší znečišťovatelé.

Vyzval také státy k větší spolupráci na tom, aby se moderní technologie nestaly prostředkem kontroly a útlaku obyvatelstva.

Váha kyberprostoru v životech lidí se zvyšuje, rostou ale také útoky na kybernetické infrastruktury, uvedl český ministr zahraničí. Zaručit bezpečný a přístupný kybernetický prostor patří k výzvám dnešní doby, dodal. V této souvislosti zmínil i nebezpečí dezinformací, které "mají přímý dopad na zdraví a bezpečí našich občanů a jejich důvěru v instituce". Používání dezinformací za prostředek agrese proti jiným státům proto označil za naprosto nepřijatelné.

Klíč k úspěchu ve všech těchto oblastech podle Kulhánka spočívá v silné spolupráci mezi státy a dodržování mezinárodních pravidel. Podle něj lidstvo ukázalo, že "je schopno velkých úspěchů, když dokážeme spolupracovat".

Kulhánek odletěl do New Yorku v neděli. V předchozích dnech měl ministr zahraničí řadu jednání se svými protějšky a setkal se také s významnými členy české komunity v USA.