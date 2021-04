Kulhánek si předvolal ruského velvyslance na 18:00 - ŽIVĚ

Nový ministr zahraničí Jakub Kulhánek vystoupil na tiskové konferenci 21. dubna 2021 v Praze po svém uvedení do úřadu.

Nový ministr zahraničí Jakub Kulhánek vystoupil na tiskové konferenci 21. dubna 2021 v Praze po svém uvedení do úřadu. ČTK/Kamaryt Michal

Praha - Nový ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) si ruského velvyslance v ČR Alexandra Zmejevského předvolal na dnešních 18:00. Schůzky se nezúčastní vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD), který dosud resort dočasně vedl, řekl Kulhánek na tiskové konferenci po uvedení do úřadu. Na dnešek má také naplánovaný videohovor s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance (NATO) Jensem Stoltenbergem.

Ve funkci Kulhánka ihned čeká ostrý start, bude muset řešit kauzu kolem možného zapojení ruských tajných služeb do výbuchu muničního skladu ve Vrběticích v roce 2014. Česko vyhostilo 18 pracovníků ruské ambasády, kteří podle českých úřadů pracovali pro tajné služby. Rusko v odvetném kroku vyhostilo 20 zaměstnanců české ambasády v Moskvě.

Zmejevskému bude Kulhánek tlumočit nespokojenost Česka s ruským postupem při odvolávání zaměstnanců české ambasády v Moskvě i případné další české kroky. Poté svolá tiskový briefing.

Česko-ruské vztahy vstoupily podle Kulhánka do mimořádně složité etapy, není to však vina České republiky. "Rozhodli jsme se jako suverénní země a jednali jsme rázně. Rozprášili jsme síť agentů ruských tajných služeb, ruský Rosatom nebude osloven v souvislosti s dostavbou Dukovan a v příštích dnech budeme řešit další postup směrem k Rusku, a to i ve spolupráci se zahraničními partnery," řekl.

NATO se chce ve čtvrtek podrobněji zabývat vyhroceným diplomatickým sporem mezi ČR a Ruskem. Ráno se uskuteční briefing pro velvyslance v členských státech NATO, zúčastní se jej i ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka. Do konce týdne chce Koudelka o věci hovořit s některými protějšky v EU a NATO.

Premiér Andrej Babiš (ANO) poznamenal, že prezident Miloš Zeman permanentně vládě vyjadřuje podporu v jejích krocích v kauze výbuchu ve Vrběticích. Zeman se při dnešním Kulhánkově jmenování ministrem k záležitosti nevyjádřil.