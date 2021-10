Kulhánek si předvolá britského velvyslance kvůli urážkám českých dětí

Utkání 2. kola skupiny A fotbalové Evropské ligy: AC Sparta Praha - Glasgow Rangers, 30. září 2021 v Praze. Kvůli trestu za rasismus nesměli na Letnou dospělí fanoušci. Díky výjimce pro organizované dětské skupiny na stadion mohly přijít děti od šesti do 14 let s doprovodem.

Utkání 2. kola skupiny A fotbalové Evropské ligy: AC Sparta Praha - Glasgow Rangers, 30. září 2021 v Praze. Kvůli trestu za rasismus nesměli na Letnou dospělí fanoušci. Díky výjimce pro organizované dětské skupiny na stadion mohly přijít děti od šesti do 14 let s doprovodem. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) si na pondělí předvolá britského velvyslance kvůli urážkám českých dětí v médiích a na internetu po fotbalovém utkání Sparty Praha s Glasgow Rangers. Napsal to na twitteru. Zápasu Evropské ligy na stadionu Sparty mohli ve čtvrtek kvůli dřívějšímu rasistickému chování části fanoušků přihlížet jen dětští diváci s doprovodem a opakovaně bučeli na hráče tmavé pleti Glena Kamaru. Britská média, trenér Rangers i Kamarův právník chování diváků odsoudili.

Kamara v březnu při osmifinále Evropské ligy v Glasgow proti Slavii Praha ohlásil, že na něj od kapitána hostů Ondřeje Kúdely směřovala rasistická poznámka. Po utkání pak Kúdelu fyzicky napadl. I když Kúdela rasismus popřel, dostal od UEFA zákaz startu v deseti zápasech, kvůli čemuž přišel o mistrovství Evropy. Kamarovi za útok na Kúdelu zastavila disciplinární komise činnost na tři utkání.

Záměrně šířené nechutné urážky českých dětí v médiích a na internetu do fotbalu nepatří a do dobrých vztahů mezi dvěma zeměmi už vůbec ne, napsal Kulhánek. "Předvolám si na pondělí britského velvyslance a budu s ním celou záležitost řešit," dodal. Kulhánka k tomu před tím vyzval vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Na twitteru za nechutný útok označil vyjádření poradce Skotské fotbalové asociace pro rovnoprávnost a diverzitu Marvina Bartleyho na stejné sociální síti.

Bartley napsal, že v žádném případě nešlo o chybu dětí, protože se chovají tak, jak to vidí u dospělých. "Jakou šanci mají, když jsou vloženi do misky se shnilým ovocem," doplnil a k vyjádření přidal fotografii shnilých jahod. "Češi nejsou zkažené ovoce či národ rasistů," reagoval Hamáček. Vyzval jsem Jakuba Kulhánka, aby si co nejdříve předvolal britského velvyslance a požadoval okamžité zastavení těchto útoků," dodal vicepremiér.

Proti útokům na dětské fanoušky na sociálních sítích a v mediálním prostoru se důrazně ohradila také Sparta. Obvinění z rasismu odmítla. Letenský klub požádal zástupce Rangers, aby pomohli zastavit xenofobní atmosféru vůči dětem a Česku. Prohlášení Sparty podpořil i její hlavní rival Slavia.