Kulhánek: Plánujeme podnikatelské mise do Saúdské Arábie či Jordánska

Praha - Ministerstvo zahraničí plánuje v nejbližší době podnikatelské mise do Saúdské Arábie, Jordánska a dále připravuje cesty do Pobaltských zemí. Ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek (ČSSD) to dnes řekl na Českém exportním fóru, které se konalo v Černínském paláci v Praze.

Kulhánek uvedl, že od počátku svého mandátu staví export a ekonomickou diplomacii mezi prioritní témata. Klíčovým prvkem ekonomické diplomacie jsou pak obchodní mise. Navzdory ztíženým podmínkám ve spojitosti s pandemií koronaviru se je podle něj podařilo zachovat a v posledních měsících se daří uskutečňovat nové.

"Nedávno jsem doprovázel české podnikatele do Egypta," řekl Kulhánek. Vyzdvihl, že se při cestě podařilo uzavřít kontrakt na dodávku zařízení pro uskladnění a přepravu stlačeného zemního plynu pro modernizaci tamní infrastruktury. Jedná se o zakázku za 150 milionů korun, kterou uskuteční ostravská firma VÍTKOVICE Cylinders. Podle Hospodářské komory o dodávce zařízení s egyptskými partnery jednala už několik měsíců. Podnikatelská mise do Egypta se uskutečnila na přelomu července a srpna. Zúčastnilo se jí 15 firem ze strojírenství, zbrojního průmyslu, odvětví medicínských prostředků či bankovního sektoru.

Videostream označený značkou PROTEXT VIDEO není součástí zpravodajského servisu ČTK, jde o komerční prezentaci zadavatele.

Kulhánek ocenil české exportéry. Podíl vývozu zboží na českém hrubém domácím produktu dlouhodobě dosahuje 80 procent a při pandemii byl význam exportu ještě více umocněn, uvedl.

Většina českých vývozců obchoduje se zeměmi Evropské unie. Podle České statistického úřadu v červnu tvořil podíl exportu do států eurozóny 65 procent, meziročně vzrostl o 12,9 procenta na 223,5 miliardy korun.