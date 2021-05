Kulhánek: Izrael má plné právo chránit své občany, má podporu ČR

Tel Aviv - Izrael má plné právo chránit své občany a má neochvějnou podporu České republiky. Český ministr zahraničí Jakub Kulhánek to řekl při dnešní návštěvě země. Ve městě Petach Tikva u Tel Avivu si společně s izraelským ministrem Gabim Aškenazim a slovenským protějškem Ivanem Korčokem prohlédl budovy poničené palestinskou raketou. Konflikt mezi Izraelem a palestinským Hamásem začal 10. května a nepřežilo ho od té doby 242 lidí, především Palestinců.

Fotogalerie

"Téměř nejsem schopen slov," řekl Kulhánek poté, co viděl následky bojů. Poznamenal, že je poctěn Aškenaziho pozváním. "Když jsem jej obdržel, neváhal jsem ani vteřinu," prohlásil ministr. Izraeli je podle něj třeba připomínat, že má ve světě přátele."Izrael má plné právo chránit svoje občany," zopakoval Kulhánek dříve deklarovaný postoj.

Připomněl, že izraelské vlajky visí u Pražského hradu, na Strakově akademii či na Černínském paláci, kde sídlí resort zahraničí.

Kulhánek se dnes mimo jiné sejde také s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. V Izraeli je také šéf německé diplomacie Heiko Maa, který se v Ramalláhu sejde i s palestinským premiérem Muhammadem Ištajjou.

Aškenazi poděkoval Česku i Slovensku za solidaritu. Útok na své území by podle něj žádná země netolerovala. "Téměř 4000 raket bylo vypáleno z obydlené oblasti do obydlené oblasti," poznamenal.

Násilí mezi Izraelem a Hamásem od minulého pondělka eskalovalo nejvíce od poslední války v roce 2014. Mezinárodní společenství se snaží obě strany přivést ke klidu zbraní a k vyjednávacímu stolu. Přední politický představitel Hamásu Músá abú Marzúk ve středu uvedl, že konec bojů očekává do jednoho či dvou dnů.

Současné boje na Blízkém východě vypukly po několikadenních střetech mezi izraelskou policií a Palestinci v Jeruzalémě. Začátkem května se také očekával verdikt odvolacího soudu o vystěhování desítek palestinských rodin ze čtvrti Šajch Džarráh ve východním Jeruzalémě, do jejichž domů se měli nastěhovat židovští osadníci.

Izrael útočí intenzivně na cíle Hamásu v Pásmu Gazy, ale zabíjí přitom i civilisty. Z 230 palestinských obětí bylo podle Izraele 160 členů teroristických organizací, zbylí jsou civilisté. Izraelci tvrdí, že se snaží civilním obětem co nejvíc zamezit, varují před nálety občany a vyzývají k evakuaci. Přesto je mezi mrtvými 65 dětí a 39 žen. Izrael má 12 mrtvých, mezi nimi dva nezletilé.

Mezinárodní společenství vytváří tlak na ukončení bojů a dojednání příměří. Ve sdělovacích prostředcích se objevují informace, že by příměří mohlo být dojednáno do 24 hodin a platit už dnes večer nebo v pátek ráno. Politici to zatím ale nepotvrdili. Hlavním vyjednávačem je egyptská tajná služba a blízkovýchodní vyslanec OSN Tor Wennesland.

WHO požaduje humanitární přestávku v bojích



Světová zdravotnická organizace (WHO) dnes vyzvala k humanitární pauze v bojích mezi palestinským Hamásem a Izraelem. Regionální ředitel WHO Ahmad Manzarí řekl, že je třeba umožnit vstup humanitární pomoci, protože místní zdroje jsou vyčerpané.

"Krizi veřejného zdravotnictví zhoršuje uzávěra vstupních míst jak pro pacienty, tak pro humanitární pomoc a dodávky zdravotnických potřeb," řekl Manzarí, jehož citovala agentura Reuters. Podle informací agentury AFP odhaduje WHO, že zdravotnický systém na obou palestinských územích, tedy v Pásmu Gazy i na Západním břehu Jordánu, potřebuje pro následující půlrok naléhavě pomoc sedmi milionů dolarů (146 milionů korun). Oddělení východního Středomoří WHO oznámilo, že peníze pomohou financovat základní zdravotnické prostředky. Nejvíc je zapotřebí materiál pro traumatologickou chirurgii a dále pak pro boj proti covidu-19.