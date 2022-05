Kuleba: Země EU, které odmítnou embargo na ropu, jsou komplici Ruska

Kyjev/Brusel - Země Evropské unie, které odmítnou embargo na dovoz ruské ropy, se stanou komplici válečných zločinů, uvedl dnes podle agentury AFP ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba. Návrh na zákaz dovozu ropy do unijních států dnes předložila Evropská komise, schválit ho musí jednomyslně všechny členské země. Například Maďarsko je ale proti, napsala agentura DPA s odvoláním na dnešní prohlášení šéfa maďarské diplomacie Pétera Szijjártóa.

Česko a Slovensko embargo, které by mělo platit od konce letošního roku, chtějí podpořit za předpokladu, že jim bude umožněn odklad. Blíže neupřesněnou výjimku chce i Bulharsko.

"Pokud některá z evropských zemí i nadále odmítá embargo ruské ropy, tak to je podle mě dobrý důvod říci, že se tato země podílí na zločinech páchaných Ruskem na ukrajinském území," řekl Kuleba a dodal, že taková země je na straně Ruska.

Kuleba svůj výrok pronesl krátce poté, co na ruské ropě významně závislé Maďarsko odmítlo návrh EK, respektive "jeho současnou podobu". Budapešť mimo jiné argumentovala absencí záruk pro svou energetickou bezpečnost.

"Není to otázka nedostatku politické vůle nebo času, ale prostě fyzická, geografická a infrastrukturní realita," zdůvodnil rozhodnutí Budapešti Szijjártó.

Kuleba dál uvedl, že další kolo protiruských sankcí ze strany EU vítá, zpochybnil ale jejich navrhovaný harmonogram, který počítá s koncem dodávek ropy do šesti měsíců a dodávek rafinovaných ropných produktů do konce roku. "Je to ale lepší než nic," řekl šéf ukrajinské diplomacie.

"Už není čas na polovičaté sankce," dodal Kuleba a poukázal na "absurdní" situaci, ve které EU zavede sankce proti Rusku, ale dál Moskvě platí za plyn a ropu.

Ceny ropy se dnes výrazně zvyšují. Cena severomořské ropy Brent krátce před 11:00 SELČ vykazovala nárůst o 3,7 procenta zhruba na 108,80 dolaru za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) si ve stejnou dobu připisovala 3,8 procenta a prodávala se přibližně za 106,30 dolaru za barel.

PKN Orlen tvrdí, že po zákazu ruské ropy se postará o zásobování regionu Polská firma PKN Orlen je v případě zákazu dovozu ruské ropy schopna zásobovat celou střední a východní Evropu, uvedla agentura PAP s odvoláním na sdělení firmy. Orlenu patří české rafinerie. "V okamžiku zřeknutí se dodávek z východu udrží PKN Orlen stabilní zásobování ropou nejen Polska, ale celé střední a východní Evropy. Koncern je připraven na každý scénář a splní pokyny vyplývající z mezinárodních sankcí," sdělila firma. Koncern připomněl, že od začátku ruské invaze nenakupuje ruskou ropu Ural na spotovém trhu (tedy na volném trhu za tržní cenu - pozn. ČTK) a mezitím objednal pro rafinerie v Polsku, Česku a Litvě již 30 tankerů s alternativními druhy ropy. "Diverzifikace a stabilita dodávek ropy do všech rafinerií skupiny Orlen je prioritou už čtyři roky. Skupina mezitím navázala a posílila kontakty s producenty suroviny ve světě. Koncern dovezl a zpracoval 100 různých druhů ropy z oblastí mimo Rusko," zdůraznil Orlen a dodal, že podniknuté kroky reálně posílily energetickou bezpečnost nejen Polska, ale celého regionu. Ještě v roce 2013 rafinerie v polském Plocku zpracovávala skoro ze 100 procent ropu z Ruska. V současnosti tento podíl klesl na méně než 50 procent a v celé skupině dokonce na 30 procent, tvrdí firma. PKN Orlen uvádí, že v šesti rafineriích v Polsku, Česku a Litvě zpracovává 29,5 milionu tun ropy, dodal PAP. Zatímco Polsko uvádí, že je připraveno přejít na jiný druh ropy, slovenský ministr hospodářství Richard Sulík dříve řekl, že jediná slovenská rafinerie Slovnaft takto postupovat nemůže. Změna technologie by podle něj trvala několik let. Obtíže naznačilo i Maďarsko, které podle tamního ministra zahraničí Pétera Szijjártóa nezvládne bez ruské ropy fungovat. V Česku je situace jiná než na Slovensku a v Maďarsku. Mluvčí společnosti Orlen Unipetrol Pavel Kaidl dnes ČTK řekl, že společnost v posledních letech významně rozšířila počet zemí, ze kterých ropu odebírá. Litvínovská rafinerie je po technologické stránce schopna zpracovat druhově podobné typy ropy, jako je ta ruská. V kralupské rafinérii se dlouhodobě zpracovává pouze ropa dovážená z jiných zemí než Ruska.