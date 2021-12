Kuka prý raději vyrovnání rekordu s Schickem neřešil, věří mu nejméně na 25 gólů

Praha - Bývalý útočník Pavel Kuka je nadšený z výkonů fotbalisty Leverkusenu Patrika Schicka. Pětadvacetiletý reprezentační útočník 16 góly za pouhou půlsezonu vyrovnal jeho střelecký rekord v počtu branek za ročník v jedné z pěti nejprestižnějších lig, společně to prý ale zatím nerozebírali. Podle Kuky by se Schick mohl na jaře dostat k 25 trefám.

"Patrikovy výkony jsou věc, která mi každý týden dělá obrovskou radost. Je samozřejmě nádherný pocit, když se zase můžeme hrdě dívat na to, že máme útočníka konkurenceschopného ve světovém fotbalu," řekl novinářům Kuka při Silvestrovském derby, v němž nastoupil v kategorii veteránů za svůj někdejší klub Slavii.

Schick už je podle něj hráčem světového kalibru jako jiní bundesligoví útočníci Robert Lewandowski z Bayernu Mnichov či Erling Haaland z Dortmundu. "On se do té kategorie zařadil. Teď je před ním obrovský úkol potvrdit jeho kvality. U něj je strašně důležité, aby zůstal fit a zdráv, pak bude dávat další góly," uvedl třiapadesátiletý bývalý útočník, jenž pracuje pro agenturu ISM, která Schicka zastupuje.

Český reprezentant už během podzimu 16 góly vyrovnal český rekord v počtu branek za sezonu v nejprestižnějších evropských ligách, který nyní společně drží s Janem Kollerem a právě Kukou. "No, není to příjemné. Mohl bych něco chytrého vymyslet, třeba že ten fotbal je teď jednodušší nebo tak," vtipkoval Kuka, jenž dal 16 gólů v sezoně 1994/95 za Kaiserslautern.

"Ale je to úžasný výkon. Patrik navíc chyběl ve spoustě zápasů, takže těch gólů mohlo být ještě více. Samozřejmě zase ne každý zápas se podaří čtyři branky, takže když si to zprůměrujeme, mohl by se na 25 branek dostat. Nastřílet 25 gólů v bundeslize, to se v poslední době povedlo snad jen fenomenálnímu Lewandowskému. Za mě je to momentálně nejkomplexnější hráč světa. Patrik se k němu přibližuje a dost ho i kvalitou a potenciálem napodobuje," poznamenal Kuka.

S Schickem prý vyrovnání rekordu raději neprobíral. "Nechtěl jsem se o tom vůbec bavit. Nevyvolal jsem k tomu ani slovo, protože to by potom bolelo dvakrát víc. Třeba se ještě zastaví. Ale pořád tam mám ještě jednu rezervičku a on to ví," smál se Kuka, který má v bundeslize stále více branek než Schick. "A ještě v jednom utkání. Je to samozřejmě jenom v legraci, 16 branek za půlsezony s tím, jaký počet zápasů odehrál, je neskutečný výkon," doplnil Kuka.

Na vydařenou sezonu 1994/95 rád vzpomíná, byť cítí, že mohl dát ještě více gólů. "Mohlo jich být v suchém triku 32 a možná 40 při troše štěstí. Kdybych proměnil každou třetí stoprocentní šanci, kterou jsem měl, tak jich asi bylo 40. Ale to je kdyby, na to se hraje maximálně v golfu a ne ve fotbale," řekl Kuka s úsměvem.

"Ale vzpomínám na to rád, protože i tak to pro mě byl historický úspěch. Já v té době ani nevěřil, že se tam prosadím, natož abych se tam stal pět let za sebou nejlepším střelcem týmu, když počítám i druhou ligu. Takže asi spokojenost, v 50 letech se musíte hodnotit s rezervou," dodal Kuka, jenž s Kaiserslauternem získal v sezoně 1997/98 ligový titul.