Kuf, Vlach a Polívka postoupili na MS v pětiboji do finále

Alexandrie (Egypt) - Český mužský tým bude mít na mistrovství světa v moderním pětiboji trojnásobné zastoupení ve finále. Jan Kuf, Martin Vlach a Ondřej Polívka tím pádem budou v Alexandrii moci zabojovat o medaili i v soutěži družstev. Soupeře budou mít v Maďarech, kteří postoupili dokonce ve čtyřech, Němcích a Francouzích. Z kvarteta českých semifinalistů soutěž skončila pro Marka Grycze.

Pětibojaři byli v Egyptě v akci třetí den po sobě, poté co absolvovali v úterý kvalifikaci, ve středu základní šermířské kolo a ve čtvrtek semifinále. "Tady v tom závodě je to opravdu těžké. My jsme dneska začínali relativně brzy, takže jsme strávili poměrně velkou část toho závodu na přímém sluníčku, což tady v Egyptě není úplně super zážitek. Ale jsem rád, že si to budu moct zopakovat ještě jednou za dva dny," uvedl v tiskové zprávě Kuf, který se mezi osmnáct finalistů probojoval přímo ze šestého místa ve své semifinálové skupině.

Vlach, kterému se příliš nepovedl šerm, a Polívka postoupili z druhé skupiny jako osmý a devátý až na základě bodového zisku. "Naštěstí jsem si dnes pohlídal střelbu a běžecky to bylo asi také v pořádku, takže to nakonec na postup stačilo. Byť je to postup na body, což je pro mě asi premiéra za celou seniorskou i juniorskou kategorii," podotkl pátý muž z loňské olympiády Vlach a měl radost z šance na týmovou medaili. "Tohle je velká paráda. Družstvo jsme měli naposledy na mistrovství Evropy 2019 v Bathu a to bylo ve finále ještě 36 lidí. Takže takhle v osmnáctce být ve třech je určitě skvělé," prohlásil.

Finále je na programu v sobotu, dnes se v semifinále představí ženy s Karolínou Křenkovou a Veronikou Novotnou.