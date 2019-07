Kubové o osm setin uteklo finále MS, v semifinále byla devátá

Kwangdžu (Korea) - Znakařce Simoně Kubové o osm setin utekl postup do finále mistrovství světa. V semifinále stovky skončila v korejském Kwangdžu časem 59,79 devátá a nezopakuje sedmé místo ze světového šampionátu 2017 v Budapešti.

Sedmadvacetiletá Kubová postoupila z rozplavby osmým časem. V semifinále ve srovnání s rozplavbou o šestnáct setin zrychlila a zaostala jen o čtrnáct setin za svým českým rekordem, ale nestačilo to. Těsně ji porazila Japonka Nacumi Kasaiová a na českou reprezentantku zbyla jen pozice náhradnice.

Kubová musela na startu zaujmout trochu jinou polohu, než je zvyklá, protože pořadatelé před semifinále upravili problematické startovní lišty. "Jsem zvyklá mít odrazovou lištu co nejvýš, teď ale mohla být jen těsně nad hladinou, zhruba o pět centimetrů níž, než mívám obvykle," popisovala Kubová v tiskové zprávě svazu.

Ačkoliv byla druhou nejlepší Evropankou, na finále nedosáhla. Příliš zklamaná ale nebyla. "Možná obrátka mohla být rychlejší. Mezi stěnami jsem myslím byla dobrá. Bohužel je to sprint, a jak jsem měla hodněkrát během kariéry štěstí, tak teď mám smůlu. Ale myslím, že být devátá na světě není veteš. Zaplavat si finále je vždycky fajn, byla by to třešnička na dortu. Byla jsem ale šestá, sedmá, devátá, to zas není takový rozdíl," doplnila chomutovská plavkyně.

Na prsařské stovce potvrdil svou dominanci Brit Adam Peaty. Finále vyhrál o 1,32 sekundy před krajanem Jamesem Wilbym, i když se na rozdíl od semifinále, kde posunul vlastní světový rekord na 56,88, nedostal pod hranici 57 sekund. Čas 57,14 mu s přehledem stačil k tomu, aby jako první muž vyhrál tuto disciplínu na MS potřetí. Společně s olympiádou 2016 v Riu má z prsařské stovky na čtvrtý triumf na velké akci v řadě.

Čtvrtý světový titul za sebou získala na krátké polohovce Maďarka Katinka Hosszúová. Trojnásobná olympijská vítězka z Ria potvrdila svou nadvládu v této disciplíně a časem 2:07,53 porazila o více než sekundu Číňanku Jie Š'-wen.

Naopak z motýlkářského trůnu byla sesazena Švédka Sarah Sjöströmová. Na stovce při snaze o zisk pátého světového zlata v této disciplíně rozjela Seveřanka finále na světový rekord, ale ve druhé polovině ji předstihla devatenáctiletá Kanaďanka Margaret MacNeilová. Ta časem 55,83 vyhrála o 39 setin sekundy a přivodila Sjöströmové na 100 metrů motýlek první porážku na velké akci v dlouhém bazénu od ME 2014.

Po medailovém ceremoniálu MacNeilová, Sjöströmová a bronzová Australanka Emma McKeonová ukázaly dlaně se společným nápisem "Rikako, nikdy se nevzdávej" na podporu devatenáctileté japonské plavkyně Rikako Ikeeové, která má leukémii. "Doufáme, že tohle ukáže, že ji podporujeme a že jsme tady, kdyby cokoli potřebovala," řekla vítězná MacNeilová. Ikeeová byla loni osminásobnou medailistkou na Asijských hrách a měla být velkou japonskou nadějí pro OH 2020 v Tokiu, v únoru jí ale diagnostikovali vážnou nemoc.

Devátý světový titul získal Caeleb Dressel, který jako první Američan v historii vybojoval zlato na 50 metrů motýlek. Před dvěma lety v Budapešti Dressel sedmi tituly vyrovnal rekord Michaela Phelpse v počtu triumfů na jednom šampionátu, ale padesátka motýlek byla jedinou disciplínou, kterou nevyhrál.

MS v plaveckých sportech v Kwangdžu:

--------

Bazénové plavání - finále:

Muži:

100 m prsa: 1. Peaty 57,14, 2. Wilby (oba Brit.) 58,46, 3. Jen C'-pej (Čína) 58,63, 4. Koseki (Jap.) 58,93, 5. Prigoda (Rus.) 59,09, 6. Wilson (USA) 59,11.

50 m mot.: 1. Dressel (USA) 22,35, 2. Kostin (Rus.) 22,70, 3. Santos (Braz.) 22,79, 4. Andrew (USA) 22,80, 5. Szabo (Maď.) 22,90, 6. Govorov (Ukr.) 22,91.

Ženy:

100 m mot.: 1. MacNeilová (Kan.) 55,83, 2. Sjöströmová (Švéd.) 56,22, 3. McKeonová (Austr.) 56,61, 4. Di Liddová (It.) 57,07, 5. Throssellová (Austr.) 57,09, 6. Dahliaová (USA) 57,11.

200 m pol. záv.: 1. Hosszúová (Maď.) 2:07,53, 2. Jie Š'-wen (Čína) 2:08,60, 3. Pickremová (Kan.) 2:08,70, 4. Margalisová (USA) 2:08,91, 5. Omotová (Jap.) 2:09,32, 6. Kim So-jong (Korea) 2:10,12, ...v rozplavbách 27. Závadová (ČR) 2:18,34.

Semifinále:

Ženy:

100 m znak: 1. Masseová (Kan.) 58,50, ...9. Kubová (ČR) 59,79 - nepostoupila do finále.

Extrémní skoky do vody:

Muži - po 2. skoku: 1. Lo Bue (USA) 218,40 bodu, 2. Paredes (Mex.) 209,55, 3. Navrátil (ČR) 194,05.