Kubová do semifinále nepostoupila, Čang Jü-fej má dvě zlata během dne

Tokio - Plavkyně Simona Kubová z rozplavby na 200 metrů znak do semifinále na olympijských hrách v Tokiu nepostoupila a při svém posledním startu pod pěti kruhy se loučila 25. místem. Mezi postupovou šestnáctku se z rozplavby nedostal ani Jan Šefl, který na motýlkářské stovce obsadil 37. příčku.

Výkony Kubové v Tokiu poznamenala angína, kvůli které musela začít brát na aklimatizačním kempu v Kóči antibiotika. "Je to prostě smůla. Trošku se mi zhroutil svět, když jsem se to dozvěděla, ale nedá se nic dělat. Můžu říct i nezávisle na tom, jak to tady dopadlo, což ne úplně dobře, že jsem odvedla maximum. V přípravě jsem nepodcenila vůbec nic. V současné době jsem asi neměla na lepší výsledky. To samozřejmě nejvíc mrzí mě, ale prostě nedá se nic dělat, je to sport," řekla.

Devětadvacetiletá rodačka z Chomutova, která pod pěti kruhy startovala v Londýně a v Riu de Janeiro ještě pod dívčím jménem Baumrtová, skončila ve třetí ze čtyř rozplaveb časem 2:15,81 na poslední 8. pozici. Celkově byla sedmnáctá a bylo jasno, že končí.

Za postupovou šestnáctkou zaostala držitelka českého rekordu 2:09,92 o 4,57 sekundy. Na znakařské stovce, na které získala bronz v roce 2012 na MS i na ME, skončila Kubová v neděli na 27. místě. V Londýně v roce 2012 byla na znakařské dvoustovce čtrnáctá a na poloviční trati dokonce desátá.

Třicetiletý Šefl na olympijských hrách startoval poprvé. Do Tokia se dostal poté, co 30. dubna splnil limit A novým českým rekordem 51,89. Ani ten by dnes nestačil na semifinále. Šestnáctý Číňan Sun Ťia-ťün postoupil s čase 51,74.

Nejrychlejší byl Američan Caeleb Dressler, který výkonem 50,39 vyrovnal olympijský rekord singapurského plavce Josepha Schoolinga z Ria de Janeiro.

Čínská plavkyně Čang Jü-fej získala na OH dvě zlata během dne

Čínská plavkyně Čang Jü-fej získala na olympijských hrách v Tokiu dvě zlata během jednoho finálového dne. Nejdříve ovládla motýlkářskou dvoustovku a navázala na pondělní stříbro z poloviční trati. Na závěr programu zvítězila společně s Jang Ťün-süan, Tchang Mu-chan a Li Ping-ťie ve štafetě na 4x200 m volný způsob v novém světovém rekordu 7:40,33.

Američan Caeleb Dressel vyhrál kraulařskou stovku a dosáhl na čtvrté olympijské zlato v kariéře. Poprvé se mu to ale povedlo v individuální disciplíně. Vůbec první medaile na velké mezinárodní akci získali další vítězové. Dresselův krajan Robert Finke v závodě na 800 metrů volný způsob, který se pod pěti kruhy konal letos premiérově, a Australan Izaac Stubblety-Cook na 200 metrů prsa.

Třiadvacetiletá Čang Jü-fej triumfovala na motýlkářské dvoustovce v olympijském rekordu (2:03,86), o dvě desetiny předčila výkon krajanky Ťiao Liou-jang z Londýna 2012. Dohmátla o 1,44 sekundy před devatenáctiletou Američankou Regan Smithovou, která už v Tokiu dosáhla na bronz na znakařské stovce. Její o osm let starší krajanka Hali Flickingerová byla stejně jako v neděli na 400 metrů polohově třetí.

Ve štafetě na 4x200 m volný způsob překonala dosavadní světové maximum Austrálie z července 2019 z korejského Kwangdžu (7:41,50) všechna tři medailová kvarteta. Obhájkyně triumfu z USA zaostaly za vítěznými Číňankami o 40 setin sekundy a Australanky o dalších 56 setin. Američanky v této disciplínu pod pěti kruhy nevyhrály ze sedmi startů teprve podruhé. V roce 2008 v Pekingu triumfovala Austrálie.

Vedle Čang Jü-fej, která získala už tři olympijské medaile, má další cenný kov také devatenáctiletá Li Ping-ťie, která vybojovala bronz v pondělí na kraulařské čtyřstovce. Stejně stará Jang Ťün-süan a o dva roky mladší Tchang Mu-chan se radovaly z první medaile.

Nasazení do štafety bylo pro Čang Jü-fej překvapení. "Nevěděla jsem o tom, dokud jsem nedokončila motýlkářskou dvoustovku. Pak mi kouč řekl: 'Jdeš na štafetu'," uvedla Čang Jü-fej, která má na této trati bronz z mistrovství světa z roku 2015 z Kazaně.

"Nečekaly jsem, že získáme zlato. Myslely jsme na třetí místo, protože Austrálie a Spojené státy jsou velice silné" prohlásila Li Ping-ťie. Individuální vítězství Čang Jü-fej pro tým bylo podle ní velkou motivací. "Byly jsme nadšené a chtěly jsme předvést ve štafetě to nejlepší. Všechny jsme plakaly," dodala Li Ping-ťie.

Li Ping-ťie odolala Katie Ledecké, která byla ze všech finalistek s časem 1:53,76 nejrychlejší, ale přesto nerozšířila svou sbírku šesti zlatých olympijských medailí. K pěti z her v Londýně a Riu de Janeiro přidala ve středu další na patnáctistovce, teď získala devátý cenný kov a potřetí stříbrný. V Tokiu byla druhá také na 400 metrů volný způsob.

Dokonce desátou medaili pod pěti kruhy už získala další Američanka Allison Schmittová, která za čtyři olympiády posbírala čtyři zlata a po třech stříbrech a bronzech. Paige Maddenová a Katie McLaughlinová dosáhly na první úspěch.

Po zlatých medailích z kraulařské dvoustovky i čtyřstovky obohatila dvacetiletá Australanka Ariarne Titmusová svou sbírku o bronz. Třetí cenný kov v Tokiu a celkově sedmý (dvě zlata, dvě stříbra a tři bronzy) získala Emma McKeonová. Ze sestavy na dvoustovku spolu má stejně jako ona triumf ze štafety na 4x100 volný způsob Madison Wilsonová.

Čtyřiadvacetiletý Dressel už v Tokiu dosáhl v pondělí na zlato ve štafetě na 4x100 metrů volný způsob a dnešní medaile byla jeho třetí po triumfech z Ria de Janeira 2016 ve stejném závodu i polohové štafetě. Na stovce skončil vítěz posledních dvou mistrovství světa v Riu šestý.

Třináctinásobný mistr světa, z toho sedmkrát v individuálních disciplínách, zaplaval časem 47,02 olympijský rekord a překonal o tři setiny výkon Australana Eamona Sullivana z Pekingu 2008. Stříbro získal se ztrátou pouhých šesti setin obhájce triumfu Kyle Chalmers.

"Věděl jsem, že ta tíha je na mých bedrech," řekl nejdominantnější plavec po éře Michaela Phelpse, který skončil po olympijských hrách v Riu de Janeiro. "O nic jiného jsem se během závodu nestaral. Držel jsem se svého plánu s tím, že pokud to bude stačit na první místo, tak je to dobré, když na druhé, taky OK," doplnil Dressel.

Pro Chalmerse to byla už třetí medaile v Tokiu po bronzech z kraulařských štafet na 4x100 i 4x200 metrů. Celkově získal šestý kov na OH, protože v Riu byl také třetí se štafetami. Třetí skončil o dva roky mladší Rus Kliment Kolesnikov, jenž byl v úterý druhý na stovce znak.

Jednadvacetiletý Finke výkonem 7:41,87 předčil na osmistovce o 24 setin Itala Gregoria Paltrinieriho, který triumfoval na patnáctistovce v Riu. Bronz získal Ukrajinec Mychajlo Romančuk, vítěz úterních rozplaveb za 7:41,28. Romančuk zůstal držitelem olympijského rekordu, ale dnes se při premiérovém zisku medaile na OH musel spokojit se třetím místem. Český reprezentant Jan Micka skončil v rozplavbě na 28. pozici.

"Nejlepší čas před Tokiem jsem měl 7:48 a v rozplavbách jsem se dostal na 7:42. Teď jsem ubral další sekundu. Vůbec nechápu, jak se mi to povedlo," prohlásil Finke.

Dvaadvacetiletý Stubblety-Cook zaplaval olympijský rekord 2:06,38 a překonal o 84 setin výkon Japonce Ippeie Watanabeho z minulé olympiády. O 63 setin zaostal Nizozemec Arno Kamminga a dosáhl na stříbro stejně jako v pondělní prsařské stovce. Fin Matti Mattsson dohmátl třetí se ztrátou dalších 12 setin a slavil první olympijskou medaili. Ve sbírce měl dosud jen bronz na této trati z roku 2013 z mistrovství světa v Barceloně. Světový rekordman a obhájce bronzu Anton Čupkov z Ruska skončil čtvrtý.

"Já jsem byl šťastný už jen za to, že jsem tady mohl být. Těžko hledám slova," řekl Stubblety-Cook, kterému v roce 2015 vyoperali nádor z ramene. Děkoval za podporu rodině. "Bez nich bych tu nebyl. Bylo to těžkých pět let," dodal Stubblety-Cook.

Muži:

100 m v. zp: 1. Dressel (USA) 47,02, 2. Chalmers (Austr.) 47,08, 3. Kolesnikov (Rus.) 47,44, 4. Grousset (Fr.) 47,72, 5. Hwang Sun-u (Korea) 47,82, 6. Miressi (It.) 47,86, 7. Popovici (Rum.) 48,04, 8. Németh (Maď.) 48,10.

200 m prsa: 1. Stubblety-Cook (Austr.) 2:06,38, 2. Kamminga (Niz.) 2:07,01, 3. Mattsson (Fin.) 2:07,13, 4. Čupkov (Rus.) 2:07,24, 5. Fink (USA) 2:07,93, 6. Wilby (Brit.) 2:08,19, 7. Mura (Jap.) 2:08,42, 8. Persson (Švéd.) 2:08,88.

800 m v. zp.: 1. Finke (USA) 7:41,87, 2. Paltrinieri (It.) 7:42,11, 3. Romančuk (Ukr.) 7:42,33, 4. Wellbrock (Něm.) 7:42,68, 5. McLoughlin (Austr.) 7:45,00, 6. Frolov (Ukr.) 7:45,11, 7. Auböck (Rak.) 7:49,14, 8. Costa (Braz.) 7:53,31.

Ženy:

200 m mot.: 1. Čang Jü-fej (Čína) 2:03,86, 2. Smithová 2:05,30, 3. Flickingerová (obě USA) 2:05,65, 4. Kapásová (Maď) 2:06,53, 5. Čimrovová (Rus.) 2:07,70, 6. Jü Li-jen (Čína) 2:07,85, 7. Thomasová (Brit.) 2:07,90, 8. Throssellová (Austr.) 2:09,48.

4x200 m v. zp.: 1. Čína (Jang Ťün-süan, Tchang Mu-chan, Čang Jü-fej, Li Ping-ťie) 7:40,33 - světový rekord, 2. USA (Schmittová, Maddenová, McLaughlinová, Ledecká) 7:40,73, 3. Austrálie (Titmusová, McKeonová, Wilsonová, Nealeová) 7:41,29, 4. Kanada 7:43,77, 5. Rusko 7:52,15, 6. Německo 7:53,89, 7. Maďarsko 7:56,62, 8. Francie 7:58,15.

Rozplavby s českou účastí:

Muži:

100 m mot.: 1. Dressel (USA) 50,39, ...37. Šefl (ČR) 52,52 - nepostoupil do semifinále.

Ženy:

200 znak: 1. McKeownová (Austr.) 2:08,18, ...25. Kubová (ČR) 2:15,81 - nepostoupila do semifinále.