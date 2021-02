Kuberu na budově magistrátu v Teplicích připomíná cigareta

Teplice - Dlouholetého primátora Teplic a senátora Jaroslava Kuberu (ODS) připomíná na budově magistrátu cigareta, z níž jde čas od času dým. Instalace má symbolizovat politikovu vášeň, která pro něj byla i symbolem osobní svobody. Předseda Senátu zemřel loni v lednu na infarkt. V budově radnice je ještě umístěn reliéf s motivem kouře a Kuberovým mottem: "Nepodnikat a nepřekážet".

"Vítejte v Kuberově," oslovil primátor a senátor Hynek Hanza (ODS) účastníky dnešního odhalení trvalé vzpomínky na člověka, který se významně zapsal do porevoluční historie města. Jaroslav Kubera byl v letech 1990 až 1994 tajemníkem městského úřadu a následně vedl město. "Jaroslav Kubera a Teplice jedno jest," řekl Hanza. Dnes by Kubera oslavil 74. narozeniny.

Cílem vedení města bylo vytvořit takovou vzpomínku, která Kuberu nejlépe vystihne. "Aby to bylo kuberovské. Pan Kubera byl osobitý, originální a svoboda pro něj znamenala vše. Toto není propagace kouření, ale osobní svobody, toho, že si každý má o svém životě rozhodovat sám," řekl Hanza, kterého si Kubera vybral jako svého nástupce v čele města. "Svoboda dokáže být nespoutaná stejně jako dým. Takto pan Jaroslav Kubera zůstane navždy součástí tohoto úřadu," uvedl Hanza.

Každý den od 08:00 do 21:00 během celého roku půjde vždy při odbíjení celé hodiny z cigarety dým. "Pokaždé si radnice blafne zhruba 40 vteřin, je to rychlé vykouření cigarety. Je to každou hodinu, mohlo by to být bezpečné," popsal primátor. "Je to takový teplický orloj," poznamenal.

"Byla jsem překvapená, že to provedli tímto způsobem, ale mému manželovi by se to určitě líbilo, to je hlavní," řekla na dotaz ČTK Kuberova manželka Věra.

Autorem instalace je umělec Adam Kovalčík, kterého město přímo oslovilo. "Nápad se rodil dlouho. Od začátku jsem si říkal, že by bylo fajn, pokud by to bylo něco s kouřem, nakonec vznikl jednoduchý symbol," řekl ČTK Kovalčík. Cigareta trčí nad vstupními dveřmi do budovy radnice. Není u ní žádná pamětní deska ani text. "Je to takové tajemství, které si lidé odhalují sami," uvedl umělec. "Hrozně mě baví, že právě sem na schody pod cigaretu chodí úředníci kouřit," poznamenal.

Kovalčík ocenil přístup města, které mu vyšlo vstříc. V jedné z kanceláří je mlhostroj, z něhož se jednou za hodinu vypustí dým.

Nepodnikat a nepřekážet bylo podle Hanzy nejčastějším Kuberovým heslem. Nápis je na reliéfu před kanceláří, kde Kubera úřadoval. "Chci poděkovat za tu vzpomínku. Mně se to velmi líbí," řekl předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). "Hodnoty, které představoval Jarda a představuje Senát jsou důležité, ať se nám daří jakkoliv. Jakmile začnete podnikat jako město, začnete překážet, těm ostatním se přestane dařit, to je vzkaz Jardy jednoduše řečený," uvedl Vystrčil.

Tepličtí radní nyní předložili zastupitelům návrh na udílení cen města. Každý rok cenu dostane jedna osoba, která se významným způsobem zasadí o město. Udílet se cena bude v den Kuberova úmrtí. "Artefakt, který bude předáván, bude originální vzpomínkou na pana Kuberu. Vzhledem k tomu, že tu působil 24 let jako starosta nebo primátor, bude těch ocenění právě 24," uvedl Hanza.

