Kubalík zajistil v NHL výhru Detroitu, Dostál pomohl Anaheimu k zisku bodu

New York - Dominik Kubalík rozhodl v NHL gólem v 56. minutě o domácí výhře hokejistů Detroitu 4:3 nad Chicagem a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Na straně poražených plnil Petr Mrázek roli náhradního brankáře. Lukáš Dostál pomohl Anaheimu 31 zákroky k zisku bodu za prohru 2:3 v prodloužení ve Vancouveru. Za kanadský klub ještě stále nenastoupil Filip Hronek, protože má zraněné rameno. Connor McDavid z Edmontonu vládne produktivitě i střelcům, Pastrňák ztrácí 10 gólů.

Chicago vedlo góly Taylora Raddyshe 2:0, ale Detroit v prostřední třetině vyrovnal. O smazání manka se postarali Jake Walman a Dylan Larkin, který navíc zahodil trestné střílení. Hosty přiblížil ve 47. minutě k výhře Joey Anderson, ale Lucas Raymond tečí srovnal krok a Kubalík završil obrat. Český útočník se prosadil po vhazování střelou z pravého kruhu k bližší tyči.

"Vždy chcete porazit svůj bývalý klub," konstatoval Kubalík, který strávil v Chicagu tři sezony, než se loni v létě upsal Detroitu. "Jejich tým je jiný, spoustu hráčů vyměnili, ale pořád chcete nad nimi vyhrát a dát gól. První zápas (loni v říjnu) se to nepovedlo, tak jsem šťastný, že na druhý pokus to už vyšlo. Plně doufám, že nám výhra dodá do dalších zápasů sebevědomí," pokračoval.

Kubalík skóroval poosmnácté v sezoně a Detroit i díky jeho trefě ukončil sérii šesti proher se skóre 9:27. "Každý zápas se snažíte vyhrát a vydat ze sebe to nejlepší, ale někdy to nejde správným směrem. Tentokrát jsme se nutili, abychom udělali vše pro vítězství, a jsem velmi šťastný, že se to povedlo," dodal Kubalík.

Red Wings jsou ve Východní konferenci třináctí a na poslední postupové místo do play off ztrácejí šest bodů. Otázkou je, zda jim ve finiši pomůže Robby Fabbri, který zápas po hitu od Tylera Johnsona nedohrál. "Nikdy nechcete vidět, že se někdo zranil. Navíc Fabs si už v sezoně vytrpěl hodně, dlouho marodil. Hrál teď skvěle, je naším lídrem. Chtěli jsme i pro něj zvítězit," komentoval Kubalík ztrátu Fabbriho. Klub upřesní jeho zdravotní stav později.

Anaheim poslal ve čtvrté minutě do vedení Troy Terry a poté pomohl Vancouveru k vyrovnání Dostál. Přihrávku českého gólmana vystihl u zadního mantinelu Elias Pettersson, který poslal puk mezi kruhy. Dostál se sice rychle vrátil do brankářské pozice, ale J.T. Miller jej překonal střelou nad lapačku.

"Cítil jsem, že má gólman jedinou možnost, jak rozehrát, a že musí poslat puk kolem mě. Povedlo se mi ho (ze vzduchu) zachytit a předpokládal jsem, že (Miller) bude v předbrankovém prostoru. Koukl jsem a byl úplně volný. Nepřihrál jsem mu nejlépe, ale poradil si," popsal Pettersson akci, při které si připsal osmý bod v sezoně v oslabení (4+4). V této statistice je nejlepší v NHL.

U druhé inkasované branky z 35. minuty měl Dostál smůlu. Andej Kuzmenko přihrával před branku a puk se od brusle Masona McTavishe odrazil do sítě. O dvacet sekund později ale vyrovnal z dorážky Brock McGinn. Na další gól se čekalo až do prodloužení, které rychle ukončil individuální akcí J.T. Miller.

"Je vždy těžké hrát v této lize dvě utkání ve dvou dnech, ale odehráli jsme výborný zápas. Všechny čtyři lajny šlapaly, dobře chytal i gólman, a proto máme alespoň bod," řekl trenér Anaheimu Dallas Eakins.

Minnesota vyhrála ve Winnipegu 4:2 a bodovala pojedenácté v řadě, ale v průběhu třetí třetiny odstoupil z utkání kvůli zranění její nejproduktivnější hráč Kirill Kaprizov.

Hlavním strůjcem úspěchu Wild byl Marc-Andre Fleury, který zastavil 46 střel. Výhru podpořil Marcus Foligno gólem a asistencí. Hosté po jeho akcích vedli 2:0 a náskok si udržovali až do konce. Jets prohráli posedmé z posledních osmi utkání a v tabulce Západní konference klesli na poslední postupovou příčku do play off.

"Byl to ale jeden z našich nejlepších zápasů v sezoně. Dominovali jsme, měli jsme 82 střeleckých pokusů a spoustu šancí. Jen nemáme štěstí v koncovce a jejich gólman chytal výborně. Pokud ale budeme hrát stejně, budu spokojený," řekl kouč Winnipegu Rick Bowness, který v brance upřednostnil Connora Hellebuycka před Davidem Rittichem.

McDavid vládne produktivitě i střelcům, Pastrňák ztrácí 10 gólů

Kanadský hokejový útočník Connor McDavid z Edmontonu vede produktivitu NHL s náskokem 28 bodů před německým spoluhráčem Leonem Draisaitlem. Tabulce střelců vládne McDavid o deset branek před český kanonýrem Davidem Pastrňákem z Bostonu.

McDavid suverénně kráčí k třetímu zisku Art Ross Trophy pro vítěze kanadského bodování za sebou a celkově pátému v kariéře. V 65 zápasech zaznamenal 124 bodů za 54 gólů a 70 asistencí.

Šestadvacetiletý útočník už překonal svá kariérní maxima z minulé sezony, kdy v 80 duelech nasbíral 123 bodů a vstřelil 44 branek. Útočí i na premiérový zisk Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce.

Draisaitl má z 63 utkání 41 branek a 55 přihrávek. Třetí je Rus Nikita Kučerov z Tampy Bay s 91 body (25+66) z 64 duelů. Pastrňák si připsal 84 bodů také v 62 zápasech.

Martinu Nečasovi z Caroliny, který v 62 startech nasbíral 59 bodů (25+24), patří 43. místo. Tomáš Hertl ze San Jose na 82. pozici zaznamenal v 62 zápasech 50 bodů (17+33). O dvě místa za ním je David Krejčí z Bostonu, jenž má z 57 duelů také 50 bodů (13+37).

Statistika:

Detroit - Chicago 4:3 (0:2, 2:0, 2:1)

Branky: 23. Walman, 39. Larkin, 53. Raymond, 56. Kubalík - 16. a 18. Raddysh, 47. J. Anderson. Střely na branku: 41:20. Diváci: 19.181. Hvězdy zápasu: 1. Kubalík (Detroit), 2. Raddysh (Chicago), 3. Raymond (Detroit).

Winnipeg - Minnesota 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)

Branky: 28. Stanley, 38. Niederreiter - 15. M. Foligno, 28. F. Gaudreau, 29. Hartman, 60. M. Shaw. Střely na branku: 48:23. Diváci: 13.148. Hvězdy zápasu: 1. Fleury, 2. M. Foligno (oba Minnesota), 3. Niederreiter (Winnipeg).

Vancouver - Anaheim 3:2 v prodl. (1:1, 1:1, 0:0 - 1:0)

Branky: 15. a 61. J.T. Miller, 35. Kuzmenko - 4. Terry, 35. McGinn. Střely na branku: 34:22. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval tři branky z 34 střel a úspěšnost zásahů měl 91,2 procenta. Diváci: 18.617. Hvězdy zápasu: 1. E. Pettersson (Vancouver), 2. Zegras (Anaheim), 3. J.T. Miller (Vancouver).

Tabulky:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 62 49 5 8 237:132 103 2. Toronto 64 39 8 17 216:171 86 3. Tampa Bay 64 38 5 21 225:198 81 4. Florida 65 32 6 27 221:218 70 5. Ottawa 63 32 4 27 199:198 68 6. Buffalo 63 32 4 27 233:224 68 7. Detroit 64 29 9 26 192:211 67 8. Montreal 64 26 5 33 176:229 57

Metropolitní divize:

1. Carolina 62 42 8 12 216:158 92 2. New Jersey 63 41 6 16 226:174 88 3. NY Rangers 63 35 9 19 209:179 79 4. NY Islanders 66 33 8 25 191:179 74 5. Pittsburgh 63 32 9 22 206:203 73 6. Washington 65 31 6 28 201:196 68 7. Philadelphia 64 24 11 29 168:211 59 8. Columbus 64 20 7 37 167:239 47

Západní konference:

Centrální divize:

1. Dallas 64 34 13 17 215:171 81 2. Minnesota 65 37 7 21 186:171 81 3. Colorado 62 35 6 21 201:174 76 4. Winnipeg 65 36 3 26 201:183 75 5. Nashville 61 31 7 23 178:180 69 6. St. Louis 63 27 5 31 193:233 59 7. Arizona 64 22 10 32 177:229 54 8. Chicago 64 22 5 37 161:229 49

Pacifická divize:

1. Vegas 64 38 6 20 204:179 82 2. Los Angeles 65 37 8 20 222:217 82 3. Seattle 64 37 6 21 225:202 80 4. Edmonton 65 35 8 22 251:218 78 5. Calgary 65 29 13 23 200:200 71 6. Vancouver 64 27 5 32 216:248 59 7. Anaheim 65 21 9 35 165:265 51 8. San Jose 65 19 12 34 189:248 50

Kanadské bodování NHL: 1. McDavid (Edmonton) 65 124 (54+70) 2. Draisaitl (Edmonton) 63 96 (41+55) 3. Kučerov (Tampa Bay) 64 91 (25+66) 4. Pastrňák (Boston) 62 84 (44+40) 5. T. Thompson (Buffalo) 63 83 (42+41) 6. E. Karlsson (San Jose) 65 82 (19+63) 7. E. Pettersson (Vancouver) 62 81 (30+51) 8. M. Tkachuk (Florida) 62 81 (28+53) 9. J. Robertson (Dallas) 64 80 (38+42) 10. Marner (Toronto) 64 79 (23+56) 11. Nugent-Hopkins (Edmonton) 65 78 (30+48) 12. J. Hughes (New Jersey) 59 76 (36+40) 13. W. Nylander (Toronto) 64 76 (33+43) 14. Crosby (Pittsburgh) 63 76 (28+48) 15. MacKinnon (Colorado) 51 76 (26+50) 16. Point (Tampa Bay) 64 74 (39+35) 17. Kaprizov (Minnesota) 65 74 (39+35) 18. Rantanen (Colorado) 62 73 (42+31) 19. Hyman (Edmonton) 64 72 (29+43) 20. Connor (Winnipeg) 65 70 (27+43) 43. Nečas (Carolina) 62 59 (25+34) 82. Hertl (San Jose) 62 50 (17+33) 84. Krejčí (Boston) 57 50 (13+37) 118. Zacha (Boston) 62 43 (16+27) 137. D. Kubalík (Detroit) 63 39 (18+21) 145. Hronek (Detroit) 60 38 (9+29) 148. Chytil (NY Rangers) 55 37 (19+18) Další čeští hokejisté: Kämpf (Toronto) 64 23 (7+16) Palát (New Jersey) 31 19 (8+11) Faksa (Dallas) 64 14 (8+6) Nosek (Boston) 47 11 (5+6) Gudas (Florida) 55 11 (2+9) Sedlák (Philadelphia) 30 8 (3+5) Rutta (Pittsburgh) 48 8 (3+5) Voráček (Columbus) 11 6 (1+5) Lauko (Boston) 12 5 (3+2) Zadina (Detroit) 23 5 (2+3) M. Kaut (San Jose) 30 4 (2+2) Vrána (St. Louis) 6 2 (1+1) Šimek (San Jose) 34 2 (1+1) Mrázek (Chicago) 30 2 (0+2) Vaněček (New Jersey) 41 2 (0+2) Blümel (Dallas) 6 1 (1+0) J. Zbořil (Boston) 15 1 (1+0) Hájek (NY Rangers) 16 1 (1+0) K. Reichel (Winnipeg) 2 1 (0+1) Francouz (Colorado) 15 1 (0+1) Jeník (Arizona) 1 0 (0+0) O. Kaše (Carolina) 1 0 (0+0) Jiříček (Columbus) 2 0 (0+0) Král (Toronto) 2 0 (0+0) R. Zohorna (Calgary) 8 0 (0+0) Dostál (Anaheim) 11 0 (0+0) Rittich (Winnipeg) 19 0 (0+0) Vladař (Calgary) 24 0 (0+0) Vejmelka (Arizona) 43 0 (0+0) Brankáři: Pavel Francouz (Colorado) odchytal v 15 zápasech 900:17 minut, inkasoval 38 branek, má průměr 2,53 obdrženého gólu na zápas, úspěšnost zákroků 91,9 procenta a jednou udržel čisté konto. Vítek Vaněček (New Jersey) odchytal v 41 zápasech 2286:16 minut, inkasoval 97 branek, má průměr 2,55 obdrženého gólu na zápas, úspěšnost zákroků 90,7 procenta a dvakrát udržel čisté konto. David Rittich (Winnipeg) odchytal v 19 zápasech 1003:18 minut, inkasoval 43 branek, má průměr 2,57 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 90,6 procenta. Karel Vejmelka (Arizona) odchytal v 43 zápasech 2521:25 minut, inkasoval 141 branek, má průměr 3,36 obdrženého gólu na zápas, úspěšnost zákroků 90,4 procenta a třikrát udržel čisté konto. Lukáš Dostál (Anaheim) odchytal v 11 zápasech 630:29 minut, inkasoval 41 branek, má průměr 3,90 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 89,7 procenta. Daniel Vladař (Calgary) odchytal v 24 zápasech 1364:23 minut, inkasoval 67 branek, má průměr 2,95 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 89,5 procenta. Petr Mrázek (Chicago) odchytal v 30 zápasech 1716:56 minut, inkasoval 107 branek, má průměr 3,74 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 89,1 procenta. Střelci: 1. McDavid (Edmonton) 54 branek, 2. Pastrňák (Boston) 44, 3. Rantanen (Colorado), T. Thompson (Buffalo) oba 42, 5. Draisaitl (Edmonton) 41, 6. Point (Tampa Bay), Kaprizov (Minnesota) oba 39, 8. J. Robertson (Dallas) 38, 9. J. Hughes (New Jersey), Ovečkin (Washington), Horvat (NY Islanders), Scheifele (Winnipeg) všichni 36, ...46. Nečas (Carolina) 25, 83. Chytil (NY Rangers) 19, 98. D. Kubalík (Detroit) 18.