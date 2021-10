Kubalík vystřelil Chicagu první bod, Zacha ve vzájemném utkání asistoval

New York - Český hokejový útočník Dominik Kubalík gólem v poslední minutě základní hrací doby pomohl Chicagu k prvnímu bodu v novém ročníku NHL. Blackhawks i přes branku plzeňského rodáka podlehli New Jersey 3:4 v prodloužení. Na výhře Devils se asistencí podílel Pavel Zacha.

Pro Chicago se duel s New Jersey od začátku vyvíjel nepříznivě. Devils poslal do vedení již v 17. sekundě Dougie Hamilton, jenž střelou z osy hřiště využil Zachovu nabídku. "Byla to skvělá nahrávka. Já jsem puk netrefil úplně čistě, ale se štěstím jsem prostřelil brankáře. Jsem rád, že to tam spadlo," řekl bývalý obránce Caroliny, který s Devils před sezonou uzavřel sedmiletou smlouvu za 63 milionů dolarů.

Blackhawks na začátku druhé třetiny zásluhou přesilovkové trefy Alexe DeBrincata srovnali, ale Ďáblové si vzali vedení zpět. V 48. minutě zvýšil náskok na dvě branky Andreas Johnsson.

Chicago v závěru základní hrací doby dokázalo srovnat. V 57. minutě vystřelil naději Kirby Dach a v čase 59:34 vyrovnal svým druhým gólem v novém ročníku Kubalík. Český reprezentant využil šikovného přistrčení od Brandona Hagela a překonal přesouvajícího se brankáře Jonathana Berniera.

Prodloužení opět patřilo hokejistům New Jersey. Rozhodující trefu vstřelil na konci 61. minuty po krásném průniku Jack Hughes. "Dal jsem dva góly, ale můj celkový výkon nebyl ideální, v NHL jsem odehrál mnoho lepších zápasů. Jsem ale rád, že jsme vyhráli," řekl střelec vítězného gólu.

Philadelphia po deseti letech odstartovala sezonu bez českého zástupce na soupisce a prvním utkání v ročníku podlehla Vancouveru 4:5 po samostatných nájezdech. Hlavní podíl na výhře Canucks měli J. T. Miller, který vstřelil gól a přidal dvě asistence, a Elias Pettersson, jenž ke gólu a asistenci přidal vítězný samostatný nájezd.

Alespoň bod zachránili Flyers v posledních třech minutách, kdy zásluhou Travise Konecného a Clauda Girouxe dvakrát skórovali při hře bez brankáře a srovnali na 4:4.

Také duel Minnesoty s Anaheimem se rozhodoval v posledních sekundách. Pouhých osm vteřin před závěrečnou sirénou rozhodl o vítězství Wild dorážející Marcus Foligno.

Výsledky NHL

Philadelphia - Vancouver 4:5 po sam. nájezdech (1:0, 1:4, 2:0 - 0:0)

Branky: 7. Farabee, 33. Atkinson, 58. Konecny, 59. C. Giroux – 25. a rozhodující sam. nájezd Elias Pettersson, 23. Podkolzin, 30. Chiasson, 38. J. T. Miller. Střely na branku: 35:39. Diváci: 19.338. Hvězdy zápasu: 1. Elias Pettersson, 2. J. T. Miller (oba Vancouver), 3. Farabee (Philadelphia).

New Jersey - Chicago 4:3 po prodl. (1:0, 1:1, 1:2 - 1:0)

Branky: 38. a 61. J. Hughes, 1. D. Hamilton (Zacha), 47. A. Johnsson – 21. DeBrincat, 57. Dach, 60. D. Kubalík. Střely na branku: 29:27. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. J. Hughes, 2. D. Hamilton (oba New Jersey), 3. Dach (Chicago)

Anaheim - Minnesota 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Branky: 21. Silfverberg – 38. K. Fiala, 60. M. Foligno. Střely na branku: 29:43. Diváci: 11.938. Hvězdy zápasu: 1. Foligno (Minnesota), 2. Stolarz (Anaheim), 3. Talbot (Minnesota).