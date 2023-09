Kubalík v premiéře za Ottawu zaznamenal dva body, skóroval také Palát

New York - Premiéra v dresu Ottawy vyšla Dominiku Kubalíkovi výborně. Český hokejový útočník v přípravném zápase proti Torontu vstřelil gól, ke kterému přidal asistenci a pomohl Senators k výhře 4:3 v prodloužení. Střelecky se v pondělí prosadil také Ondřej Palát a New Jersey porazilo Philadelphii jednoznačně 6:0. V devíti zápasech se do hry zapojilo pět českých brankářů.

Kubalík do prvního zápasu po výměně z Detroitu vstoupil skvěle. Po 76 vteřinách hry si vyměnil puk s Robym Järventiem a pohotovou asistencí vybídl jednadvacetiletého Fina ke skórování. O pět minut později se Kubalík prosadil také střelecky. Na hranici brankoviště tečoval střelu Lassiho Thomsona a radoval se z prvního gólu za Ottawu.

Toronto ještě v první třetině snížilo na 2:3, vyrovnávací trefu ale dalo až v závěrečné minutě základní hrací doby. V čase 59:55 poslal zápas do prodloužení Mitchell Marner. O vítězství Senators rozhodl svým druhým gólem v zápase Jakob Chychrun.

V utkání se kromě Kubalíka představili také David Kämpf a Tomáš Hamara. Útočník Toronta ani bek Ottawy nebodovali.

Dva duely odehrálo New Jersey a v obou se na ledě představili čeští hokejisté. Proti Philadelphii odchytal 40 minut Vítek Vaněček, který z 11 střel nepustil za svá záda ani jednu. Na vysoké výhře Devils 6:0 se podílel také Palát, který vstřelil úvodní branku zápasu.

Druhý tým Devils s Tomášem Noskem v sestavě porazil Montreal 4:2, český útočník se ale na rozdíl od Paláta neprosadil. Téměř polovinu zápasu za Montreal odchytal dvaadvacetiletý Jakub Dobeš. Český gólman inkasoval dvě branky z 13 střel.

Kuriózní branku vstřelil v úvodu druhé třetiny Šimon Nemec. Nahození slovenského obránce ze středního pásma se nepředvídatelně odrazilo od mantinelu a zapadlo za záda Samuela Montembeaulta.

Plný počet minut odchytal při výhře 3:2 po samostatných nájezdech gólman Calgary Daniel Vladař. Bývalý brankář Bostonu kryl 35 z 37 střel Seattlu a v závěrečném rozstřelu neinkasoval ani jednou.

Hokejisté Flames a Kraken sehráli ještě jeden zápas. V dresu nejmladšího týmu ligy Seattlu poprvé nastoupil také Aleš Stezka, který před sezonou podepsal roční smlouvu. Gólman, který v minulé sezoně hájil branku Vítkovic, odchytal závěrečnou třetinu, inkasoval v ní jednu branku z pěti střel a pomohl k výhře 5:3.

Polovinu zápasu proti Coloradu strávil v brance Vegas Jiří Patera. Český gólman kryl 10 z 11 střel, prohru 2:3 ale neodvrátil. Úřadující šampioni Stanley Cupu prohráli i druhý přípravný duel.

Přípravné zápasy před NHL:

Florida - Nashville 5:2 (4:0, 0:1, 1:1)

Branky: 19. a 59. Kulikov, 9. Stenlund, 10. Bennett, 15. Mikkola - 29. Livingstone, 58. Felhaber.

Florida - Nashville 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

Branky: 7. a 40. Luostarinen, 43. a 58. Samoskevich, 6. Lockwood.

Montreal - New Jersey 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

Branky: 5. Roy, 35. Anderson - 10. Gambardella, 24. Nemec, 33. Mercer, 46. Hughes.

New Jersey - Philadelphia 6:0 (4:0, 1:0, 1:0)

Branky: 2. Palát, 4. Haula, 5. Thompson, 6. Holtz, 22. Meier, 51. McLeod. Vítek Vaněček za New Jersey odchytal 40 minut, z 11 střel neinkasoval a úspěšnost zásahů měl 100 procent.

Toronto - Ottawa 3:4 v prodl. (2:3, 0:0, 1:0 - 0:1)

Branky: 11. Cowan, 17. Blandisi, 60. Marner - 17. a 64. Chychrun, 2. Jarventie (Kubalík), 7. Kubalík.

Winnipeg - Edmonton 5:0 (1:0, 0:0, 4:0)

Branky: 16. Connor, 42. Pionk, 51. Gustafsson, 55. Barron, 57. Capobianco.

Colorado - Vegas 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)

Branky: 18. Johansen, 20. Olausson, 50. MacDermid - 15. Rempal, 50. Cormier. Jiří Patera za Vegas odchytal 28 minut a 11 sekund, inkasoval jednu branku z 11 střel a úspěšnost zákroků měl 90,9 procenta.

Calgary - Seattle 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)

Branky: 4. Duehr, 31. Backlund, 46. Mangiapane - 28. a 52. Yamamoto, 6. Fleury, 40. Kartye, 43. Borgen. Aleš Stezka odchytal za Seattle 20 minut, inkasoval jednu branku z pěti střel a úspěšnost zákroků měl 80 procent.

Seattle - Calgary 2:3 po sam. nájezdech (1:2, 1:0, 0:0 - 0:0)

Branky: 3. Robertson, 33. Beniers - 5. Hunt, 12. Solovjov, rozh. náj. Dube. Daniel Vladař odchytal za Calgary celý zápas, inkasoval dvě branky z 37 pokusů a úspěšnost zásahů měl 94,6 procenta.