Kubalík toužil po MS hned po ztrátě nadějí na play off, chce medaili

Riga/Praha - Hokejový útočník Dominik Kubalík z Chicaga vyhlíží start na čtvrté velké mezinárodní akci za sebou. Hned po ztrátě nadějí na postup do play off s Blackhawks měl jasno, že na mistrovství světa v Rize nechce chybět. Pětadvacetiletý loňský kandidát na Calder Trophy pro nejlepšího nováčka NHL touží týmu pomoci k úspěchu a dosáhnout na první medaili v reprezentační kariéře.

"Těšil jsem se moc. Je pravda, že dlouho to nebylo a poprvé jsem byl v situaci, kdy jsem ani přes sezonu neměl možnost reprezentovat. Jsem hrozně rád, že jsem tady, ale momentálně se nemůžu dočkat, až půjdeme na led," řekl Kubalík v on-line rozhovoru s českými novináři z povinné karantény v hotelu Radisson Blu po sobotním přesunu týmu z Prahy.

Účastník olympijských her v roce 2018 v Pchjongčchangu a minulých dvou mistrovství světa už na konci zkrácené sezony NHL na reprezentaci myslel. "Snažil jsem se soustředit na to, co bylo v Chicagu. Chtěli jsme udělat play off. To byl nejbližší cíl, který jsme měli, ale bohužel se to nepovedlo. Hned jak jsme se dostali mimo postupové pozice, tak moje myšlenky už byly u reprezentace. Sezona byla náročná, ale byla krátká, tak proč si to neprotáhnout tady," prohlásil plzeňský odchovanec.

Klubové povinnosti mu skončily pondělním duelem s Dallasem, v sobotu sledoval generálku na Českých hrách s Ruskem (4:0) jen z hlediště. "Letěli jsme ve středu a ve čtvrtek jsme byli v Praze. S časovým posunem to nebylo jednoduché, trošku jsem s tím bojoval. Vždycky mám problém spíš zpátky než tam. Ale připojil jsem se hned, jak to šlo. Máme nějaký čas se z toho dostat, potrénovat a připravit se na začátek, uvedl Kubalík.

Výkon českého týmu si v O2 areně užil a věří, že v pátek při vstupu do šampionátu opět proti sborné dobře vykročí. "Myslím, že každý zápas je hrozně důležitý a porazit Rusy je vždycky příjemné. Kluci celkově turnaj odehráli výborně a posledním zápasem to akorát gradovalo. Šimon (Hrubec) zachytal výborně. Zápas byl dobrý a je jen dobře, že se v generálce vyhrálo," prohlásil Kubalík.

Podle předběžných plánů kouče Filipa Pešána by mohl v elitní formaci nastoupit vedle kapitána Jana Kováře z Zugu a Jakuba Vrány z Detroitu. "Byl bych rád. Myslím si, že když jsme spolu hráli v Bratislavě, tak ty zápasy vůbec nebyly špatné a dařilo se nám v nich. Myslím, že bychom si vyhověli. S Kovym se známe trošku víc, s Vráničem jsme hodně podobní, ale fungovalo to," řekl Kubalík.

Je mu jasné, že by měl být jedním z tahounů. "Momentálně to necítím. Ještě jsem neodehrál žádný zápas, takže se to těžko popisuje. Ale je to stejné jako v klubu. Já něco sám od sebe očekávám, trenéři to očekávají taky. Já se budu snažit hrát co nejlíp, abych týmu pomohl. S tlakem jsem se tak nějak naučil pracovat, takže v tom nevidím problém. Nejdůležitější je ale týmový úspěch, a jestli bude dávat góly ten nebo ten, je úplně jedno," prohlásil Kubalík.

Přes neúčast v play off měl ze sezony v Chicagu dobrý dojem. "Musím říct, že zklamání nějaké úplně velké nebylo. Před začátkem nás řada lidí pasovala na jeden z nejhorších týmů, měli jsme spoustu mladých a zranili se nám první dva centři. Myslím, že jsme spoustu lidí překvapili a tři čtvrtě sezony jsme bojovali o play off," řekl Kubalík.

"I jsme na postupových místech byli, ale jako to má každý tým, tak nás chytlo špatné období a během tří týdnů jsme z toho vypadli. A už jsme se tam nevrátili. Samozřejmě to mrzí, ale udělali jsme krok dopředu jako tým a měli jsme celou sezonu devět deset nováčků v sestavě," zmínil příslib pro budoucnost.

On sám v první sezoně v NHL zaznamenal v 68 zápasech 46 bodů za 30 branek a 16 asistencí a v play off v devíti duelech stihl čtyři trefy a stejný počet přihrávek. Ve druhé zaznamenal v 56 utkáních 38 bodů za 17 gólů a 21 asistencí.

"Po té povedené první sezoně jsem věděl, že já sám od sebe a samozřejmě i lidi v klubu a okolo budou očekávat něco podobného. Chtěl jsem tu sezonu potvrdit, že to nebyla náhoda. Hlavní cíl bylo se zase posunout jako hráč. Za sebe myslím, že to nebylo vůbec špatné. Vždycky může být hůř, mohlo být líp, ale já si nestěžuju. Myslím, že to byla docela povedená sezona," dodal Kubalík.