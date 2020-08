Kubalík řídil výhru Chicaga pěti body a má rekord debutanta

Toronto/Edmonton - Český útočník Dominik Kubalík zazářil v prvním zápase rozšířeného play off NHL pěti body za dva góly a tři asistence a přispěl k vítězství hokejistů Chicaga v kvalifikaci o 1. kolo Západní konference v Edmontonu nad tamními Oilers 6:4. Povedlo se mu to při debutu v bojích o Stanleyův pohár a překonal nováčkovský rekord v prvním duelu play off, který držel se čtyřmi body (2+2) Daryl Evans z Los Angeles z roku 1982.

Martin Nečas vstřelil v premiérovém zápase play off rozhodující gól a zařídil Carolině výhru 3:2 nad hokejisty New York Rangers. Český brankář vítězného týmu Petr Mrázek zastavil 24 střel, Rangers měli v sestavě útočníka Filipa Chytila.

Z českých hráčů v historii play off NHL nasbírali nejvíce bodů David Pastrňák z Bostonu a Patrik Eliáš z New Jersey. Pastrňák 14. dubna 2018 při výhře Bruins nad Torontem 7:3 zaznamenal šest bodů za tři branky a stejný počet přihrávek. Eliáš 22. dubna 2006 při vítězství Devils nad Rangers k dvěma trefám přidal tři asistence.

Čtyřiadvacetiletý Kubalík, který spolu s obránci Quinnem Hughesem z Vancouveru a Calem Makarem z Colorada kandiduje na Calderovu trofej pro nejlepšího nováčka ligy, byl mezi nimi s 30 góly suverénně nejlepším střelcem základní části.

Kubalík si už v první třetině připsal tři body za tři asistence. V osmé minutě po jeho bekhendové přihrávce kapitán Jonathan Toews otočil stav na 2:1 pro Blackhawks, kteří se dostali do kvalifikace z 12. místa, zatímco Edmonton z páté pozice.

Přispěl i ke gólům Brandona Saada a opět Toewse, kteří upravili už na 4:1. V 27. minutě v další početní výhodě Kubalík přesnou ranou z pravého kruhu po předchozím snížení držitele Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče Leona Draisaitla vrátil Chicagu tříbrankový náskok.

Vyhnal tak z branky Oilers Mikea Smitha, jehož nahradil Mikko Koskinen. Toho překonal Kubalík v další přesilovce v 38. minutě, kdy tečoval střelu Duncana Keitha od modré čáry. V polovině závěrečné části měl šanci dovršit při trestu Kailera Yamamota i hattrick. Za Oilers zkorigovali výsledek James Neal a Ryan Nugent-Hopkins.

Nečas minulou sobotu opustil trénink s neupřesněným zraněním, do přípravného zápasu Hurricanes s Washingtonem nezasáhl, ale před startem kvalifikačních bojů v Torontu se dal dohromady. Carolina šla už ve druhé minutě do vedení po gólu obránce Jaccoba Slavina, krátce nato mohl po Nečasově přihrávce zvýšit Vincent Trocheck, puk se ale odrazil od horní tyče branky Henrika Lundqvista.

Mrázek čelil v úvodní třetině pouhým čtyřem střelám, a když pak začali Rangers zvedat hlavy, dostali druhý gól od Sebastiana Aha. Českého brankáře poprvé překonal až v 35. minutě Mika Zibanejad šikovnou tečí střely od modré čáry.

Nečasova chvíle přišla devět minut před koncem. Jednadvacetiletý český útočník se opřel do puku v kruhu pro vhazování a jeho střelu nasměrovala do sítě brusle bránícího Marca Staala. Ve vyřazovací části NHL skóroval Nečas poprvé v kariéře. Staal pak ještě zdramatizoval závěr gólem na 2:3 po příklepu od modré čáry, vyrovnat už ale Rangers nestihli.

Elitní severoamerická liga se zastavila 12. března kvůli pandemii koronaviru. Po zrušení zbytku základní části a bezmála pětiměsíční pauze se soutěž znovu rozjela úvodními zápasy kvalifikačních sérií, které se hrají bez diváků v Torontu a Edmontonu.

V netradičním termínu a také díky neobvyklému formátu může na zisk Stanleyova poháru stále pomýšlet 24 z 31 klubů. Kvalifikační série se hrají na tři vítězství, čtyři nejlepší týmy obou konferencí začnou až v prvním kole play off.

Kvalifikace play off NHL - 1. zápasy:

--------

Východní konference (Toronto):

Carolina - New York Rangers 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Branky: 2. Slavin, 27. Aho, 51. Nečas - 35. Zibanejad, 59. M. Staal. Střely na branku: 37:26. Petr Mrázek odchytal za Carolinu celý zápas, inkasoval dvě branky z 26 střel a úspěšnost zásahů měl 92,31 procenta. Hráno bez diváků.

Západní konference (Edmonton):

Edmonton - Chicago 4:6 (1:4, 1:2, 2:0)

Branky: 3. McDavid, 25. Draisaitl, 57. Neal, 57. Nugent-Hopkins - 8. a 13. J. Toews (na obě D. Kubalík), 27. a 38. D. Kubalík, 6. D. Strome, 10. Saad (D. Kubalík). Střely na branku: 29:42. Hráno bez diváků.